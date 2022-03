El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha afirmado este miércoles que "la no renovación del CGPJ lo debilita" y "produce un detrimento de su imagen en determinados sectores sociales".

En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de Zaragoza, Lesmes ha recordado que el Consejo "es el instrumento que garantiza la independencia judicial", de manera que "la política encaminada a debilitar al Consejo en realidad va encaminada a debilitar la independencia de los jueces".

Ha indicado que el CGPJ tiene un mandato de cinco años -está en funciones desde hace tres años y tres meses-- y que "procede renovarlo", haciendo notar que esta necesidad no se debe a que haya cambiado la mayoría parlamentaria de las Cortes Generales, porque "el Consejo no es un comisionado parlamentario", subrayando que "no es así la doctrina constitucional".

Asimismo ha dejado claro que la totalidad de sus componentes "actúan con independencia de quien los designó" y que "no obedece a la mayoría parlamentaria".

Jornadas sobre la Constitución

Lesmes, quien ha intervenido en las XVIII Jornadas de la Constitución organizadas por el Justiciazgo y la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, ha recalcado que "los jueces no tienen ninguna culpa" de que no se renueve el Consejo y si no se renueva "será por responsabilidad de los grupos parlamentarios, no de los jueces, que son ajenos a esta realidad".

"La Justicia ha de ser independiente, pero también ha de parecerlo y se resiente del toma y daca permanente que hay en el poder judicial sobre si está politizado", ha opinado Lesmes, para quien "un sistema --de elección del Consejo-- exclusivamente parlamentario, en cierto modo, contamina en el sentido de la apariencia" porque "son los partidos que realizan la designación", por lo que ha apostado por "un sistema de codecisión" para que "confluyan distintas voluntades", lo que "ayudaría a una mejor percepción en cuanto a la apariencia que debe proporcionar el órgano de gobierno de los jueces".