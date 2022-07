"Lambán seguirá siendo presidente tras las elecciones"

Para relevar al muy cuestionado Felipe Sicilia, Pedro Sánchez ha elegido a Pilar Alegría (La Zaida, Zaragoza, 1977), una mujer de larga trayectoria orgánica e institucional. Ella deberá multiplicar la voz del Ejecutivo en el partido.

¿Cuándo recibió la llamada del presidente?

Me parece poco prudente trasladar ese tipo de llamadas. Tuve la conversación con él en estos días pasados.

¿Qué le pidió?

Me dice que lo haga siendo como soy yo. Con claridad –soy una mujer directa–, y con tenacidad, como buena aragonesa. Comunicar, hacerlo bien, pero también saber escuchar. Me pide hacerlo con cercanía, porque nos corresponde hablar de los verdaderos problemas de las personas, de sus inquietudes. Y hacerlo de una manera pedagógica, explicándole a la ciudadanía las medidas del Gobierno para salir de la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Y también emplear contundencia a la hora de denunciar las mentiras y los insultos de la oposición.

¿Pero cómo va a revitalizar la comunicación?

Se abre una nueva etapa que concluirá en 2023, con el año electoral, y se cierra un curso político con dos importantes hitos: la cumbre de la OTAN, y un debate de la nación donde se ha visto que el presidente es perfectamente consciente del cabreo de la ciudadanía. Cuando parecía que estábamos superando la pandemia, estalla esta guerra. Somos perfectamente conscientes de esa situación de cabreo e incertidumbre. Y lo que trasladamos también en el debate de la nación es que, conociendo la situación, lo importante es hacerse cargo del estado anímico de las personas y también seguir generando ese escudo social para cuidar y proteger a las clases medias y trabajadoras del país.

Habla de «cercanía», que piden el presidente y los barones. ¿El Gobierno no ha sido suficientemente empático?

Somos conscientes de que nos hemos podido equivocar.

¿En qué?

Cuando hemos tomado ciertas decisiones, seguramente nos ha faltado saber explicar el contenido de las mismas, trasladar el mensaje de una manera pedagógica o más clara. Pero vuelvo al inicio: llevamos una legislatura muy difícil. A pesar de esa complejidad, no nos van a encontrar en el catastrofismo al que algunos, como el PP, nos quieren llevar. El PP es el partido de la catástrofe: o la provoca o la desea. Una frase que escuchamos los españoles hace 12 años al exministro Cristóbal Montoro sigue siendo de rabiosa actualidad para el PP: «Deja que este país se caiga, que ya lo levantaremos nosotros». Este país no se va a caer ni va a necesitar al PP para que lo levante.

Se achaca el desgaste del Gobierno a la comunicación. ¿El problema no está en las políticas?

Las medidas que está planteando el Gobierno desde el principio de la legislatura solo han tenido un objetivo: proteger a la gente de a pie. Tras la crisis de 2008 las recetas no fueron las mismas, y esto hay que explicarlo y recordarlo. Y gobernar no es fácil, no es sencillo. Conlleva tomar decisiones, y es posible que algunas de ellas, incluso cuando se explican, no sean lo más acertadas. Pero el inmovilismo no entra dentro de la hoja de ruta de este Gobierno.

¿El ruido que emana de la coalición desmoviliza a la izquierda?

Tenemos que ser conscientes de que este es el primer Gobierno de coalición de toda la historia democrática. Es posible que haya debate, y es lícito, lógico y hasta sano.

¿A qué achaca que el PP vaya primero en las encuestas?

Primero, prudencia. Creo que quedan 44 semanas para las próximas autonómicas y locales, y un tiempo más, casi un año y medio, para las generales. Al PP se le va a hacer eterna esta legislatura. Y anda que no debe de tener Pablo Casado encuestas que le daban como futuro presidente del Gobierno...

No el CIS.

Bueno, hoy el señor Casado está en su casa. Nuestra prioridad es gobernar, gobernar con seriedad, con empatía, poniendo sobre la mesa muchos recursos públicos para seguir fortaleciendo ese escudo social. Y cuando lleguen las elecciones la ciudadanía hablará. Y este partido, unido y en forma, es imparable. Que nadie se equivoque: el PSOE no se va a resignar y a bajar los brazos.

¿Descarta usted ser candidata a las elecciones autonómicas de 2023 en Aragón?

Soy ministra del Gobierno y portavoz del PSOE. Esto significa que tengo mucha tarea a la que voy a dedicarme en cuerpo y alma. Pero es que, además, en Aragón tenemos un magnífico presidente que se llama Javier Lambán y que, sin lugar a dudas, tras esas elecciones del mes de mayo, va a seguir siéndolo.