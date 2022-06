Roberto Malo: "Han sido dos años complicados y la gente tiene ganas de fiestas"

¿Qué es lo mejor del barrio de Casablanca?

Además de sus gentes, o precisamente por eso, es un sitio muy tranquilo y muy cómodo para vivir. Mantiene cierto aire de pueblo, del barrio rural que fue y del que todavía queda un poso en los mayores, que hablan de bajar a Zaragoza. Hoy ya ha quedado absorbido por la ciudad, pero mantiene ese aire de barrio, con tiendas de proximidad y, además, con mucha vida cultural. Y tiene el canal, que le da carácter.

Esa gente del barrio le ha elegido para que sea el pregonero de las fiestas, que comienzan el próximo jueves. De alguna manera, que elijan a uno pregonero es una forma de reconocimiento en el barrio ¿Cómo lo ve?

La verdad es que siempre me he sentido muy integrado, parte del barrio. La gente cuenta conmigo para hacer actividades pero también me muestra su aprecio, me deja espacios en el centro cívico para ensayar mis cuentacuentos y mis nuevos espectáculos, que desde luego siempre estreno aquí, que así juego en casa. Luego, además de los cuentacuentos por los que me conocen los niños y papás del barrio, y de escribir libros, tengo claro que la columna semanal que escribo en EL PERIÓDICO también ha ayudado a darme visibilidad entre los vecinos. La verdad es que estoy muy agradecido de que me hayan nombrado pregonero. Es un honor y me hace mucha ilusión.

Además de colaborar en actividades del barrio, he visto también que en alguna de sus obras hace guiños a Casablanca.

Claro, uno escribe de lo que conoce, de lo que vive, y es lógico que en algunos escritos u obras introduzca detalles del barrio. Por ejemplo, en alguna columna he colado al quiosquero del barrio; o en mi cómic Ventanas aparece la autoescuela Casablanca, en la que yo me saqué el carnet y de la que guardo gratos recuerdos.

Usted hace cuentacuentos, ¿ya tiene claro el cuento que les va a contar en el pregón? ¿Lo tiene preparado?