Preocupación por la virulencia de la gripe en el primer otoño sin mascarilla

Si ya es difícil predecir cada año cómo va a ser la temporada de la gripe, esta campaña cualquier suposición se torna más complicada que nunca tras dos años sin prácticamente casos debido a la pandemia del covid.

Con el otoño a la vuelta de la esquina, los expertos desconocen cómo de virulenta será la gripe, pero lo que parece claro es que la no obligatoriedad de usar las mascarilla va a devolver la transmisión de la enfermedad tal y como se conocía antes de la pandemia. «El coronavirus ha cambiado las reglas de cómo se producen las infecciones respiratorias en la población. En estos momentos, no sabemos qué va a pasar», señalaron a este diario fuentes del servicio de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

El covid provocó un «giro significativo y radical» en el desarrollo de la campaña de la gripe del periodo 2019-2020, ya que cuando la enfermedad alcanzaba en Aragón su pico a principios de 2020 estalló el coronavirus. «En ese momento dejó de haber casos. Después, en los dos inviernos siguientes, no hemos tenido apenas afectados y eso provoca mucha incertidumbre», añadieron las mismas fuentes.

La población, de alguna manera, también «se ha desacostumbrado a la gripe» debido al coronavirus, ya que el virus no está circulando y eso puede suponer un riesgo al contagio. «Cuando hay casos de gripe, la gente desarrolla una respuesta inmunitaria por el hecho de haberla pasado. Sin embargo, ahora venimos de dos temporadas donde no ha habido, donde la memoria inmunológica en la población no es tan reciente, y eso influye», apuntaron desde Vigilancia Epidemiológica.

Campaña intensa en el hemisferio sur

La escasa información que hay impide saber qué variantes de la gripe van a predominar este año, lo que deriva en no saber tampoco qué vacunas se van a producir. De todos modos, los fabricantes ya están desarrollando sus viales.

Por estas fechas, la mirada siempre está puesta en el hemisferio sur, donde es invierno, con el fin de conocer qué cepas del virus están circulando. Según las primeras informaciones, allí la campaña de la gripe se adelantó este año y están registrado numerosos casos. «Nosotros estamos preparados. Tenemos un sistema de vigilancia de infecciones respiratorias en general que nos permitirá detectar casos cuando empiece el otoño y ver qué está pasando», indican.

Lo que sigue en el aire en Aragón es la opción de vacunar a la vez tanto del covid como de la gripe, una fórmula que se utilizó el año pasado. «Dependemos del suministro de vacunas y de otros factores que, en estos momentos, no sabemos cómo lo vamos a hacer», dijeron.

Mientras se diseña en Aragón cómo será la estrategia de vacunación contra la gripe, lo que está claro es que la inmunización esta campaña es más importante que nunca por los factores de riesgo a los que se expone la población tras dos años utilizando por obligación la mascarilla. «Vacunarse es siempre importante porque tiene efectos positivos para la persona, que se protege de la enfermedad, pero también para la población. Cuantos más personas inmunes, más susceptibles seremos de no contraer la enfermedad», indicaban desde Salud Pública.

Concienciación

Las vacunas contra la gripe en Aragón suelen empezar a administrarse a finales de octubre tras realizar una compra de dosis centralizada junto con el Ministerio de Sanidad. La vacuna está recomendada para todas las personas mayores de 65 años con carácter general y a los menores de esta edad con algún factor de riesgo. También es aconsejable que los sanitarios se protejan de la enfermedad.

«Nos gustaría que parte del esfuerzo que se ha hecho durante la pandemia no se pierda. Los mensajes de higiene personal, de lavarse las manos o de usar mascarilla en sitios con aglomeración deben continuar», indicaron desde Vigilancia Epidemiológica. «Que la situación del covid haya mejorado y que ya no haya restricciones no significa que tengamos que dejar de lado las formas de protegernos contra otras infecciones», reiteraron.

En 2020, el virus de la gripe pasó desapercibido en Aragón (y en el resto del país) y, por primera vez, los casos fueron insignificantes. La limitación de la movilidad, las restricciones y, sobre todo, el uso de la mascarilla redujeron cualquier transmisión de casos. En la campaña 2021-2022 se repitió de inicio el mismo patrón de ausencia de gripe. Sin embargo, en el mes de abril se produjo un pico de casos de gripe poco habitual, ya que tuvo lugar fuera de las semanas clave de transmisión de gripe.

De hecho, en la semana 14 de este 2022, la que se corresponde a la del 4 de abril, la gripe alcanzó niveles de epidemia en Aragón, algo que no sucedía de 2019. Esto indicó que la incidencia de casos por 100.000 habitantes había superado el umbral basal.