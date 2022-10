El Consejo Aragonés de Personas Mayores de Aragón (Coapema) ha redactado un manifiesto, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, en el que reivindica «unas pensiones dignas y adecuadas» que tengan en cuenta «la carestía de la vida», sobre todo a raíz del fuerte incremento de la inflación coincidiendo con la guerra de Ucrania.

Gracias a las movilizaciones convocadas para reclamar unas pensiones dignas, recordó Teodoro Corchero, responsable de Coapema, «se ha conseguido que las pensiones suban con arreglo al IPC, lo que es una satisfacción». Sin embargo, denunció que «este año la vida se está encareciendo tanto que, por mucho que suban las pensiones, no van a alcanzar los niveles de los precios».

«Hace ya unos años que estamos peleando por el aumento de las pensiones, desde que solo subían un 0,25%, que es lo mismo que nada», indicó. «Creo que nosotros nunca alcanzaremos nuestros objetivos, pero tampoco estamos demasiado insatisfechos de la forma en que vamos avanzando», subrayó Corchero.

Banco de España

No obstante, el responsable de Coapema se mostró convencido de que la presión de la Unión Europea no conseguirá que las pensiones españolas dejen de estar indexadas al índice de precios al consumo del año anterior. Insistió en que se trata de un derecho que no tiene vuelta atrás.

Corchero criticó al presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, «que le echa la culpa de todo a la subida de las pensiones». «Hay que recordarle que las presiones no son un regalo, sino el fruto de la contribución de los salarios a las arcas de la Seguridad Social durante años y años», subrayó.

Corchero se refirió también la Ley de la Dependencia. «Para llevarla a la práctica se necesitan cientos de millones de euros», reconoció, pero pese a ello insistió en que el movimiento de los pensionistas «seguirá luchando por sus derechos».

Derechos sociales

En el manifiesto aprobado por Coapema, agregó el presidente de la entidad, se reclama asimismo a las administraciones que sigan promocionando los programas de envejecimiento activo y que se potencie más la participación social y la toma de decisiones de las personas mayores mediante el apoyo al tejido asociativo.

Teodoro Corchero manifestó que las personas mayores pertenecen a una generación que «luchó por los derechos sociales tras la muerte del dictador Francisco Franco y que logró avances que han llegado hasta nuestros días».