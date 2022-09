El hecho de que ahora el presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la comunidad, Javier Lambán, vea "razonable" abrir el debate fiscal ha sido aplaudido por el PP, si bien su portavoz en las Cortes, Mar Vaquero, no ha podido evitar calificar el cambio de postura de "improvisación". Todo después de que el barón socialista valenciano Ximo Puig anunciara ayer un plan para bajar el IRPF en la Comunidad Valencia. Eso sí, los populares aragoneses, con Jorge Azcón a la cabeza, no dudaron en tender la mano a los socialistas de cara a bajar los tributos si los socios del cuatripartito (Podemos, CHA y PAR) lo rechazan.

Para Vaquero, Lambán no puede condicionar "las necesidades más urgentes en este momento de todos los aragoneses" y la reforma fiscal al interés del cuatripartito, y el "sectarismo" de Lambán, al no querer hablar con el PP, no puede llevar a la ciudadanía a no poder afrontar la subida de precios. "Lamban, con más impuestos, ya ha destrozado los servicios públicos, lo que no se puede hacer ahora es destrozar el bolsillo de las familias aragonesas", ha aseverado en una rueda de prensa.

Por tanto, ha reiterado que el PP vuelve a ofrecerle su apoyo para una bajada de impuestos si carece del respaldo de su cuatripartito y también para ayudarle "a gestionar bien y en favor de los aragoneses con menos impuestos". En la misma línea, Azcón ha aseverado: "Aunque sea tarde, que nos copie y, aunque sea pensando en que copia a otros compañeros suyos socialistas de otras comunidades autónomas, porque al PP le preocupa, de verdad, ayudar a las familias a llegar a fin de mes y eso se hace bajando los impuestos y especialmente el IRPF".

Vaquero ha insistido en que, aunque a Lambán le dé "igual" lo que hagan otras comunidades, como afirmó ayer, "a los aragoneses no les da igual ser los españoles que más impuestos pagan", ha insistido Vaquero, quien he defendido que se puede hacer de forma directa e inmediata, empezando por deflactar el IRPF en el tramo autonómico, lo que tendría un impacto directo en las rentas más bajas.

Los populares han criticado, además, la "improvisación" de Lambán y le ha urgido a tomar medidas ya, porque "se pueden bajar los impuestos" y recaudar más, activar la economía y crear empleo, invertir más y atraer inversión económica como ha demostrado Andalucía, a pesar de que el presidente de Aragón "se ha mofado mucho del milagro andaluz".

Azcón ha considerado que Lambán "se sube al carro porque no le queda más remedio", ha subrayado Azcón, en referencia al anuncio del presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, de bajar el IRPF a quienes cobran menos de 60.000 euros brutos anuales, medida que se aplicaría en la declaración de la renta de 2022. "Lo que debe hacer Lambán es pedir disculpas al PP porque cuando los 'populares' propusieron bajar el IRPF nos dijo que éramos paranoicos, nos insultó y eso, además de una mala educación, revela improvisación", ha concluido.