La World Association of Newspapers and New Publishers (WAN-IFRA) celebra entre el 28 y el 30 de septiembre en Zaragoza su Congreso Mundial de Medios de Comunicación 2022. Serán tres jornadas de debate y análisis entre expertos del sector con el Palacio de Congresos como epicentro de la actividad.

Este es el programa completo que se puede seguir durante estos próximos tres días, aunque algunos de los participantes ya inician este martes su paso por la ciudad con unas visitas guiadas organizadas por Zaragoza Turismo y a las 19.00 horas se ofrece una visita a Hiberus, seguida de unas tapas, paella y jamón en la terraza de la azotea con algunas de las mejores vistas panorámicas de Zaragoza. Y a las 19.30 realizan un tour de tapas patrocinado por la empresa Piano.

Esta es la programación prevista en el Palacio de Congresos a partir de este miércoles:

Miércoles, 28 de septiembre

09:00. Café de bienvenida y networking. Sala de exhibición

09:30. Bienvenidos a Zaragoza

La gente, cultura y ciudad y región detrás de WNMC22. Qué esperar en los próximos tres días. Sala. Actuación de Miguel Ángel Berna Bienvenida del presidente de WAN-IFRA, Fernando de Yarza-López Madrazo.

10:00. Cumbre Mundial de Editores: Buscando soluciones para informes climáticos sostenibles (Taller).

Coach: Campana de Fergus. Fundador y CEO, Fathm (Reino Unido). Colaboradores: Laura Óliver, periodista independiente y consultor de medios digitales (Reino Unido); Tom Trewinnard, fundador y director de operaciones, Fathm, (Reino Unido).

10:30. Cumbre de líderes de medios: El poder de compartir. Lecciones de las alianzas españolas.

Los editores de noticias españoles han encontrado fuerza en las alianzas colaborativas. A través de centros tecnológicos de última generación, comparten inventario premium y servicios digitales que protegen los datos de los usuarios y simplifican el registro.

En el frente publicitario, combinan el alcance y brindan entornos seguros y transparentes para los anunciantes.

Moderador: Irene Lanzaco, gerente general AMI (España).

Participantes: Carlos Godó, consejero delegado de Grupo Godó y Presidente de Wemass (España); Íñigo de Yarza López-Madrazo, CEO Henneo y Presidente Alayans (España); Aitor Moll Sarasola, consejero delegado Prensa Ibérica (España), grupo editor de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN; Ester García Cosín, consejero delegado Havas Media Group (España). Ofrecido por Asociación de Medios de Información (AMI)

10:30 horas. Viabilidad de los medios: mantenga las luces encendidas y las noticias fluyendo.

Un intercambio de herramientas, tácticas y estrategias financieras de proyectos financiados por donantes para apoyar negocios de medios viables. Presentado por WAN-IFRA Media Freedom, Unesco y GFMD.

Moderador: Chico Berger, experto independiente en medios e Internet (Sudáfrica).

Participantes: Ruth Kronemburg, director ejecutivo Free Press Unlimited (Países Bajos); Joanna Krawczyk, presidente Fundación Gazeta Wyborcza (Polonia); Joan Chirwa, fundador Iniciativa de Prensa Libre (Zambia); Jason Lamberto, director sénior de Negocios de Medios Internews (Dinamarca); Lisa MacLeod, líder editorial principal, FT Strategies (Reino Unido). Ofrecido por Unesco.

11:30 horas. Navegando por la evolución de la relación entre las relaciones públicas y los medios de comunicación.

La relación entre las relaciones públicas y los medios de comunicación es compleja pero esencial. Si bien tanto los medios como la mayoría de los profesionales de relaciones públicas comparten un interés en la sostenibilidad del ecosistema de los medios de comunicación, navegar por las necesidades y los conflictos de intereses a veces puede ser complicado.

Entonces, ¿cómo abordan los directores de comunicaciones la forma en que trabajan con los medios en el entorno actual, donde los recursos periodísticos se reducen en gran medida y abunda la desinformación, pero las necesidades de información son más sofisticadas?

Moderador: Miguel López Quesada, presidente Dircom (España).

Participantes: Irene Lanzaco, gerente general AMI (España), Patricia Colino, director de Comunicación de Banco Santander (España); Ignacio Jiménez Soler, director general de Comunicación de Endesa (España); Carmen Piñán Vinagre, director de Comunicación de Aquara (España); Mikel Iturbe, director de Heraldo de Aragón (España). Ofrecido por Dircom.

11:30 horas. Crecer a través del compromiso: cómo impulsar el compromiso, la retención y los ingresos de los lectores en la recesión de atención posterior a la pandemia.

Investigaciones recientes revelan que los editores digitales están luchando contra la depresión pospandémica. En un entorno en el que las sesiones de los usuarios y la participación están disminuyendo, los editores deben centrarse en crear nuevos momentos y experiencias de intercambio de valor que impulsen la participación, las suscripciones y la retención.

En este panel de discusión, escuche a los altos ejecutivos de Reach plc y The Independent, mientras revelan cómo están manejando la recesión de atención posterior a la pandemia y analizan sus prioridades, desafíos y estrategias para el próximo año.

Moderador: Marca Zohar, presidente y CEO de Viafoura (Canadá).

Participantes: David Higgerson, editor digital jefe Reach Plc (Reino Unido); Jo Holdaway, director de datos y marketing The Independent (Reino Unido). Ofrecido por Viafoura.

12:00 horas. Coffee break y networking.

12:30 horas. Por qué la confianza es urgente y cómo puede ganársela.

Las organizaciones de noticias deben contrarrestar los ataques divisivos e hiperpartidistas destinados a crear sospechas y socavar su periodismo. Aprenda las estrategias principales de los líderes de noticias que han ampliado las audiencias, la visibilidad y los ingresos mediante el fortalecimiento de la transparencia y las prácticas de sus salas de redacción.

Moderador: Sally Lehrman, CEO The Trust Project (EEUU).

Participantes: Ignacio Martínez de Albornoz, director de Desarrollo de Negocio de Henneo (España) y Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, editor en jefe de El Comercio (Perú). Ofrecido por The Trust Project.

13:00 horas. Cumbre de líderes de medios: los directores ejecutivos construyen negocios de medios sostenibles y diversificados (Parte 1).

Tres gigantes de los medios iberoamericanos Agencia EFE, Prisa y Clarín están replanteándose las prioridades y la forma en que trabajan para garantizar la sostenibilidad.

Sus diferentes enfoques dan una idea de las opciones estratégicas que enfrentan los ejecutivos al establecer sus negocios de medios para el futuro.

Moderador: Concha Iglesias, socio responsable de la Industria de Medios y de la práctica de Clima y Sostenibilidad de Deloitte (España).

Participantes: Carlos Núñez Murias, presidente Ejecutivo de PRISA Media (España); Gabriela Cañas, presidenta ejecutiva Agencia EFE (España); y Héctor Aranda, gerente General AGEA de Clarín (Argentina).

13:30 horas. Hacia una industria de medios igualitaria, inclusiva y más segura.

Este almuerzo, organizado por Women in News, es para todos los asistentes al congreso que están trabajando o listos para aumentar la diversidad y la inclusión en sus organizaciones y en su periodismo.

Destacamos a algunas personas y proyectos que ayudan a hacer del mundo un lugar más igualitario y seguro y haremos la pregunta: "¿Qué más podemos hacer?". Melanie Walker, directora ejecutiva de Desarrollo de Medios y Mujeres en las Noticias WAN-IFRA (Canadá).

Moderadora: Toyosi Ogunseye, editor sénior de noticias para noticias y puesta en marcha BBC (Reino Unido).

Participantes: Katia Murmann, directora de Producto y editora en Jefe Ringier AG (Suiza); Lata Acosta, Product Manager Jigsaw de Google (EE. UU.). Ofrecido por Google. News Initiative.

13:30 horas. Almuerzo y networking.

15:00 horas. Día Mundial de las Noticias: #JournalismMatters, entonces, ¿cómo podemos ganarnos a los detractores del periodismo y al público desatendido?

En una era de evasión de noticias y polarización, ¿cómo cambiamos lo que hacemos para convencer a los detractores y a los jóvenes del valor del periodismo? En este Día Mundial de las Noticias, el 28 de septiembre, destacamos historias que han marcado una diferencia en la vida de las personas, las comunidades y las regiones. El #PeriodismoImporta para nosotros, pero ¿cómo hacemos para que le importe a más personas? Viviana Schiller, directora ejecutiva de Aspen Digital The Aspen Institute (EE UU)

El público puede ver la sesión en el canal verificado de YouTube del Día Mundial de las Noticias.

Acerca del Día Mundial de las Noticias. La visión y el impulso detrás del Día Mundial de las Noticias, la campaña mundial organizada por el Foro Mundial de Editores y la Fundación Canadiense de Periodismo y patrocinada por Google News Initiative.

Participantes: David Walmsley, editor en jefe Globe and Mail (Canadá); Warren Fernández, editor en jefe The Straits Times y SPH's English/Malay/Tamil Media Group (Singapur)

Fireside Chat: Cómo Alessandra Galloni está repensando y remodelando el periodismo de Reuters. Participantes: Alessandra Galloni, editora en jefe de Reuters (Reino Unido).

Panel de discusión: Los cambios necesarios para conquistar audiencias jóvenes y desfavorecidas. Participantes: Kathy English, presidenta de la Fundación Canadiense de Periodismo (Canadá); Shirish Kulkarni, periodista y organizadora comunitaria de The Bureau of Investigative Journalism (Reino Unido); Phoebe Connelly, directora de Audiencias de Próxima Generación The Washington Post (EE. UU.);

16:30 horas. Coffee break y networking.

17:00 horas. Premio Pluma Dorada de la Libertad 2022. Se reconoce a un individuo o grupo que ha sacrificado mucho por la causa de la libertad de prensa con el más alto honor de WAN-IFRA. Warren Fernández, editor en jefe The Straits Times y SPH's English/Malay/Tamil Media Group (Singapur)

17:30 horas. El preocupante estado de la libertad de prensa en el mundo. ¿Cómo navegamos por los nuevos límites de la libertad de prensa?

Javier Garza Ramos, periodista y Consejero de Seguridad (México). Participantes: Joanna Krawczyk, presidenta de la Fundación Gazeta Wyborcza (Polonia); Ritu Kapur, cofundadora y directora ejecutiva The Quint (India); Joan Chirwa, fundador Iniciativa de Prensa Libre (Zambia); Marcelo Reche, periodista y presidente de la Asociación Brasileña de Periódicos (Brasil)

19:45 horas. Recepción de bienvenida: velada española con vino y tapas en el sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco. Palacio de la Aljafería, Durante la noche se puede disfrutar de la música popular de Aragón, el flamenco y la visita al interior del palacio, donde se apostarán guías para dar información histórica.

Jueves, 29 de septiembre

08:45. Capas de inteligencia artificial en el nuevo negocio de suscripción digital de News24.

Un plan ambicioso para lanzar un nuevo negocio de suscripción digital en el sitio web de noticias más grande de Sudáfrica requería nuevas formas de evaluar y usar el contenido y tomar decisiones inteligentes sobre qué hacer más y menos. En esta sesión, el editor en jefe de News24, Adriaan Basson, compartirá algunas de sus lecciones aprendidas sobre cómo introducir y usar herramientas basadas en IA en la sala de redacción para impulsar el negocio.

Participantes: Sonali Verma, directora de Desarrollo de Negocios, Sophi.io (Canadá); Adriaan Basson, editor en jefe News24 (Sudáfrica). Ofrecido por: Sophi.io.

09:30 horas. Mujeres en las noticias: Premios al liderazgo editorial.

El anuncio de las ganadoras de los premios WAN-IFRA Women in News de 2022, que reconocen y honran a líderes ejemplares de salas de redacción en África, la región árabe y el sudeste asiático. Fernando de Yarza López Madrazo, presidente de Henneo y de WAN-IFRA, (España)

09:45 horas. El futuro de los medios: ¿Qué sigue para el periodismo y los medios? Plataformas y editores: el experimento fallido.

Participantes: Emily Campana, fundadora y directora de Tow Center for Digital Journalism, Columbia Journalism School (EEUU)

Panel de discusión dirigido por Emily Bell: ¿Qué sigue para el periodismo y los medios?

Participantes: Nicolás Johnston, editor de Axios (EEUU); Sinead Boucher, CEO y propietaria de Stuff Ltd (Nueva Zelanda); y Pål Nedregotten, vicepresidente ejecutivo Amedia AS (Noruega)

09:30 horas. Showroom portugués: La prensa y el mundo digital.

AMCC – Aveiro Media Competence Center. Un proyecto para el futuro de los medios.

10:30 horas. Periódico Centenario.

Un proyecto para rentabilizar la Memoria, los Archivos y el Desarrollo de la historia noticiosa. De la Noticia del Desierto al Bosque de la Memoria.

11:00 horas. Pausa para el café

11:30 horas. Paperview. Para editores: aumento sustancial en los ingresos de los lectores (incluso puede duplicarse) al expandir la base de lectores de pago, sin necesidad de suscripciones. Por asociación: un sistema que ha contribuido decisivamente a la sostenibilidad económica de los medios de comunicación. Contribución real contra la piratería y las ‘fake news’.

12:30 horas. Visapress. Cómo organizar y monetizar una CMO (Organización de Gestión Colectiva).

11:00 horas. Coffee break y networking.

11:30 horas. Los vientos en contra y los (esperanzadores) vientos de cola empujan a los medios de comunicación.

A medida que los editores de noticias continúan su carrera hacia un futuro empresarial más sostenible, ¿dónde están las nuevas oportunidades realistas de ingresos? ¿Dónde invertirán? ¿Dónde se encuentran en sus viajes de transformación digital? ¿Cuáles son los obstáculos históricos a superar?

El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, FT Strategies y WAN-IFRA examinan las tendencias emergentes sobre la confianza, la sostenibilidad y los desafíos y oportunidades económicos extraídos de importantes proyectos de investigación.

Moderador: Dean Roper, director de Insights y editor en jefe WAN-IFRA (Alemania).

Participantes: Lisa MacLeod, líder editorial principal FT Strategies (Reino Unido); Rasmus Kleis Nielsen, director del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo (Reino Unido).

11:30 horas. Cumbre Mundial de Editores: Editores impulsando el cambio Y ganando audiencias.

Cómo los editores de tres de los principales periódicos están redefiniendo su periodismo para satisfacer las necesidades de audiencias crecientes en medio de un clima de división social.

Moderador: Rosental Alves, profesor de la Universidad de Texas en Austin, fundador y director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas (EEUU);

Participantes: Emma Tucker, editora de The Sunday Times (Reino Unido); Pepa Bueno, redactora jefe de El País (España); José del Río, redactor jefe de La Nación (Argentina); David Walmsley, editor en jefe de Globe and Mail (Canadá). Ofrecido por United Robots.

11:30 horas. Más historias, más cerca de casa: por qué el contenido automatizado se ha convertido en una prioridad para los editores locales.

Los editores locales de Escandinavia y los EEUU utilizan la automatización de contenido para capturar la demanda de lectores sin explotar y los ingresos sin explotar. El mejor en su clase es Bergens Tidende en Noruega, que utiliza contenido automatizado para cubrir todas las ventas locales de casas y los resultados anuales de todos los negocios locales, impulsando el compromiso y, a su vez, el tráfico, los ingresos publicitarios y las ventas de suscripciones.

Descubra cómo lo hacen y por qué, y tenga la oportunidad de hacer todas sus preguntas sobre el contenido generado por robots.

Participantes: Cecilia Campbell, directora de Marketing de United Robots (Suecia); Jan Stian Vold, jefe de proyecto Bergens Tidende (Noruega). Ofrecido por United Robots.

12:15 horas. Transparencia de datos: ¿cómo pueden los medios retomar la narrativa?

¿Qué tipo de transparencia de datos podría ser útil para la viabilidad de los negocios de medios y cómo podría realizarse?

Moderador: Chico Berger, experto independiente en medios e Internet (Sudáfrica).

Participantes: Nnenna Nwakanma, defensora principal de la web de World Wide Web Foundation (EE UU); Irene Lanzaco, gerente general de AMI (España). Ofrecido por Unesco.

12:30 horas. Cumbre de líderes de medios: los directores ejecutivos construyen negocios de medios sostenibles y diversificados (Parte 2).

¿Cómo están respondiendo los directores ejecutivos a la incertidumbre y la polarización en sus mercados? ¿Cuáles son las palancas para hacer crecer empresas sólidas y sostenibles? ¿Qué innovación y cambio cultural se necesitan para garantizar la relevancia y la resiliencia en el futuro?

Moderadora: Viviana Schiller, directora ejecutiva de Aspen Digital The Aspen Institute (EEUU).

Participantes: Iadina Heimgartner, Head Global Media & CEO Blick Group - Miembro de la Junta Ejecutiva de Ringier Group (Suiza); Pierre Louette, presidente y CEO Les Echos–Le Parisien (Francia); Ismet Davidson, CEO Media24 (Sudáfrica)

12:30 horas. Cumbre Mundial de Editores: Restablecimiento de las prioridades de la sala de redacción.

Cómo reconstruir la calidad, qué cubrir (y qué no) y cómo impulsar un cambio sistémico para que pueda concentrarse en los grandes problemas de nuestro tiempo.

Moderadora: Liz Corbin, directora adjunta de Medios y Jefe de Noticias, Unión Europea de Radiodifusión (EBU) (Suiza).

Participantes: Saemmool Lee, jefa de Innovación Digital de Dong-A Ilbo (Corea del Sur); Adriaan Basson, editor en jefe de News24 (Sudáfrica); Phil Chetwynd, director de noticias globales de Agence France-Presse (AFP) (Francia).

13:30 horas. Almuerzo y networking.

14:15 horas. Futuro sostenible de la industria de las noticias: Centrarse en la transformación digital.

La industria de las noticias continúa enfrentando desafíos difíciles a medida que evoluciona la forma en que las personas digieren la información. Este panel de discusión tiene como objetivo identificar estos desafíos digitales centrales y brindar los últimos conocimientos sobre cómo los editores de noticias pueden lograr la sostenibilidad financiera en el futuro.

Escucharemos a Lisa Macleod, directora de FT Strategies, la consultora de suscripciones del Financial Times , y representantes de Google de The Google News Initiative: Digital Growth Program. Lisa MacLeod, líder editorial principal de FT Strategies (Reino Unido); Shweta Bhandary, líder de Crecimiento digital para editores de noticias (EMEA), Google (Reino Unido). Ofrecido por Google.

15:00 horas. Cumbre de líderes de medios. Ingresos por lectores: Abriendo la caja negra de productos exitosos.

¿Qué funciona, qué no funciona y cuáles son los desencadenantes que convierten y retienen audiencias para el Washington Post, The New York Times y Bloomberg?

Moderador: Dmitri Shishkin, Consultor digital independiente y asesor de nivel C, administrador de YungMash Collective, miembro de la junta de WAN-IFRA WEF (Reino Unido).

Participantes: Julia Beizer, directora de Producto y Director Global de Digital de Bloomberg Media (EE. UU.); Kat Downs Mulder, directora de Producto y Editor Gerente de Digital The Washington Post (EE. UU.) Ben Algodon, jefe de Crecimiento de Suscripciones The New York Times (EEUU)

15:00 horas. Cumbre Mundial de Editores: La infiltración de la desinformación.

¿Cómo protegemos la esfera pública contra los actores de desinformación patrocinados por el Estado?

Moderador: Campana de Fergus, fundador y CEO, Fathm, Reino Unido. Participantes: Adrián Monk, director gerente del Foro Económico Mundial.

Las salas de redacción suelen ser la primera línea para evitar que las campañas de desinformación y los malos actores afecten a las audiencias. Las salas de redacción ahora pueden combatir esto de frente con procesos sólidos, estándares y herramientas técnicas que se están presentando al personal, pero también pueden crear oportunidades de informes a partir de la desinformación en sí misma mediante el desarrollo de equipos y ritmos de informes dedicados. Perspectivas de quienes se centraron en esta batalla cada vez más sofisticada.

Participantes: Sophie Nicholson, redactora jefe adjunta de Investigaciones Digitales de AFP (Francia); Rebeca Skippage, editora de desinformación BBC News (Reino Unido); Natalia Antelava, cofundadora y editora en jefe de Coda Story (EE. UU./Georgia)

15:30 horas. Inteligencia artificial: ¿amiga o enemiga? Oportunidades y desafíos en el uso de la automatización en la redacción.

¿El uso de datos le quitará la alegría de ser editor? ¿Y pueden los algoritmos tomar decisiones críticas sobre cuestiones sociales? Décadas de tradición para periodistas y editores que gestionan la creación y curación de contenido es un punto de partida desafiante para introducir cualquier cosa automatizada.

Los periodistas interesados en la tecnología tienden a centrarse en la eficiencia y las nuevas posibilidades que ofrece la nueva y brillante tecnología impulsada por IA. En esta sesión, tres expertos presentarán la forma en que trabajan con IA y discutirán experiencias de la vida real de primera mano con la automatización.

Moderadora: Sonali Verma, directora de Desarrollo de Negocios de Sophi.io (Canadá).

Participantes: Jan Stian Vold, jefe de proyecto de Bergens Tidende (Noruega); doctor Hiroto Nakajima, científico jefe de Nikkei Inc. (Japón); Chris Wiggins, profesor asociado de Matemáticas Aplicadas de Universidad de Columbia y jefe científico de Datos The New York Times, (EE. UU.); Mariana Santos, fundadora y CEO Chicas Poderosa (Portugal). Ofrecido por Stibo DX

16:15 horas. Lucha contra la información errónea/desinformación con la Iniciativa de Autenticidad de Contenido.

La Iniciativa de Autenticidad de Contenido (CAI) es una comunidad sólida de 800 miembros de las principales empresas de medios y tecnología que trabajan para combatir la desinformación mediante la creación del estándar de la industria de código abierto para determinar la procedencia de imágenes, videos y otros tipos de archivos digitales.

Fundada por Adobe, NYT y Twitter en 2019, los miembros incluyen AFP, AP, Reuters, BBC, DPA, Washington Post, WSJ, Getty Images y otros del mundo de los medios, así como Microsoft, Arm, Qualcomm, Nikon y más. El jefe de defensa y educación de CAI, Santiago Lyon, un fotoperiodista galardonado y exalto ejecutivo de AP, brindará una descripción general de 15 minutos del CAI.

Participantes: Santiago León, Jefe de Defensa y Educación de Iniciativa de Autenticidad de Contenido liderada por Adobe. Ofrecido por Content Authenticity Initiative.

16:30 horas. La espiral del silencio.

Asistimos al amanecer de una nueva era, desencadenada de alguna manera por la mayor revolución tecnológica de la historia de la Humanidad. Estos últimos años han cambiado las libertades personales y la forma de relacionarnos, y la verdad. ¿Qué significa esto para el futuro de los dispositivos móviles, los medios y la sociedad? Con José María Álvarez Pallete, presidente y consejero delegado de Telefónica (España)

16:45 horas. Innovando para el futuro de las noticias.

Estamos en un momento único y desafiante para el periodismo. La revolución digital de la industria de las noticias plantea muchos desafíos, pero también presenta nuevas oportunidades para la evolución de los modelos comerciales para impulsar el crecimiento sostenible.

En este discurso de apertura, Sulina Connal, directora general de socios editoriales y de noticias de Google, analizará lo que en Google hemos escuchado de los editores sobre el papel de la innovación en el viaje de los ingresos digitales de los editores y cómo Internet está abriendo espacio para nuevas perspectivas y diversas voces en las noticias. Por Sulina Connal, directora general de Asociaciones de noticias y libros para EMEA de Google (Francia)

17:00 horas. Anuncio del ganador de los Digital Media Awards Worldwide 2022.

17:30 horas. Happy Hour: Vino Español. Patrocinado por Seedtag.

20:00 horas. Cena de gala. Restaurante Aura. Una agradable velada en la que podremos disfrutar de la compañía del otro en el precioso Restaurante Aura, céntrico en Zaragoza.

Viernes 30 de septiembre

08:45 horas: Estrategias de suscripción en evolución en El Mundo y El Confidencial.

Reflexiones. perspectivas y ambiciones. Únase a Stephen Mills, VP de Servicios Estratégicos, EMEA y APAC de Piano en una conversación con Jose Navas, head of Subscriptions de El Confidencial e Iñigo de Juan, Group Chief Subscriptions Officer de Unidad Editorial, para escuchar sus reflexiones, perspectivas y ambiciones sobre el mercado de medios, contenido, audiencias y estrategias de suscripción en evolución en el futuro.

Participantes: Esteban Molinos, vicepresidente de Servicios Estratégicos para EMEA y APAC, Piano (Países Bajos); José A. Navas, responsable de Suscripciones de El Confidencial, (España); e Íñigo de Juan, director de Suscripciones del Grupo Unidad Editorial, (España). Ofrecido por Piano.

09:30 horas. Cumbre de líderes de medios: estrategias futuras de tecnología y medios.

Opiniones de expertos sobre las grandes preguntas de la IA, la Web 3.0 y el metaverso para guiar su estrategia tecnológica. ¿Cuándo debería usar la IA para resolver problemas y tomar decisiones? ¿Cómo mejora las habilidades de su fuerza laboral en el aprendizaje automático y los conceptos básicos de la IA? ¿Cómo debe priorizar sus casos de uso? ¿Por qué debería importarle la Web 3.0? ¿Llegó para quedarse y cómo la nueva era de una web descentralizada impacta a los medios? ¿El metaverso está sobrevalorado o subestimado? ¿Cómo desbloquea valor y para quién?

Moderador: Noora Alana, director ejecutivo de la Fundación de Investigación de la Industria de los Medios (Finlandia).

Participantes: Audrey Tang, ministro de Asuntos Digitales; Miguel Joven, director de Tecnología de Reuters News and Media (EEUU); David Tomchak, fundador de Cogency y miembro visitante de Políticas Instituto de Internet de Oxford, (Reino Unido); Siobhan Keam, gerente sénior de Innovación Condé Nast (Reino Unido)

09:30 horas. Cumbre Mundial de Editores: Editor del futuro.

¿Sus habilidades actuales están actualizadas y son lo suficientemente buenas como para conseguirle el mejor trabajo en la sala de redacción en 2023? ¿Hay habilidades o comportamientos que pueda aprender, rápidamente, para mantenerse relevante? Con Federica Cherubini, jefa de Desarrollo de Liderazgo del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo (Reino Unido).

Participantes: David Boardman, decano de la Escuela de Medios y Comunicaciones de la Universidad de Temple (EE. UU.); Nwabisa Makunga, editor Sowetan (Sudáfrica); Wolfgang Krach, redactor jefe de Süddeutsche Zeitung (Alemania)

09:30 horas. Media Leaders Summit: El futuro del periódico impreso: mesa redonda ejecutiva.

El papel impreso sigue siendo una parte importante de la combinación de medios e ingresos para muchas editoriales. Los últimos años han sido extremadamente desafiantes debido a que la pandemia interrumpió la producción y distribución del periódico. Entonces, los editores se vieron afectados por los aumentos en los precios del papel de periódico y ahora una guerra en Europa está provocando más presiones inflacionarias.

En esta sesión, los tomadores de decisiones de las grandes empresas de medios hablarán sobre sus estrategias y planes para el producto impreso.

Moderadora: Marta Ramos Sosa, directora editorial de Organización Editorial Mexicana, (México).

Participantes: Andreas Muller, directora general de Medienhaus Aachen GmbH (Alemania); Lenka Černá, CEO de Economía (República Checa). Mohitjain, miembro de la junta y director ejecutivo de Bennett Coleman and Co. Ltd. (Times Group), presidente del INS y miembro de la junta de WAN-IFRA. Organizado por el Foro Mundial de Impresoras

10:30 horas. Descanso.

11:00 horas. Cumbre de líderes de medios. Audiencias: la clave para empresas de noticias sostenibles y en crecimiento.

Una introducción a Table Stakes Europe por Eero Korhonen y Vincent Peyrègne. En el corazón de Table Stakes Europe está la cuestión de cómo alinear las estrellas de su empresa para impulsar el crecimiento digital atendiendo las necesidades, intereses y problemas de las diferentes audiencias que viven y trabajan en su mercado.

¿Qué pasaría si pudiera hacer que la gente de la sala de redacción, marketing, ventas, datos y productos trabajen juntos en un desafío de desempeño que busca cambiar toda la cultura laboral de su empresa? ¿Qué pasaría si en el corazón de ese desafío estuviera una comprensión profunda de cómo ofrecer periodismo de calidad a las audiencias cuyo compromiso, suscripciones, publicidad/patrocinio y más son importantes para la sostenibilidad y el crecimiento de su empresa de noticias?

Participantes: Eero Korhonen, jefe de noticias y asociaciones de editores EMEA, Google (España); Vincent Peyrègne, CEO de WAN-IFRA; Patric Hamsch, director adjunto de medios NWT Media (Suecia); Margret Muller, directora de publicaciones digitales, Rheinische Post Mediengruppe (Alemania); profesora doctora Alexandra Borchardt, periodista, asesora, Investigadora y autora (Alemania); Khalil A. Casimalmente, jefe de Audience Insights The Conversation (Mauricio); David Higgerson, editor digital jefe Reach Plc (Reino Unido). Ofrecido por Table Stakes Europe.

11:00 horas. Cumbre de mujeres en las noticias: salas de redacción líderes en transición.

Las salas de redacción están divididas por una serie de problemas que son difíciles de manejar para los gerentes. Hacerlo mal puede acabar con tu carrera. ¿Cómo debe administrar el talento cuando abundan las opiniones y expectativas extremas, desde cuestiones de inclusión hasta promoción, discriminación por edad, políticas de redes sociales, estilo de gestión y, de hecho, propósito?

Moderadora: Jane Barrett, editora global y estrategia de noticias de medios, Reuters (Reino Unido).

Participantes: Toyosi Ogunseye, editor sénior de noticias para noticias y puesta en marcha BBC (Reino Unido); Pamela Sittoni, editora ejecutivo de asociaciones, Nation Media Group, Kenia; Mar Cabra, cofundadora de La Auto-Investigación (España).

11:00 horas. El futuro de los medios y la tecnología: estudios de casos.

Estudios de casos útiles para inspirar y ayudar a implementar AI, Web3 y los proyectos de metaverso en su organización presentados por Global Alliance for Media Innovation.

Moderador: David Tomchak, fundador de Cogency y miembro visitante de políticas, Instituto de Internet de Oxford (Reino Unido).

Incorpore la IA en sus prácticas comerciales diarias. Cómo Trib Total Media se asoció exitosamente con MeSearch Media para llevar el poder de la IA a la industria editorial para la entrega de contenido de noticias completamente personalizado, sitios web hiperlocales automatizados y herramientas para ayudar a los periodistas a producir contenido. El 82% de todos los artículos en todo el mundo son sobre hombres.

La iniciativa Ringier EqualVoice tiene como objetivo hacer que las mujeres sean más visibles en la cobertura de los medios y dar a mujeres y hombres la misma voz. El núcleo de la iniciativa es EqualVoice Factor, un algoritmo semántico desarrollado internamente que analiza la visibilidad de las mujeres en los artículos de los medios.

Participantes: Joseph Lawrence, CEO MeSearch (EEUU); Lea Eberle, Gerente de Proyectos CFO y Jefe de Estrategia EqualVoice, Ringier AG, (Suiza)

Web3: una inmersión en la web descentralizada (NFT's, DAO's). Cómo 20 Minutes France lanzó 20 Mint, una revista dedicada a Web3, impulsada y financiada por la venta de 999 NFT únicos. Cómo Gary Liu, ex director ejecutivo de SCMP , puso en marcha Artifacts Labs , una empresa relacionada con NFT y blockchain, después de vender con éxito NFT coleccionables de los 118 años de archivos del South China Morning Post. Altavoces: Gary Liu, Fundador y director ejecutivo, Artifact Labs (Hong Kong); Laurent Bainier; redactor jefe 20 Minutos (Francia); Úrsula O´Kuinghtons, director de Comunicaciones y Alianzas, Fundación Web3 (España).

12:00 horas. Cumbre de Mujeres en las Noticias: Medios dirigidos o propiedad de mujeres, lecciones y su futuro.

¿Son los medios propiedad de mujeres o dirigidos por mujeres la respuesta a nuestro desafío de inclusión?

Moderadora: Mariana Santos, fundadora y CEO Chicas Poderosas (Portugal).

Participantes: Ritu Kapur, cofundador y director ejecutivo, The Quint (India); Catarina Carvalho, fundador CEO Mensagem de Lisboa (Portugal); Alia Ibrahim, cofundador y CEO, Daraj.com (Líbano).

12:30 horas. Cumbre de líderes de medios: ¿Qué hace que las audiencias se mantengan leales y cómo se reduce la rotación?

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos para retener suscriptores. Los expertos comparten las lecciones del viaje del cliente que mantienen a sus audiencias leales: desde las pruebas A/B y la incorporación convincente y efectiva, hasta convertirse en una organización de datos procesable y no basada en datos.

Moderadora: Nancy Carril, CEO, Asociación de Medios Locales, (EEUU)

Participantes: Toby Collodora, Gerente Sénior de Retención y Compromiso, Star Tribune (EE.UU.); Alan Fisco, presidente de The Seattle Times (EE.UU.). Organizado por la Asociación de Medios Locales.

12:30 horas. Cumbre de líderes de medios: Publicidad.

Esta sesión reúne las tendencias emergentes de dos fuentes vitales de ingresos: contenido de marca y publicidad digital. Desde formatos en evolución hasta cómo monetizar mejor sus ofertas. Patrocinado por Lineup.

Moderadora: Noemí Ramírez, Líder de Transformación de Medios y Negocios (España).

Ofertas digitales: una solución de publicidad de embudo completo, pero cómo aprovechar mejor el embudo medio (consideración/compromiso) para desbloquear un presupuesto digital adicional.

Participantes: Lotta Tjulin Thornqvist, director creativo de Schibsted Brand Studio (Suecia).

Mantener a las audiencias involucradas en una crisis de atención. En un panorama de contenido cada vez más saturado, se les dice a los editores que la capacidad de atención está disminuyendo, y que es más difícil que nunca involucrar a las audiencias. Esta sesión explorará por qué esto está lejos de ser la historia completa, desentrañando cómo, al tomarse el tiempo para contar historias de la manera correcta, los editores pueden generar una participación duradera de la audiencia.

Cubrirá cómo usar métodos innovadores de narración para crear contenido de marca que genere un compromiso prolongado, cómo usar las métricas correctas para rastrear un compromiso genuino y cómo incorporar estos conocimientos en estrategias de contenido de marca que creen relaciones a largo plazo con las audiencias.

Participantes: Georgie Cauthery, director de contenido B2B, Financial Times (Reino Unido).

El pivote hacia la escasez: una historia de transformación programática. Los editores de todo el mundo están sufriendo una hemorragia de su bien más preciado; su audiencia Este es un problema de proporciones epidémicas al que se enfrentan los editores que se dedican a la publicidad programática, independientemente de su tamaño o sofisticación. Esta sesión de estrategia analizará cómo los editores con visión de futuro están recuperando el control. Cubrirá la estrategia de distribución, la tecnología confiable y la colaboración de los editores como impulsores del crecimiento sostenible de los ingresos.

Participantes: Danny Lanzas, Director de Operaciones The Ozone Project (Reino Unido)

13:00 horas. Cumbre de Mujeres Editoras: Estrategias de redacción para el manejo de la salud mental.

En todo el mundo hay evidencia de que la salud mental de los periodistas está en riesgo. Algunos están enfermos, algunos están dejando de fumar, otros están optando por hacer lo mínimo requerido. Los niveles de estrés y agotamiento están en su punto más alto. Es posible ayudar a su sala de redacción a recuperarse. Esta sesión brindará consejos sobre cómo crear un ambiente de trabajo más saludable y positivo en los medios.

Participantes: Mar Cabra, cofundadora de La Auto-Investigación (España).

13:30 horas. Informe anual de Innovation Media.Perspectivas, tendencias y mejores prácticas muy esperadas de la gente de Innovation Media Consulting.

Participantes: Juan Señor, presidente Innovation Media Consulting Group (Reino Unido).

14:00. Almuerzo y networking.