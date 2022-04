La directora general de Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Olga Alastruey, ha anunciado este viernes la aprobación de la oferta de empleo público (OPE) para la estabilización del personal docente no universitario en el año 2022, que incluirá 802 plazas y que cuenta con el apoyo dela Mesa Sectorial, aunque sindicatos como CGT no han votado ya que según han reconocido "no ha habido negociación".

El proceso de acceso será diferente en función del tiempo en que las plazas que se van a estabilizar hayan estado cubiertas por personal interino, según ha explicado tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación que ha presidido. De este modo, el Gobierno de Aragón ha establecido en 535 las plazas que deberán cubrirse por oposición, como establece la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y teniendo en cuenta los puestos que han estado ocupados por personal interino de forma ininterrumpida en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. El resto, 267 plazas, se convocarán mediante el procedimiento de concurso como consecuencia de la aplicación de las disposiciones sexta y octava de la Ley, ya que son plazas ocupadas por personal interino de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016. No será por tanto necesario realizar un examen de oposición, sino que la adjudicación de estas 267 plazas se realizará a partir de una baremación de los méritos, informa el Gobierno de Aragón en un comunicado. Las convocatorias para poder desarrollar este proceso de estabilización de empleo público se deberán publicar antes de diciembre de este año, para que puedan estar resueltas antes del 31 de diciembre de 2024. Las 802 plazas que se van a convocar se suman a las 658 que constituyen la oferta originada por la tasa de reposición, y cuyas pruebas tendrán lugar a partir del próximo 18 de junio. Todo este proceso de convocatoria de empleo pública se completará con las correspondientes convocatorias para cubrir la tasa de reposición de los años 2023 y 2024, dado que el nuevo real decreto no permite ejecutar las plazas de estabilización y las de reposición (jubilaciones) en un mismo proceso como se había hecho hasta ahora. Plazas por cuerpos El sindicato CGT se ha mostrado en contra porque las plazas "no se han negociado" con los sindicatos. De hecho, han asegurado que el pasado viernes se les dijo, en Mesa Técnica, una cifra para concurso de méritos y oposición estabilización que consideramos muy baja; 799 plazas para Secundaria, FP y RREE y 0 para Cuerpo de Infantil y Primarias. Además, se les dio a los sindicatos un plazo de cuatro días para presentar plazas que pudieran entrar en el concurso pero "sin facilitarnos la documentación necesaria ni el estudio en que se había basado la administración". Desde CGT se presentaron 4 plazas de maestro de alemán y cuatro de patronaje, "siendo concedido ambas especialidades", han señalado. CGT no está a favor de esta oferta y exige a que se “saquen” todas las plazas existentes en todas las especialidades y cuerpos para así bajar la tasa de interinidad que en Aragón ronda el 30%, y de ninguna manera vamos a llegar al 8% que es lo que marca la legislación europea, según han explicado. Según fuentes del sindicato CGT, por cuerpos educativos se ofertarán 446 plazas de secundaria (90 por concurso de méritos y 356 por concurso oposición), 231 de profesores técnicos de Formación Profesional (63 y 168), 34 de profesores de Música y Artes Escénicas (29 y 5), 32 de Artes Plásticas y Diseño (en este caso todas corresponden al concurso de méritos) 23 de escuelas oficiales de Idioma (17 y 6), 28 de catedráticos de Música y Artes Escénicas (todas por méritos), 4 de maestros de alemán y otras cuatro de artes plásticas y diseño, en ambos casos por méritos.