César Trillo, presidente de Riegos del Alto Aragón, ha asegurado este martes que "posiblemente" no se presentará a la reelección al frente de la comunidad de regantes de Monegros, la más importante por su extensión, con un total de 140.000 hectáreas. Lleva un total de 27 años desempeñando el cargo.

"Tengo tiempo hasta las dos de la tarde de mañana para tomar la decisión de si me presento o no lo hago, pero posiblemente no me presentaré", ha declarado Trillo, que tiene 75 años.

El presidente de Riegos del Alto Aragón está meditando qué hace, entre otras razones, porque "la elección sería por seis años más". "Yo ya tengo mis años", ha explicado Trillo, que no obstante aún dispone de un plazo de 24 horas para darle vueltas a su candidatura.

Un largo proceso electoral

La decisión que adopte, ha advertido, no le concierne solo a él. "Estamos cuadrando todos los temas, pues no se trata de un asunto que me competa a mí exclusivamente", ha continuado. "Tengo muchos cargos, si bien todos emanan de la presidencia de la Comunidad de Riegos del Alto Aragón", ha indicado Trillo, que ha señalado que esa circunstancia le obliga a buscar la "cuadratura del círculo".

Entre los cargos íntimamente ligados a su posición al frente del sistema de riegos del Alto Aragón figuran la presidencia de la Federación de Regantes del Ebro y la vicepresidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

"Renunciar a la presidencia de la Comunidad de Riegos del Alto Aragón no entraña "forzosamente" verse obligado a dejar los demás cargos, ha comentado. En este sentido, caben fórmulas en las que se compaginen la colaboración y la dirección, ha precisado.

Su decisión sobre si se presenta o no será "el comienzo de un largo" proceso electoral, con celebración de elecciones y de una asamblea en mayo, ha manifestado César Trillo.