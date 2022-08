"No me he planteado marcharme al PP, para mí Jorge Azcón es mi jefe directo"

La concejala de Cs en Zaragoza Carmen Herrarte presentó el pasado jueves su renuncia a los cargos orgánicos en el partido en Aragón a su líder en la comunidad, Daniel Pérez Calvo. Sus argumentos, sus opiniones, su futuro... Lo analiza todo en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

¿Le ha resultado difícil dar el paso de renunciar a sus cargos?

Difícil no, es la evolución natural, coherente y la única posible. Las decisiones hay que tomarlas de forma serena. Primero pensar, después decidir y luego buscar el momento adecuado para actuar. Llevo reflexionando mucho tiempo y no me ha costado. Lo que sí me resultaría difícil es continuar en la directiva de un partido con el que empiezo a no coincidir en cosas importantes, eso sí lo sería.

¿Qué cosas importantes son?

Es complicado resumirlo. Me hice de Ciudadanos por Albert Rivera, el partido siempre ha defendido que haya unas clases medias fuertes, que se potencien las libertades, que haya una España unida y diversa, apoyando el europeísmo, el fomento de la economía y la innovación... Y siempre algo que él decía, y era la política de grandes acuerdos, de mirada alta y por encima de la lucha de bloques de izquierda o derecha. Pero ahora hay unas circunstancias especialmente graves en España y es que el presidente Pedro Sánchez ha adoptado una posición inaceptable para los constitucionalistas y a las puertas de una recesión, con las libertades recortadas, con unos socios del Gobierno que cualquiera debe rechazar que estén... Por tanto estamos en un momento de sumar para que no gobierne Sánchez. Cs ha mostrado mucho apoyo a veces al sanchismo, más concretamente en Aragón. Aquí gobierna también el sanchismo. Lambán no apoya la ley de memoria pero luego el PSOE no la rechazó en el ayuntamiento. Son líneas rojas para mí.

No entiendo bien. ¿Renuncia a sus cargos porque gobierna Pedro Sánchez o por sus discrepancias con la dirección de Ciudadanos? Cs no gobierna con el PSOE...

Sí, pero muchas veces desde la oposición ha apoyado de forma incondicional medidas del Gobierno de Aragón. El objetivo de Cs debería ser en estos momentos que los sanchistas no gobiernen en ninguna institución.

Entonces, para usted, ¿Inés Arrimadas lo está haciendo mal en su estrategia a nivel nacional?

Estoy hablando de que la prioridad es que Sánchez no gobierne y que desde aquí se le han tendido muletas que no se le deberían haber tendido y que toca sumar para que dejen de gobernar.

Le preguntaré de otra manera. ¿Arrimadas lo está haciendo bien o solo es un problema en Aragón?

Para contestar a eso tengo que recordar a nuestro gran líder y fundador Albert Rivera, que dejó un gran legado, España era con él política un país mejor y nos enseñó que a veces se pierde para ganar una batalla y a veces se pierden esas batallas y no pasa nada cuando uno se va con dignidad. Y para irte con dignidad de los sitios o quedarte, hay que tener límites y yo mantengo los que él tenía: No con los herederos de ETA, ni con separatistas o golpistas y dijo que con Pedro Sánchez, no.

¿Está queriendo decir que el paso al lado en la dirección que da usted lo deberían dar otros?¿Los que lideran su partido?

Cada uno es libre de hacer lo que considere pero hoy uno se puede casar y divorciar varias veces. Soy coherente con mis ideas y sigo como consejera de Cs en el ayuntamiento tremendamente orgullosa del legado de Albert Rivera, pero en el partido veo una línea clara a seguir que también he visto que no se sigue. Y ahora mi único objetivo son los intereses de los zaragozanos y dentro de un equipo de Gobierno cohesionado y tremendamente bien liderado por nuestro alcalde, Jorge Azcón. Y ahora en eso estoy, en respaldar desde mi departamento a las empresas familiares de Aragón y a los autónomos, que son los que nos sacan adelante y están teniendo muchas más circunstancias adversas que nadie. El Gobierno les está asfixiando y hay que apoyarlos con medidas como el programa Volveremos, que son incentivos al consumo y a la libertad frente al intervencionismo que nos dice hasta cuándo tenemos que encender y apagar las luces.

¿Cree que Cs es ahora un peor partido sin Albert Rivera?

España era un país mejor con Albert Rivera en política.

¿Y con Inés Arrimadas?

Ella es una gran líder, ha tenido el respaldo de los afiliados, hizo una gran labor en Cataluña... pero España era un país mejor con Albert Rivera en política.

Pero dicho así parece que piensa que es peor con Arrimadas.

No digo que sea peor, solo que cuando Rivera estaba ya señaló el Con Sánchez no que hoy cobra más vigencia que nunca porque sus predicciones se están cumpliendo.

¿Y no lo está haciendo Cs?

Hay que unir fuerzas para echar al sanchismo de las instituciones.

Sus palabras se parecen más al discurso de PP y Vox que al de Cs.

¿En qué se diferencia mi discurso de lo que decía Rivera? Entre en política por él y comparto al 100% esos ideales. Y mi discurso es el mismo, no se desvía en nada.

Como mínimo parece desencantada con su partido...

En absoluto. Estoy deseando que las decisiones que se tomen obedezcan a los principios por los que se creó el partido. Enfadada en absoluto. Solo puedo tener buenas palabras hacia Cs.

Pues no parece sentirse muy representada por su partido...

Si me sintiera representada no habría dimitido de la directiva.

¿Qué futuro le augura a Cs?

No soy capaz de predecirlo, pero le deseo lo mejor, desde luego.

Viendo cómo le ha ido en Madrid, Castilla y León y Andalucía, y la próxima toca en las autonómicas y municipales de 2023, en Aragón y también en Zaragoza...

En política todo puede pasar en poco tiempo. Hemos visto cambios de líderes en dos semanas y las tendencias cambian rápidamente. Pero quiero que le vaya bien, sigo representando a mi partido en el ayuntamiento, donde creo que lo estamos haciendo bien y liderados por un buen alcalde. Creo que no podemos tener un alcalde mejor.

¿No le llama la atención hablar mejor del líder aragonés del PP que del líder de su partido?

Es que para mí no es el líder del PP de Aragón, sino mi jefe directo. Es mi trabajo y tengo la suerte de estar en este equipo de Gobierno que está muy bien liderado.

¿Cree que acabará la legislatura de alcalde?

Yo creo que sí, pero no me compete a mí decirlo.

¿Y qué va a pasar con Carmen Herrarte en 2023 si no va en las listas de Ciudadanos?

Yo he dimitido de la directiva de Cs, las listas las hará esa directiva y tomará las decisiones que quiera tomar. Creo que lo estoy haciendo bien y me gustaría seguir estando en política y gestión pública unos años más porque mis resultados me avalan.

¿Y con qué partido si, como dice, tiene tan claro con quién no quiere ir a las elecciones?

Si mi partido se parece al que estoy describiendo, estaré muy cómoda en Cs. Tengo una trayectoria política buena y mi partido decidirá si cuenta conmigo o no, pero no voy a estar en la directiva solo para asegurarme una silla en 2023. Estoy en excedencia obligatoria, si no sigo, volveré a mi puesto de trabajo y punto. Y es importante esa libertad para seguir si quieres o volver a tu trabajo frente a los que siempre han vivido de la política o no tienen otra opción. Esas personas seguramente no habrían dimitido. Yo sí lo hago. La coherencia me sienta bien.

Entonces, si le pide Cs estar en las listas, ¿usted aceptaría pese a sus discrepancias?

Es que falta tanto para eso...

¿Le ha ofrecido el PP entrar en su partido?

Rotundamente no. Jamás, jamás.

En público y en privado ha dicho alguna vez que jamás iría al PP...

Lo único que puedo decir es que el PP no ha hablado conmigo de nada de eso.

Independientemente de eso, ¿le diría hoy a los votantes de Cs eso, que nunca iría en las listas del PP?

Yo tengo que ver cómo evoluciona mi partido y entonces tomar una decisión. No estoy en ese momento ahora, no tengo nada más en la cabeza que ejecutar el presupuesto hasta diciembre.

¿No es una línea roja cambiar de partido o ir al PP?

Irme al PP no es algo ni que me haya planteado, para mí Jorge Azcón es mi jefe directo. Solo he dimitido de la dirección de Cs, pero sigo siendo afiliada y deseando lo mejor para mi partido. Y si se trabaja bien, se puede salir adelante.

¿Le ha pedido su partido que deje su cargo en el ayuntamiento?

No, en absoluto. No he recibido más que inputs positivos hacia mi trabajo y el coordinador ha mostrado varias veces su respaldo. Mi relación con Daniel Pérez es cordial. Y la combinación de PP y Cs ha demostrado que funciona, tanto en Zaragoza como en Teruel.