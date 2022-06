Un total de 6.481 alumnos son los que esta mañana se han presentado al examen de Lengua y Literatura, el primero de los que tendrán que enfrentarse durante la Evau que empieza este martes y que durará hasta el próximo jueves. La mañana terminará con el examen de Historia de España y por la tarde se enfrentaran al de Inglés.

A primera hora de la mañana los estudiantes ya empezaban a llegar al campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza. Una hora antes a las 10.15 horas empezaban los llamamientos para entrar a las aulas, han hecho falta varias vueltas a las listas para que todos los alumnos estuvieran presentes y pudieran presentar su DNI antes de acceder al aula.

Antes de acceder al aula el hall de la facultad, repasos de última hora, quinielas para ver cuales son los temas que salen y consejos por parte de los profesores acompañantes. "Meted los apuntes en la mochila y haced el favor de respirar", les decía una profesora a un grupo de estudiantes visiblemente nerviosos.

Los nervios y la inquietud antes de acceder a las aulas eran un constante para unos alumnos que han asegurado sentirse preparados, "Estos días no he estado nerviosa, hemos estado organizando y preparándolo todo para los exámenes, pero ahora que estoy a punto de entrar si que estoy nerviosa", ha contado Eva Mate a la entrada de la Facultad de Derecho. Su compañera Mercedes le daba la razón "ahora que estamos tan cerca es cuando me estoy poniendo muy nerviosa", aseguraba la joven. Ambas tienen ya claro que es lo que van a estudiar, Magisterio de Primaria la primera y Veterinaria la segunda, ahora solo esperan poder sacar las notas.

La notas de corte han sido uno de los temas que más preocupaba los alumnos, "han subido mucho, todo está mucho más alto que hace unos años y es más difícil entrar, tienes más presión", aseguraba Itziar a las puertas de su aula. "Yo confió en que este sea el año en el que bajen, la gente no ha estudiado tanto", comentaba Daniela.

Por provincias, 4.896 alumnos en Zaragoza, 1.073 en Huesca y 512 en Teruel. En esta ocasión se ha recuperado completamente el modelo "prepandemia" y no se han aplicado restricciones en cuanto a aforos, distancia social o uso de mascarillas. El único cambio que se mantiene es que los estudiantes podrán elegir los ejercicios que contestar de entre los dos modelos de examen. También se reducen las sedes en las que se puede hacer el examen, son 24 (13 universitarias y 11 entre institutos y dos recintos feriales)

Del total de estudiantes que se prevé que se presenten, 5.767 realizarán las dos fases, obligatoria y voluntaria, mientras que 232 estudiantes lo harán solo de la obligatoria y 482 con el objetivo de subir la nota, según fuentes de la Universidad de Zaragoza. El alumnado conocerá los resultados el 15 de junio