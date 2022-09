Con unas elecciones generales y autonómicas a la vuelta de la esquina, en 2023, ¿cree realmente que se aprobará el nuevo modelo de financiación autonómica?

Pienso que va a ser complicado que se pueda aprobar un nuevo modelo de financiación. También diré que Aragón tiene un acuerdo no solo del cuatripartito, sino con todas las fuerzas políticas, excepto Vox, e incluso con los agentes sociales que se basa en profundizar en el primer gran documento que ha habido y que realizó la comisión de expertos. Un documento que tiene mucho que ver con lo que se llama población ajustada y en el que se empiezan a ver nuevos criterios de reparto relacionados con la despoblación, coste real de los servicios… Es decir, la música empieza a sonar por donde Aragón quiere que suene. Por lo tanto, sabiendo las complicaciones que hay, vamos a estar muy pendientes impulsando esa discusión. Creemos que esa discusión es necesaria desde el año 2014, cuando se debía haber revisado el modelo de financiación.

¿Qué está sucediendo para que siga bloqueada la aprobación de ese nuevo modelo, más acorde a las pretensiones de Aragón?

Pues que hay comunidades autónomas que están cuestionando algo que no se había cuestionado nunca y que es muy importante. Hasta ahora con todas las reformas, no ha habido ninguna comunidad que haya perdido dinero respecto al anterior modelo. Eso ahora se está cuestionando cuando algunos plantean que haya una nivelación previa, lo que podría hacer que algunas comunidades perdieran dinero antes de aplicar el nuevo modelo. Y eso Aragón no lo va a apoyar, sino que quiere que se parta de la situación actual.

Parece que las cosas están cambiando en materia de financiación y ya no es un tema, como venía siendo habitual, de enfrentamiento entre la España interior y la España periférica con los nacionalistas como protagonistas.

Creo que ese hecho tiene mucho que ver con la situación de cogobernanza que existe en este país. Antes, era una práctica habitual la relación con Cataluña y con el País Vasco, y después con el resto. Ahora no es así. Ahí añado que lo natural sería que en un país federalizante como el nuestro deberíamos pensar muy en serio, como lo plantea el presidente de la comunidad autónoma, en empezar a reubicar en el territorio nacional servicios del Estado. Es completamente insostenible, por ejemplo, que Madrid y Barcelona sigan creciendo para ser aeropuerto de carga con lo que ello implica de crecimiento de un PIB que se queda en esas comunidades autónomas.