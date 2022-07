Mucho mejor sin mascarilla

Aunque muchos aragoneses ya se habían olvidado de la mascarilla, otros todavía la siguen llevando, así que no les ha sorprendido otra vez el debate de si mascarilla sí o mascarilla no y de que, una vez más, los políticos hablen de responsabilidad y de la recomendación de portarla, sobre todo vulnerables y en interiores.

«Estamos siempre igual, apelando a la responsabilidad personal», se queja Ana, una veinteañera, que no está dispuesta a ponérsela otra vez «salvo que me obliguen». Cerca de ella, una pareja acaba de comprar unas cuantas en una farmacia del centro de Zaragoza. «Nos vamos de vacaciones pronto y no queremos que pase nada», explica Juan, que además cruza los dedos de forma visible. En su entorno cuentan con varios casos positivos en los últimos días y, aunque aclaran que son leves, alguno puede ser de gravedad, señalan. Ellos de momento no se la ponen por la calle. «Si entramos en un centro comercial, sí, pero por eso, por prevención».

Como cada vez que se habla de restricciones, hay opiniones para todos los gustos, aunque la mayoría coinciden en una cosa: «Algo habrá que hacer, por que si no...» José, a sus casi 70 años, no se la ha quitado durante toda la pandemia, ni siquiera por la calle. «Con los contagios que hay, me da miedo», reconoce, pese a que ya lo pasó hace ya mucho tiempo y ahora cuenta con la pauta completa. «Aún así, prefiero protegerme y creo que ya me he acostumbrado», asegura, antes de considerarla una medida efectiva en sitios cerrados.

Sin embargo, Ana cree que nos tendremos que acostumbrar a convivir con las olas de forma constante porque «es lo que hemos hecho durante todos estos años y parece que no hemos aprendido mucho», señala. En la parada del tranvía, la mayoría ya la tiene preparada antes de subirse. «Es normal en el transporte público porque vamos mucha gente que entra y sale constantemente. Que se mantenga me parece buena idea, pero en el resto de los sitios... no sé», cuenta Pedro, que añade: «De todas formas, viendo esta mañana (por este miércoles) Pamplona y con lo que pasará en Teruel este fin de semana no sé si tiene mucho sentido recuperarla en interiores».