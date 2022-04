Dos hermanas aragonesas, Marta y María Pinilla, decidieron en diciembre de 2021 "lanzarse a la piscina", como ellas dicen, y crear su propia empresa. "Siempre habíamos tenido la espinita de emprender juntas, era un sueño", explica María, la menor de ellas dos, que ha cumplido 27 años este 2022.

"No encontrábamos el producto que nos motivara y el momento tampoco", cuenta la joven y añade que fue "en la pandemia, que todos estábamos pasándolo un poquito mal" cuando vieron "en las redes sociales un concepto de Estados Unidos" que les "llamó muchísimo la atención".

"Era un concepto parecido a lo que hemos creado nosotras". Así es como nació So Fun, tras "valorar diferentes proyectos", estas hermanas también también tuvieron en mente algún proyecto relacionado con "el tema de la salud, la comida sana, el yoga"… Así lo cuenta Marta, la hermana mayor, que tiene 30 años.

Finalmente, 'So Fun' fue un sofá y también un juguete, que consta de seis piezas de espuma cubiertas por una funda extra-suave que puede ser de diferentes colores. Son cuatro cuadrados y dos triángulos que los niños pueden combinar de muchas maneras para divertirse.

Las razones de decantarse por este producto son que con la pandemia todo el tema de lo físico les "echaba un poco para atrás". "Nos pareció que era conceptualmente más sencillo y además educativo y bueno para los niños", añade. Se basaron, en parte, en el método Montessori.

También vieron un punto fuerte en que "como en la pandemia muchos padres estaban teletrabajando y tenían que tener a sus hijos más entretenidos, lo vimos como una muy buena idea para cumplir esta función", alejándoles al mismo tiempo de las pantallas, la distracción más fácil.

Por ahora, estas hermanas aragonesas no van a lanzar nuevos productos, sino que quieren consolidar su marca en España y en otros países europeos, ya que tienen ya clientes en Portugal. 'So Fun' está todavía en su etapa de crecimiento, pero por el momento están "contentas".

Lanzaron su página web para empezar a recibir pedidos en diciembre de 2021, coincidiendo con una época buena para las ventas, la Navidad. "La verdad que nos sorprendimos gratamente", cuenta María sobre su rendimiento el primer mes, cuando, asegura, no les conocía nadie.

"Acabábamos de lanzar un producto completamente nuevo y tuvo súper buena acogida desde el principio, nos empezaron a entrar pedidos ya en Navidad, cuando no nos conocían", relata, estaban "súper contentas y sorprendidas".

Cuando ya empezó el 2022 se enfrentaron a "la cuesta de enero", cuenta Marta, después de lo de Navidad, no podían "bajar la guardia" porque saben que "era algo más o menos normal en estas fechas". "La cuesta de enero fue un poco más flojilla pero ahora otra vez estamos bastante bien", asegura e insiste que están "muy animadas pero sin bajar la guardia, Intentando innovar y sacar accesorios para mantener las ventas". "Los inicios siempre son duros y hay que lucharlo", advierte.

Aunque no tengan nuevo sproductos, sí han innovado con fundas de colores y van a sacar una colección de verano para exteriores. Además, vieron también una buena oportunidad para hacer una donación benéfica a Ucrania. Marta recuerda que se dieron cuenta de que ya tenían disponibles "justo los colores azul y amarillo", pero por separado. Entonces vieron "una muy buena oportunidad al mezclarlos". "Podíamos hacer una edición solidaria que tampoco nos suponía mucho más esfuerzo económico y podíamos ayudar a los más necesitados", relata.

Su hermana María añade que esta acción consiste en que "los beneficios de cada 'So Fun' edición Ucrania, se destinarán directamente a una oenegé de referencia a nivel mundial". "Nuestro plan es hacer balance cuando pasen tres meses y entonces podremos hacerlo público", expresa.

En este negocio familiar, que era un sueño para ambas, se han repartido las tareas: "Yo hago más la parte de marketing y comunicación y Marta hace más la parte de estrategia y de números", cuenta María. Sin embargo, las dos tienen "un perfil bastante parecido", se "apoyan en todo" y las dos dan "la opinión de negocio". "Somos hermanas y hay confianza de la una en la otra, pero las dos estamos pendientes de todo lo que pasa", insiste y añade: "No nos desentendemos de la otra parte del negocio".

Han vuelto a estar 24 horas en contacto, aspecto que, como asegura María mientras ríe, "tiene sus altibajos". A pesar de esto, se van "soportando", vuelve a reír la hermana menor. Ahora ya, fuera de bromas, cuenta que no se pueden "quejar". "Siempre tenemos alguna riña, es normal entre hermanas. Pero a nivel global la verdad que va muy bien", asegura y añade que entre las dos trabajan "súper bien".

"Cuando estás trabajando con un jefe hay cosas que no dices, no tienes confianza, y tienes un poco de cuidado de cómo lo dices", advierte. Por contra, cree que "con tu hermana cualquier cosa lo dices y no le va a sentar mal porque es tu hermana". Marta cuenta que a veces síq eu intentan "decir las cosas como las diríamos a un compañero de trabajo, pero es difícil separarlo". "Nos llevamos bien, nos queremos mucho", concluye.