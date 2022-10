Esta mañana, ATADES y Enate han presentado la XI Edición del Vino de la Amistad que cuenta con la colaboración de la artista aragonesa Eva Armisén, quien cede los derechos de reproducción de la obra que ilustra la etiqueta de la botella. Este año, la obra elegida se titula “Ilusión”.

En su intervención, Eva Armisén ha indicado que le “hace muy feliz poder ceder la imagen un año más, y ya van once, para el Vino de la Amistad. Espero que pronto mucha gente brinde con él”. En este sentido, ha destacado que “cada botella que se venda ayuda a los proyectos de inclusión de ATADES, nos ayuda a todos”. “Colaborar con Enate y ATADES durante estos años ha estrechado aún más los vínculos que nos unen desde hace mucho. Me siento en familia y dentro de un proyecto maravilloso que espero que no pare de crecer”, ha añadido.

Durante la presentación, el presidente de ATADES, Antonio Rodríguez Cosme, ha agradecido a Enate, a Eva Armisén y a CEOE Aragón su colaboración con el Vino de la Amistad, un vino cuyos beneficios “se destinan a la promoción e impulso de los proyectos del Centro Especial de Empleo Gardeniers, centro que apoya proyectos de inclusión de alto impacto social”. El presidente ha recordado que con la venta del Vino de la Amistad “se contribuye a hacer realidad las necesidades de los usuarios de la Asociación dentro del proyecto ecosocial de la entidad”.

ATADES presta servicio a personas con discapacidad intelectual, trastorno de espectro del autismo y diversidad funcional por lo que “con cada proyecto que ponemos en marcha y empujamos, gracias a iniciativas solidarias como esta, contribuimos a transformar en positivo la vida de las personas con discapacidad intelectual”, ha indicado. En el 60 aniversario de ATADES, su presidente ha incidido en la idea de que “en ATADES hay 60.000 razones de futuro para apoyar y sumarse a la familia de nuestra entidad”.

Por su parte, la directora de Marketing, Comunicación y Enoturismo de ENATE, Ana Gállego, ha destacado que “hoy es el colofón al día de vendimia del pasado mes de septiembre, un día marcado con mucho cariño en nuestras agendas”. Así, añade, “hoy es un día para brindar por la amistad, el futuro y por la inclusión, que es posible gracias al esfuerzo y trabajo de ATADES”.

El presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, ha destacado que el Vino de la Amistad constituye "un vehículo para canalizar la solidaridad de la sociedad aragonesa, de empresas y particulares, hacia la gran labor que la asociación lleva 60 años realizando", así como que ATADES es para la Confederación "compañero estratégico de primer nivel en todo lo relacionado con la diversidad y la inclusión en la sociedad y en la empresa", por lo que ha apostado por continuar impulsando la colaboración entre ambas entidades.

La presentación del Vino de la Amistad también ha contado con el apoyo de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Mariví Broto, y el consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén.

El acto ha concluido con una cata del Vino de la Amistad de ATADES ofrecida por el responsable de Enoturismo de ENATE Manuel Blasco.

Vendimia Vino de la Amistad

Los asistentes a la presentación han conocido en primicia cómo es la botella solidaria de esta edición y han disfrutado de un vídeo sobre la vendimia del Vino de la Amistad, realizada el pasado 13 de septiembre, con usuarios del Centro Residencial Santo Ángel de ATADES e Integra Aragón y en los viñedos de ENATE en Salas Bajas en Huesca. La vendimia de este año, una cosecha solidaria, que contó con la pisada de la uva por parte de los residentes de ATADES y que participaron en la actividad. Algunos de ellos también han asistido a la presentación del Vino de la Amistad.