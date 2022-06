Quejas en Aragón por la dificultad del examen de ‘mates’ de Ciencias Sociales de la Evau

“Yo no sé si estaba en matemáticas o descifrando jeroglíficos”, “Cientos de horas de mucho trabajo echadas a las letrinas. Decenas de alumnos llorando por los pasillos tras el examen de matemáticas de CCSS”, “Para los que han hecho el examen de mates del social, me he leído el enunciado del ejercicio 5 literalmente 20 veces y cada vez lo entendía menos”, “Que todo el mundo ponga de su parte para denunciar lo que se ha vivido hoy en el examen de mates” o “No sabía que para hacer el examen de mates de ccss de la evau hacía falta tener un doctorado” “Voy a tener pesadillas con el ejercicio de probabilidad del social”. Estos son algunos de los comentarios en redes sociales escritos por alumnos que han realizado el examen de Matemáticas de Ciencias Sociales y que han mostrado su indignación por la dificultad del examen. Pero no ha sido el único, ya que el de Química y el de Inglés también ha levantado ampollas, aunque menos.

Los jóvenes aragoneses, que esta tarde han terminado los exámenes de la Evau en la comunidad, han querido dejar patente su malestar. Y es que han sido días de muchos nervios tanto para ellos como para las familias y quizá no les ha salido como esperaban, pero todavía no tienen los resultados y la nota de la Evau cuenta un 40% frente al 60% de la media de Bachillerato. Las quejas son habituales todos los años reconoce Fernando Zulaica, responsable de la Evau en Aragón, quien señala que “nunca llueve a gusto de todos”. En Química, por ejemplo, ha habido algún comentario de que alguna pregunta no estaba en el temario pero sí, “otra cosa es que en su centro no lo hayan dado”. De hecho, Zulaica tiene claro de que hay que ser “prudentes”. De hecho señala que en los exámenes se “van corrigiendo problemillas”. En Física, por ejemplo, en uno de los problemas se podría resolver teniendo en cuenta que una pared afectaba o no al resultado, por eso, si da “resultado correcto” afectando se da como bueno y si lo ha resuelto viendo que no afectaba también. Y en cuanto al de matemáticas de Ciencias Sociales, él también hizo un trabajo de campo interesándose entre los corrillos viendo qué pensaban los alumnos. Una chica le dijo que tenía “ganas de llorar porque iba a ser el primer examen que suspendía”, para oros había sido más difícil incluso que el de matemáticas II y para otros fácil. Sí que es consciente, porque se lo ha hecho saber algún profesor, que algún enunciado era “muy extenso” y le han manifestado que les “podía costar porque están acostumbrados a preguntas más concretas”. Pero, el grado de dificultad es "muy similar al de años anteriores, no igual pero muy similar”. Las quejas, dice, han sido puntuales y no de todos los tribunales. Aún así, avanza que hay que esperar a la corrección porque “se puede sacar mejor nota de la esperada”. De hecho, el objetivo es que “no se perjudique a los estudiantes en la calificación o en los procesos de corrección” y de hecho asegura que ha habido reuniones de los vocales correctores para que no se penalicen algunas cuestiones y “se han puesto de acuerdo para suavizar los criterios de corrección” para que "los resultados no sean diferentes a los de años anteriores”.