La ola de calor reducirá más de un 20% la cosecha de cereal en Aragón

El cereal en la comunidad aragonesa de momento se va a ver más afectado por las altas temperaturas que por la crisis abierta por la guerra en Ucrania entre Rusia y el resto de Europa. En el corto plazo, los efectos de la ola de calor que ha sufrido la comunidad y el resto de la península, con el mercurio llegando a superar los 40 grados en algunos momentos, va a provocar que se vea reducida la cosecha de este año «en torno a un 20%» en los campos de la comunidad y probablemente llegue «a un 30%» en el conjunto del país.

Estas son las estimaciones que manejan desde Cooperativas Alimentarias, que en declaraciones a este diario explicaron la evolución que han seguido las previsiones de la producción de cereal en las últimas semanas y cómo han cambiado varias veces en pocos meses. Así, si durante el pasado mes de febrero se apuntaba a una situación «muy delicada» provocada por un invierno «excesivamente seco», durante el mes de abril, las lluvias abundantes caídas en Aragón y la drástica bajada de temperaturas, hicieron que las expectativas mejoraran de forma notable.

Ahora, en pocos días, con la ola de calor vuelven a caer las estimaciones y alejan, tanto a Aragón como al conjunto de España, de las cifras de 2021 y, sobre todo, de 2020, cuando se alcanzó una cifra récord de producción con más de 27 millones de toneladas en España. El año pasado esta descendió pero se situó igualmente por encima de los 24 millones de toneladas, un buen dato pese a no batir sus mejores registros. Pero ahora, con este imprevisto de mayo, en este 2022 podría bajar fácilmente de los 20 millones de toneladas. Y todos pendientes aún de la climatología en una comunidad como la aragonesa, cuya producción representa en torno al 15% de media del total en el país.

La cosecha del cereal de invierno debería comenzar en junio y durar hasta julio dependiendo de la latitud y longitud de las zonas, pero los campos vuelven a depender ahora de las temperaturas que se registren.

Respecto a las tensiones que están surgiendo entre Rusia y Europa por la salida del cereal de Ucrania, del que se abastece el continente, desde la comunidad aragonesa no se está viviendo con excesiva preocupación ya que se confía en que los temores de Bruselas no se traduzcan en un bloqueo ruso real y las mercancías lleguen a destino con normalidad. Aunque si se produjera, existe mucha tranquilidad porque no se ve ningún riesgo de desabastecimiento a las empresas que dependen del cereal, ya que «hay aprovisionamiento suficiente para llegar hasta septiembre», tanto en Aragón como en el resto del país.

En España, si se llegan a producir hasta esos 27 millones de toneladas en su mejor año, el consumo es de unos 38 cada año, por lo que es un país que necesita importar del extranjero para abastecerse. Sin embargo, ha habido previsión suficiente y las empresas que necesitan de ese cereal cuentan con almacenamiento en sus instalaciones y no corren peligro de sufrir una hipotética falta de suministro porque el que necesitan para los próximos cuatro meses ya lo tienen almacenado.

Además, se interpreta que las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, alertando de una posible crisis alimentaria por el bombardeo ruso al denominado granero de Europa que es Ucrania, o el posible bloqueo a los envíos a Europa, responde a una posición geoestratégica en el contexto de un conflicto bélico a la que Rusia ya ha respondido que facilitará corredores seguros para que no se vean afectadas esas exportaciones. También la ONU advertía este miércoles de ese riesgo alertando de las escasas reservas que tenían algunos países, para unas pocas semanas. Pero no es la situación en Aragón y España, donde el único riesgo que puede haber es que afecte «al precio». «No va a haber problemas de abastecimiento», aseguraron desde Cooperativas Alimentarias.