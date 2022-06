El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha calificado de "falsas y tendenciosas" las informaciones de El Confidencial publicadas este viernes y que indican que en 2019, durante la preparación de la candidatura a los Juegos de Invierno de 2030, pidió 400.000 euros a la Generalitat para hacer contrataciones "opacas" presuntamente.

Según las informaciones publicadas este viernes, Blanco negoció en secreto la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos de 2030 con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y con un alto cargo de los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès que está imputado en varios procedimientos judiciales por delitos de corrupción. Según este medio, la cita tuvo lugar en noviembre de 2019, cuando empezaba a perfilarse el proyecto y Blanco pidió a sus interlocutores 400.000 euros que presuntamente iban a servir para hacer contrataciones "opacas".

En un comunicado, Blanco ha señalado que "durante el proceso de gestación y desarrollo de la candidatura olímpica de invierno para 2030" ha mantenido "reuniones, públicas y privadas, con responsables políticos, agentes sociales, empresariales y sindicales, tanto de Cataluña como de Aragón, con el fin de ampliar lo más posible la base de apoyo a la candidatura". "En ningún momento, el Comité Olímpico Español o yo mismo hemos percibido o reclamado subvención o cantidad alguna por las gestiones realizadas para la citada candidatura; bien al contrario, dichas gestiones han generado gastos que han sido sufragados por el Comité Olímpico Español, con cargo a sus propios recursos privados", ha afirmado.

El presidente del COE transcribe en su comunicado, y con consentimiento de su autor, una declaración de este viernes de Gerard Gifueras, que fue secretario de Deportes de la Generalitat, en la que indica que "el COE nunca pidió ni un solo euro a la Generalitat". "Ni uno. Como tampoco la Generalitat, mientras yo estuve al frente de la Secretaría General de l’Esport, transfirió ni un solo euro al COE", añade.

"Los 400.000 euros que aparecen en la ciencia ficción publicada en este medio de comunicación se refieren al importe que, desde la Generalitat, comentamos podríamos intentar presupuestar para el 2020, en el caso de que se tuviera que ir a los Juegos de Tokio 2020 a promocionar la candidatura, cosa que nunca se produjo", ha aclarado Blanco.

El comunicado íntegro de Alejandro Blanco Ante las informaciones aparecidas en el día de hoy en un medio de comunicación, de las cuales se han hecho eco como veraces otros medios, quiero poner de manifiesto, como presidente del Comité Olímpico Español, lo siguiente: Durante el proceso de gestación y desarrollo de la candidatura olímpica de invierno para 2030, he mantenido reuniones, públicas y privadas, con responsables políticos, agentes sociales, empresariales y sindicales, tanto de Cataluña como de Aragón, con el fin de ampliar lo más posible la base de apoyo a la candidatura. En ningún momento el Comité Olímpico Español o yo mismo hemos percibido o reclamado subvención o cantidad alguna por las gestiones realizadas para la citada candidatura; bien al contrario, dichas gestiones han generado gastos que han sido sufragados por el Comité Olímpico Español, con cargo a sus propios recursos privados. A mayor abundamiento, transcribo a continuación, con consentimiento de su autor, una declaración del día de hoy del que fue Secretario de Deportes de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras: “El COE nunca pidió ni un solo euro a la Generalitat. Ni uno. Como tampoco la Generalitat, mientras yo estuve al frente de la Secretaría General de l’Esport, transfirió ni un solo euro al COE. Los 400.000 euros que aparecen en la ciencia ficción publicada en este medio de comunicación se refieren al importe que, desde la Generalitat, comentamos podríamos intentar presupuestar para el 2020, en el caso de que se tuviera que ir a los Juegos de Tokio 2020 a promocionar la candidatura, cosa que nunca se produjo.” Ante las falsas y tendenciosas afirmaciones publicadas, que intentan desacreditar al COE y a mí como su presidente, me reservo el derecho de exigir, para el Comité Olímpico Español y para mi persona, las aclaraciones, rectificaciones y compensaciones a que hubiera lugar en derecho, incluso por vía judicial.

Franco (CSD): "No tengo absolutamente nada contra Lambán"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha asegurado que guarda un "profundo respeto" y que no tiene "absolutamente nada" contra el presidente de Aragón, Javier Lambán, que cargó contra él por su papel en las negociaciones por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, aunque ha lamentado que pusiese "en duda la actitud de un deportista y una persona ejemplar" como Pau Gasol.

En una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser, Lambán acusó a Franco de haberse extralimitado y de no haber cumplido su papel de moderador en el conflicto entre Cataluña y Aragón por los Juegos. "Conozco al señor José Manuel Franco y nunca ha sido un dechado de habilidad política, por eso está donde está", expresó. El máximo mandatario del CSD cuestionó estas declaraciones. "Me molestó que se pusiera en duda la actitud de un deportista y una persona ejemplar; hace una magnífica labor social, por ejemplo con su ONG, haciendo que los niños no pasen necesidades, luchando contra la obesidad infantil... El deporte español es digno de orgullo", apuntó sobre las palabras de Lambán sobre Gasol.

Respecto a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, aseguró que "lo ideal" hubiese sido llevar "una candidatura conjunta". "Al no ser posible por motivos que, sinceramente, desconozco, una candidatura dividida no tendría mucho sentido a juicio del Comité Olímpico Español. Es respetable su decisión, seguro que tiene motivos fundamentados para no hacerlo", manifestó.

El PP insta a Lambán a decir si sabía que Blanco contaba con "aval" de Moncloa

El PP en Aragón, a través de su portavoz en las Cortes, Mar Vaquero, ha instado este viernes al presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, a aclarar si era conocedor de que el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, contaba con el "aval" de la Moncloa para negociar con el independentismo catalán una candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Así lo ha asegurado tras referirse a la "gravedad" de la información publicada por El Confidencia sobre la supuesta reunión secreta en noviembre de 2019. Vaquero ha explicado que esta información "cambia mucho las cosas" de cara a la reunión instada por su formación al presidente Lambán para aclarar a los grupos parlamentarios diversas cuestiones relacionadas con la candidatura olímpica.

"Lo que el PP va a querer conocer de Javier Lambán es saber si era conocedor realmente de que Blanco, cuando tuvo esas reuniones con el independentismo, tenía el aval de la Moncloa", ha asegurado, para quien esto evidencia "el verdadero aliado de los independentistas es el Partido Socialista, y Pedro Sánchez y Javier Lambán son socialistas".

A su juicio, es el PSOE "quien han frustrado estos juegos y quien ha engañado a todos los aragoneses, jugando con un proyecto fundamental para la vocación olímpica de este territorio". Por esta razón, ha anunciado que su grupo instará a Lambán a "pedir explicaciones" a Pedro Sánchez, a quien ha responsabilizado de "haber amparado la postura de los independentistas". "Queremos saber -ha añadido- si cuando Sánchez vino a Zaragoza y anunció una candidatura en igualdad de condiciones lo hacía ya avalando las conversaciones previas de Blanco con los independentistas"

Iceta: "Estaba convencido de que habríamos ganado"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que estuvo "promoviendo" la candidatura de los Pirineos a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 en otras citas olímpicas y que "suscitaba mucha simpatía". "En otros Juegos he aprovechado para hablar con responsables deportivos y políticos de otros países", afirmó el ministro, que lamentó la "oportunidad de desarrollo perdida" para el Pirineo y el deporte español.

"Yo estaba convencido de que habríamos ganado", aseveró incluso, y también advirtió: "Que no se haya presentado esta candidatura conjunta, nos tendría que llevar a todos a conocer bien las reglas". Iceta explicó la organización de unos Juegos Olímpicos como "una competición", porque "hay otras candidaturas y otros países, y el Comité Olímpico Internacional lógicamente exige que todos se ciñan a las reglas del juego".

"Los JJOO son una competición y, para concurrir a una competición y ganarla, el primer requisito es conocer las reglas" insistió el ministro, que explicó que "era importante hacer una candidatura conjunta" porque "si existen varias candidaturas, el Comité Olímpico Español solo puede presentar una". "A mí, las tensiones no me gustan, creo que juntos sumamos y ganamos, separados perdemos", indicó Miquel Iceta sobre el conflicto de la candidatura fallida.