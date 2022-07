Rodeado de amigos, familiares y prácticamente todos los vecinos del valle, un emocionado Guillermo Bernúes ha recibido este miércoles la Cruz Sencilla de la Orden Civil del Ministerio de Sanidad de manos de la ministra Carolina Darias. Lo ha hecho en su querido pueblo de Plan, donde ejerce desde casi 40 años la medicina familiar. «Esto es un honor que no os podéis ni imaginar. Me ha pillado muy por sorpresa, tanto que me ha tenido descolocado y agobiado unos días», ha dicho.

Bernúes, que eligió la plaza de Plan tras aprobar la oposición en 1983, rehuyó del mérito de su trayectoria y puso el foco en sus compañeros. «Esta recompensa por mi trayectoria profesional no hubiera sido posible sin todos estos que tengo aquí, que son mis compañeros de Atención Primaria. Este reconocimiento es también para todos ellos», ha recalcado. «Hemos trabajado juntos en muchos proyectos por los que ahora se me otorga este premio. Soy consciente de que me he lanzado a hacer muchas cosas, les he arrastrado conmigo y nunca se han negado», ha señalado Bernués. El médico ha reivindicado «un papel más visible» de la Atención Primaria y ha aprovechado la presencia de Darias y también de la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, para reclamar más plazas. «Sé que se están haciendo cosas y nunca se llega tarde si se llega, pero hace falta ir más allá. Hay compañeros que dicen que no a venir a sitios tan alejados, pero lo hacen porque no las conocen», apuntó. En este sentido, Bernúes ha abogado por hacer «casi obligatoria» la rotación de un recién graduado en un centro de salud rural durante su periodo de residencia. Colaboración en los rescates de montaña Este médico ejerce como tal para los vecinos de siete de núcleos diferentes (Gistaín, Lafortunada, Plan, San Juan de Plan, Saravillo, Serveto y Sin), pero su implicación también le lleva a desarrollar su labor en la montaña, donde ha colaborado con la Guardia Civil en varios rescates. De hecho, es titulado en el máster de Medicina de Montaña de la Universidad de Zaragoza y profesor del mismo. Esta experiencia le valió como mérito también para prestar asistencia en el 2016 en la base Juan Carlos I en la Antártida. Darias, por su parte, ha señalado que Guillermo Bernúes «representa la esencia de la medicina rural» e incidió en que la Cruz Sencilla de la Orden Civil se le concede «por toda una vida dedicada a los demás», ha dicho la ministra. «Cuando conocí tu historia quedé impactada por todos los hitos que han marcado tu carrera. Has tenido un compromiso y un impulso constante con la Atención Primaria en el medio rural», ha reseñado. Repollés, por su parte, ha resaltado de Bernúes el haber sido «pionero» en la telemedicina en el medio rural. «No ha faltado a ninguna reunión y siempre ha estado cuando se le ha requerido. Su compromiso es muy grande y reúne todas las cualidades de la medicina rural: médico, amigo, confidente y confesor de sus pacientes», ha indicado.