El aeropuerto de Teruel espera contar con cerca de 500 trabajadores operando en sus instalaciones antes de 2025, a tenor del desarrollo de los últimos proyectos empresariales anunciados en la plataforma en los últimos meses. Este incremento supondría duplicar la cifra actual de empleados, tal y como adelantó Diario de Teruel en su edición dominical. Lo hará gracias al desembarco de multinacionales de la tecnología como Sceye, que construirá el primer estratopuerto de España y prevé crear 135 nuevos puestos de trabajo directos «de altísima cualificación».

De hecho, la redacción del proyecto para construir el hangar que albergará a la estratoempresa se adjudicará por 350.000 euros «en el mes de octubre», con el objetivo de cumplir los plazos y estar finalizado en 2023, según confirmó a este diario el director de la plataforma aeroportuaria, Alejandro Ibrahim.

Del mismo modo, Ibrahim considera «una señal evidente de crecimiento» las continuaciones ampliaciones de los terrenos de operación de Tarmac Aragón, dedicada al estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aeronaves. En este sentido, la terminal se ampliará en más de 200 hectáreas a través del Plan de Interés General de Aragón (PIGA), con el objetivo de alcanzar las 400 plazas de estacionamiento de aeronaves. Supondrá duplicar la capacidad del aeropuerto, que ahora roza las 200 plazas disponibles.

De momento, parece que no llegarán más macroproyectos como el de Sceye, aunque, en palabras de Ibrahim, «hay gente que llama para preguntar». En cualquier caso, el bombazo de esta macrocompañía tecnológica, propiedad de un filántropo millonario danés, no es algo habitual. «El tema de los vuelos estratosféricos no es como los vuelos comerciales. Hay otras empresas que están haciendo ensayos en otras partes del mundo, pero somos muy pocos los que tenemos la suerte de contar con ello», apunta Alejandro Ibrahim. Y no es flor de un día la llegada de una inversión como esta, sino que el trabajo en la sombra del aparato comercial es imprescindible.

De hecho, para el director de la plataforma, el rotundo éxito del aeropuerto radica en que las compañías «ven posibilidades de desarrollo empresarial», además de unas condiciones climatológicas excepcionales para el vuelo y un espacio de almacenamiento «mucho menos comprometido que otros aeropuertos».

Del crecimiento exponencial del aeropuerto ha tenido buena culpa el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que ha desembolsado 55 millones de euros en la plataforma. Desde la dirección muestran «una confianza total» en el plan de financiación. La obra original costó unos 38 millones que se distribuyeron entre las pistas, la plataforma industrial y edificios de servicios. En septiembre cumplirán una década de vida.

Hangar de pintura

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel publicó el pasado fin de semana la licitación para la concesión de uso del hangar para pintura en la plataforma aeroportuaria. El plazo de presentación de las ofertas será hasta el próximo 14 de septiembre. El presupuesto de licitación es de 368.177,66 euros y el plazo de la concesión para la empresa adjudicataria será de 25 años con derecho a prórroga por 10 años más.

Se trata de la segunda ocasión en la que se licita esta infraestructura ya que la primera vez no se llegó a firmar el contrato. El hangar de pintura está cedido de manera temporal a la empresa Tarmac para que pueda desarrollar labores de mantenimiento hasta que se conceda el uso con el fin previsto.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, manifestó en su visita al aeropuerto su deseo por que en esta ocasión «se pueda adjudicar la concesión de esta infraestructura con la que lograremos diversificar la actividad del Aeropuerto de Teruel, ampliar las posibilidades de desarrollo y que se genere más empleo». Una vez firmada la concesión será necesario que la empresa adecue las instalaciones para el desarrollo de la actividad.

Tal y como señaló el director del Aeropuerto de Teruel, «esta nueva actividad servirá para completar más labores en la conservación de las aeronaves y permite que el aeropuerto sea una infraestructura más competitiva». El hangar de pintura se construyó con una inversión de próxima a los 4,3 millones de euros. Esta infraestructura cuenta con unas dimensiones de 70 x 70 metros, más espacios laterales, aparcamiento, zona de oficinas y aceras.