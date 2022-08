La incidencia del covid cae un 80% desde principios de agosto en Aragón

La octava ola del coronavirus está dando sus últimos coletazos en Aragón. Así lo atestiguan los datos, actualizados este viernes en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, que señalan que la incidencia a siete días ha caído un 80% desde el pasado 1 de agosto; y un 62% a 14. De hecho, la primera está en 18,7 casos por cada cien mil habitantes frente a los 99,8 de hace solo 11 días; y la segunda ha pasado de 248 a 98. Por provincias, Zaragoza tiene la tasa más baja, con 17,5 casos por cada cien mil habitantes, Huesca 19,8 y Teruel, 21,7. Destacan por su alta incidencia dos municipios, Tarazona, con 28,6 y Cuarte con 43,6. Huesca, que se encuentra inmersa en las fiestas de San Lorenzo no llega a 18 casos por cien mil habitantes.

Esto supone que el número de contagios ha caído de forma drástica en los últimos días, ya que en la última semana se han notificado, 237 casos, de los que 152 corresponden a las últimas cuatro jornadas. No se daban unos datos tan bajos desde octubre del año pasado (no se llegó a tener una treintena de positivos y ahora sí), aunque después la curva comenzó a subir hasta llegar a diciembre, cuando Aragón padeció la séptima ola, la más explosiva de las vividas hasta la fecha, con días de más de 8.000 casos; aunque es cierto que la estrategia de control no es igual, ya que solo se cuentan casos de mayores de 60 años y personas inmunodeprimidas o con alguna enfermedad grave.

Por edades, los mayores de 75 años concentran el 43% de los casos (101) frente al 14% de los de entre 55 y 64 años (34) y el 13% de los de entre 65 y 74 años (31).

En cuanto a los aragoneses hospitalizados también se ha reducido el número en un 30% en solo 11 días, ya que ahora permanecen un total de 159, de los que 152 están en planta y siete en uci. En hospitalización convencional en estos momentos hay 42 menos que los notificados el pasado martes, 62 menos que los del 1 de agosto y la previsión es que el número se vaya reduciendo.

En cuidados intensivos, se da la circunstancia de que hay dos personas más (había cinco el martes), pero la cifra es la más baja desde mediados de julio; aunque en este caso, las cifras son más difíciles de que bajen, ya que en algunos casos algunos de los enfermos pasan muchas semanas ingresados.