178 kilómetros distan Zaragoza de Pamplona, pero como dicen los navarros eso es estar "a un tiro piedra" y lo demostraron ayer todos los nacidos en la comunidad foral que por razones familiares o de trabajo viven en Aragón. Todos se reunieron este miércoles para disfrutar del chupinazo, el inicio de las fiestas en honor a San Fermín a quien seguramente le llegaron los vivas y goras de todos estos navarros que siguen teniendo a su tierra en el corazón.

La cafetería El Pájaro Azul se convirtió por una mañana en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona en la que más de 25.000 personas saltaron de alegría con el chupinazo. En Zaragoza también hubo saltos y alguna que otra lágrima por los que faltan por culpa del covid19 que impidió su celebración y se llevó vida de seres queridos.

Ana Notivoli, la presidenta de la Casa de Navarra en Zaragoza, fue la anfitriona de esta festiva reunión en la que no faltó un almuerzo sanferminero con ensalada ilustrada con productos de la rica huerta de la Ribera como los cogollos de Tudela, aunque sin espárragos frescos porque "en julio ni para tu enemigo"; huevos rotos con chistorra de Navarra y una tarta horneada en Pamplona. La música la puso el jotero navarro Diego Urmeneta. "Teníamos muchas ganas de juntarnos y celebrar unos sanfermines así, es verdad que el año pasado celebramos unos no sanfermines, pero no es lo mismo", añade esta mujer que lleva 30 años en Zaragoza y que el último chupinazo que vio fue en la adolescencia porque "hay demasiada gente en la plaza, pero es impresionante". ç

Notivoli fue la única a la que "se le fueron los pies y el corazón vibró en unos minutos", tal y como describió ese momento. También lo disfruto Ana Romero Belarra que no dudó en vestirse de blanco y rojo. "Voy perfectamente conjuntada y con el pañuelico para ponerlo en los hombros después de gritar Viva San Fermín. Es un día muy especial", destacó esta mujer que lleva 50 años viviendo en Zaragoza. "Vengo todos los años por ver a gente de mi tierra y estar con ella", añadió.

Mañana todos los navarros afincados en la capital aragonesa tienen también una cita en la catedral basílica del Pilar de Zaragoza en honor al patrón de Navarra.