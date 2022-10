La futura ley de bienestar animal sigue generando controversia a nivel político y en las calles. La última, este domingo a cargo del partido animalista Pacma a las puertas del PSOE aragonés en su sede de la calle Conde Aranda de Zaragoza, en la que decenas de personas se han congregado para protestar contra su decisión de presentar una enmienda que pide excluir a los perros de caza, guarda y actividades específicas de la futura ley aún pendiente de aprobación.

Bajo el lema 'Todos los perros iguales ante la ley', numerosos participantes reclamaban a los socialistas que no establezcan ante la ley esa diferenciación que propone su enmienda, después de que el texto inicial no lo planteara y esta modificación pueda salir adelante con los votos de quienes criticaron al inicio que esta no se hiciera.

Se trata de una protesta que Pacma había convocado en 24 ciudades españolas con la que, además, reivindicar que se proteja a los perros que se usan habitualmente para la caza, algo que el texto inicial sí establecía.