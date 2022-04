Amazon retrasa la apertura de su gran nave en la Plataforma Logística de Zaragoza

Amazon no abrirá su gran nave en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) este año, tal y como estaba previsto en un principio. La multinacional ha anunciado el retraso en su apertura, aunque no ha concretado cuáles son las causas de tal demora. "Amazon planifica los nuevos edificios con años de antelación y es habitual que adaptemos el calendario de lanzamiento de un centro. Hay muchos factores que pueden influir en las fechas de lanzamiento, como es el mejor uso de los emplazamientos existentes, el aumento de las contrataciones en dichos centros o retrasos en la construcción", apuntaron fuentes del gigante de la distribución en un comunicado.

La gran nave, de más de 200.000 metros cuadrados, que se iba a poner en marcha a lo largo del 2022 tendrá que esperar, aunque la multinacional no quiso dar plazos. No obstante, el director de Satisfacción al Cliente de Amazon en Francia, Italia y España, Fred Pattje, ha reconocido este jueves, durante su participación en el foro de la Asociación de Ejecutivos y Directivos de Aragón (ADEA), que la crisis de los semiconductores también se deja notar en la puesta en marcha de algunos centros. "La construcción va bien pero me preocupa más lo que va dentro, la tecnología, y ahí es donde vamos a tener algún problema", ha admitido.

Desde Amazon han evitado pronunciarse sobre esta situación, aunque han recalcado que "seguimos comprometidos con España y con Aragón y estamos deseando poner en marcha nuestro nuevo centro logístico en Zaragoza, en el que proporcionaremos puestos de trabajo de calidad con un salario competitivo y amplios beneficios desde el primer día".

La nueva nave de la Plataforma Logística de Zaragoza se utilizará para almacenar y gestionar productos de pequeño y gran tamaño que posteriormente serán procesados y enviados a otros centros logísticos, apoyando las operaciones de Amazon en toda Europa. El salto cualitativo de su aterrizaje en Plaza supondrá un despegue definitivo para la plataforma, donde actualmente trabajan más de 20.000 empleados en más de 500 empresas.

Amazon ya ha puesto en marcha alguno de los centros que tenía proyectados en la comunidad. Así, ha comenzado a operar su nueva estación logística de más de 6.600 metros cuadrados que empezó su actividad a finales de 2021.

Este centro de última milla está ubicado cerca del nuevo centro logístico y ayudará a acelerar las entregas a los clientes de la región de Aragón. Las estaciones logísticas impulsan la última milla del proceso de pedidos de Amazon y ayudan a mejorar la experiencia de entrega de los clientes. Los paquetes se envían a una estación logística desde los centros logísticos y de distribución de Amazon cercanos, se cargan en vehículos de reparto y se entregan a los clientes, apuntó la multinacional en un comunicado