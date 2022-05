Pedro Clarós: «Con la nariz artificial se podrá detectar precozmente el cáncer»

Médico otorrinolaringólogo, el prestigioso doctor Pedro Clarós ingresó recientemente en la Real Academia de Medicina de Zaragoza. «Catalán universal», Clarós es cinco veces Doctor en España y otras, Doctor Honoris Causa en el extranjero.

Acaba de ingresar en la Real Academia de Medicina de Zaragoza. ¿Cómo ha acogido el honor, qué vinculación le une a la ciudad?

En la RAMZ tengo muchos amigos. Su presidente y muchos académicos. Me siento muy próximo a su filosofía y me encuentro muy cómodo con ellos. Son gentes nobles. En cuanto al acto, fue muy entrañable, el nuevo académico se siente el centro del mismo.

No es su primer nombramiento, ¿sigue sintiéndose honrado?

Me siento… un ser muy afortunado. Desde muy joven, al acabar la carrera de medicina en Barcelona me formé como especialista en Otorrinolaringología y Cirugía Máxilo-Facial en Montpellier, Francia y después fui a Estados Unidos donde estuve en las mejores clínicas del mundo. Sigo trabajando en nuestra clínica familiar en Barcelona. Por lo que, imagine lo contento que estoy por lo que me ha dado la vida.

Su discurso de ingreso versó sobre la nariz artificial o ‘e-nose’, ¿qué es?

Es un Dispositivo electrónico multipotencial, con sensores capaces de reconocer diferentes olores, de la misma manera que lo hace el sentido olfativo humano.

¿Qué aplicaciones puede tener?

Mire, los perros bien entrenados pueden detectar tumores cancerígenos a partir del aliento, las heces o la orina del hombre. Por lo que, sí conocemos los tipos de compuestos segregados por las células tumorales que identifican los perros, se podrán desarrollar el e-nose adecuado para detectar precozmente el cáncer.

Habla en futuro, ¿por el momento no hay resultados?

En el mercado se han hecho varios prototipos, pero ninguno satisface las necesidades requeridas. Por esto que nosotros en la Fundación Clarós trabajemos para seguir adelante con la investigación

¿La Fundación Clarós diseña estos aparatos o investiga sus potencialidades?.

Las investigaciones las llevamos a cabo en colaboración con la Universidad Internacional de Cataluña, bajo la tutoría y financiación de la fundación.

¿Qué otras actividades realiza la fundación?

Ha financiado algunos de los viajes que he realizado para operar en el extranjero (116 han sido humanitarios), y además formamos médicos extranjeros, realizamos cursos de capacitación e investigamos en torno a muchos temas novedosos, entre otros la e-nose.

¿Reciben financiación pública para estas actividades o tienen que recurrir a fondos propios?

Nos financiamos solo con algunas ayudas de empresas o particulares concienciados con este tema solidario y del diagnóstico precoz. Así que hago una llamada a aquellos que quieran hacerlo. Les prometo que no se arrepentirán.

No se presta particular atención a la otorrinolaringología en la población general, ¿hay algún error común que cometamos los ciudadanos que se pueda prevenir con facilidad para cuidar nuestra voz u oído?

Pues si, chillar menos y escuchar mas. Seguro que muchas personas tienen poco que decir y mucho que oír. Ahorraremos voz y afinaremos el oído.