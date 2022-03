"Se puede perder una candidatura olímpica, pero no la dignidad"

La gran mayoría de los partidos de la oposición ha respaldado la candidatura de Aragón a los Juegos Olímpicos. Solo Izquierda Unida se desmarcó de la conveniencia del proyecto, aunque el argumento de la formación llega apoyado en razones ecológicas, climáticas y de sostenibilidad. PP, Cs y Vox mantienen su apoyo al proyecto aunque critican abiertamente a Cataluña y Pedro Sánchez.

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha asegurado este martes que Aragón «puede perder una candidatura olímpica, pero no la dignidad». «El supremacismo y los complejos históricos de los independentistas les llevan a despreciar a Aragón. La paciencia debe de tener un límite», ha lamentado.

En ese sentido, Pérez Calvo ha reiterado a Lambán el apoyo de los liberales aragoneses a la candidatura «en solitario o en compañía de territorios, cuyos gobiernos sean de fiar», que no es el caso de la Generalitat. «Es imposible que esta candidatura salga bien. Siempre hemos tenido claro que los independentistas no quieren los Juegos de Invierno porque son un proyecto de país», al tiempo que mostró su apoyo a la decisión tomada por el presidente Lambán de no acudir este próximo viernes a una cita con el COE, que a su juicio, «más que una cita parece una encerrona».

Aragón «debe mantener la cabeza alta» y que sea la Generalitat la que quede como lo que es, «un grupo de trileros y farsantes», remató antes de pedir que Pedro Sánchez aclare de qué lado está.

La portavoz del grupo parlamentario del PP, Mar Vaquero, ha defendido la necesidad de que los valles de Tena y Benasque estén contemplados en el proyecto. «No se pueden concebir unos juegos en nuestro Pirineo sin pruebas en estas estaciones, hay que seguir siendo ambicioso. Y eso pasa por incluir a estos dos valles del Pirineo».

«Le hemos dicho a Lambán muchas veces que no solo debía defender esa candidatura en igualdad en Aragón, que había que hacerlo en Cataluña frente a los agravios» de la Generalitat y Pedro Sánchez.

"Seguimos diciendo sí a los Juegos Olímpicos", pero no puede ser que Lambán llegara a decir que se "desentendía y que el propio Sánchez se haya desentendido de defender a Aragón, lo que le ha llevado a tratarnos como una comunidad de segunda o incluso con un papel terciario en esta candidatura olímpica", ha puntualizado.

Santiago Morón, portavoz de Vox, sigue apoyando los Juegos al ser «una oportunidad para compensar al sector de la nieve», aunque «en ningún caso aceptaremos un proyecto asimétrico y excluyente que sirva a intereses políticos del separatismo catalán».

Por último, Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, ha manifestado que el único equilibrio que busca su partido «es con el medio natural y los Juegos Olímpicos son un proyecto insostenible, aquí y en Cataluña». El cierre antes de plazo de las estaciones de esquí de Candanchú y Javalambre «no hace más que atestiguar la inviabilidad económica y climática del actual modelo turístico de la nieve».