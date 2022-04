Como si de una tradición mensual se tratara los zaragozanos han vivido hoy la primera jornada de huelga de autobús en Zaragoza. A mediodía algunas paradas del centro han registrado colas ligeramente más largas de lo habitual pero sin llegar a formarse aglomeraciones superiores a las que se pueden vivir en un lunes sin paros. El día festivo para los escolares ha favorecido que no hubiera grandes afecciones.

Los zaragozanos han tenido que esperar hasta 20 minutos en algunas líneas, una situación que se ha solventado con paciencia y resignación, «Solo hay que ver la cola, aunque sea mediodía no es normal que esté tan llena la parada. Marca 13 minutos y yo creo que es mucho más de lo normal», aseguraban Alicia y Patricia en la marquesina de plaza España.

Como en cada huelga, también ha habido algún despistado que no acababa de entender el motivo de los retrasos. «He llegado a la parada, he visto que le quedaba mucho rato y me ha sorprendido porque de normal la frecuencia oscila entre los cuatro o cinco minutos», aseguraba Natalia, que entendió mejor la situación al conocer que era la primera jornada de huelga.

Mientras muchos esperaban y miraban insistentemente la marquesina como si por el hecho de desearlo el número de minutos fuera a bajar mágicamente, había otros que tenían clara su situación. «Cuando me entero de que hay huelgas suelo cogerme directamente el taxi, a mi edad ya no estoy para estarme mucho rato de pie en la parada», ha comentado Ángeles mientras abandonaba una marquesina de Independencia y se dirigía en busca de uno de esos vehículos blancos para llegar a su destino sin tener que esperar.

En esta ocasión, aquellos que son usuarios asiduos del autobús deberán estar muy pendientes del reloj, ya que las horas de los paros son distintas cada día. A grandes rasgos hasta el viernes, último día en el que están convocados los paros, habrá tres momentos en los se realice la huelga (mañana, mediodía y tarde) que tendrán una duración de 60 minutos y coincidirán con la hora punta.

Estos horarios son los que más confunden a los zaragozanos. «Hoy me da un poco más igual llegar a comer más tarde, pero está noche tendré que mirarlo bien porque mañana vuelven los peques al cole y no quiero que lleguen tarde», reflexionaba Manuela, tras descubrir los horarios de los paros.

Otros, han tenido que buscar alternativas. «A mi es que estas huelgas me matan porque dependo completamente del bus para llegar a trabajar», afirmaba Sara, mientras esperaba en plaza España, «voy a coger otra línea porque a la mía le quedan todavía 10 minutos y sino, no llego», ha añadido la mujer resignada.

Aun con todas las molestias que provoca la huelga, la mayoría de los que se han resignado a esperar se mostraban comprensivos con los trabajadores. «Si están protestando será porque tienen motivos y si lo que tienen que hacer para conseguir mejores condiciones es una huelga a mi me parece bien», comentaba Alicia. «Los trabajadores tiene que reivindicarse. Al final ahora mismo hay muchas alternativas al autobús, no siempre tenemos porque comérnoslo y ya está», afirmaba Natalia antes de subir al autobús.

La concejala de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca,ha hecho un llamamiento a la responsabilidad tanto a la empresa concesionaria del autobús urbano, Avanza-Zaragoza, como a los trabajadores para que lleguen a un acuerdo y se suspendan los paros parciales.

«En un momento más complicado que en la pandemia, la responsabilidad tiene que ser aún mayor y confío plenamente en el nuevo comité y en la empresa, que seguirán negociando hasta encontrar un convenio justo para los trabajadores y la empresa, para ambos», ha afirmado Chueca.