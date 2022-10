Los conocidos actores aragoneses Itziar Miranda y Nacho Rubio y más de 300 personas han brindado en la mañana de este sábado con Vinos de las Piedras en la plaza del Campo del Toro de Cariñena para celebrar y reivindicar la diversidad, calidad, respeto por el medio natural y apoyo al medio rural que distinguen a los vinos con Denominación de Origen. La popular Manolita de la serie 'Amar es para siempre' ha destacado “la amistad, la familia y todo lo que sucede en torno al vino”, mientras que el psicólogo de 'Camera Café' ha aplaudido “el trabajo para sacar todo el partido a unas uvas tan características”.

Con este acto, la DOP Cariñena se ha sumado a la celebración del Día Movimiento Vino DO y ha seguido alargando los nombres en su Paseo de las Estrellas. Itziar Miranda ha señalado que beber juntos “enlaza y teje amistades profundas” y ha celebrado “la tierra, la familia, la amistad y todo lo que ocurre alrededor del vino”, con un especial recuerdo a su casa “en donde nunca faltó una botella de vino de Cariñena.

“Para mi abuelo la garnacha era su uva favorita –ha contado la actriz– decía que era el vino del amor y creo que no era el único. Dicen que la garnacha es la uva con la que la que todas las demás se quieren casar. Mi abuelo también decía que es como los aragoneses resistente, pero delicada, cálida y elegante”. Así, ha agradecido a la Denominación la invitación “a esta experiencia tan inolvidable en este templo en que se tejen amistades al ritmo de las vides”.

Por su parte, su marido, Nacho Rubio, ha incidido en la satisfacción de participar en esta celebración por su concienciación con los Objetos de Desarrollo Sostenible, sobre los que han escrito una colección de cuentos infantiles, ya que las Denominaciones de Origen son ejemplo “de lo bien lo que hace una iniciativa que vertebra el territorio humano y económico de los sitios más despoblados”. Y en particular ha recalcado su relación personal con la tierra de Cariñena y como el trabajo actual de la denominación “de modernizar y sacar todo el partido a unas uvas tan características como la garnacha y la cariñena y convertirlas en estas delicias que se hacen ahora, gracias a la tecnología y al esfuerzo de los viticultores, merece un aplauso”.

Los dos actores han resaltado además que el próximo año volverán de nuevo como protagonistas de la película que prepara el director Javier Calvo sobre la novela “Cariñena” de Antón Castro. El director ha estado también presente en esta jornada y ha explicado que se está preparando todo para rodar el próximo septiembre “porque la vendimia es clave”.

Por su parte el presidente de la DOP Cariñena, Antonio Ubide, ha resaltado en esta celebración “el trabajo de agricultores y bodegas para la mejora del medio ambiente continuada” “Somos ejemplos de sostenibilidad porque llevamos aquí cientos de años y queremos seguir”, ha señalado Uribe, que también ha destacado que la cosecha de este año, de unos 80 millones kilos de uva tras las olas de calor de este verano demuestra como el trabajo realizado “permite resistir el cambio climático”.

El Día Movimiento Vino DO es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) para divulgar los valores de las denominaciones vinícolas, simbolizados en un gran brindis simultáneo y masivo, al que este año se han sumado en total 36 de toda España; en esta edición, con el lema 'Denominaciones de Origen, territorios sostenibles', para incidir en el respeto al medio ambiente como una de sus principales características. En dos ocasiones anteriores, otros destacados famosos participaron en la celebración de este día especial en Cariñena: la actriz aragonesa Luisa Gavasa, en 2017, y el popular y multifacético Santiago Segura, en 2018.

Compromiso con la sostenibilidad

La Denominación Cariñena ha invitado a todo el público que ha querido sumarse a esta celebración a degustar los exclusivos vinos que componen la Colección Premium 2022 El Vino de las Piedras. Para ello, ha regalado un catavino de vidrio a cada participante, como una muestra más de la preocupación por la sostenibilidad y el cuidado ambiental. Además de favorecer la degustación del vino, se evita la utilización del plástico de un solo uso, el consumo de energía y agua al no utilizar lavavajillas, reduciendo la huella de carbono que un acto como este puede suponer.

La DOP Cariñena, que celebra este año su 90º aniversario, ha resaltado en el Día Movimiento Vino su papel para aprovechar los recursos naturales, fijar población y generar riqueza y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antonio Ubide, ha destacado que la Denominación es pionera en este campo, con ejemplos como que ya hay bodegas que ya obtienen el 60% de su energía de placas solares o que fue pionera al evitar el uso de insecticidas con la implantación en todo el viñedo de la técnica de confusión sexual con feromonas contra la polilla del racimo.

Previamente al brindis, Itziar Miranda y Nacho Rubio han firmado en el Libro de Oro de visitantes de la Denominación y han impuesto sus manos en el Paseo de las Estrellas como recuerdo de su paso por Cariñena, en otro momento que también reunió a numeroso público. La iniciativa de que los famosos que visitan Cariñena dejen impresas sus huellas en cemento, como en el conocido Paseo de la Fama de Hollywood pero dentro de una hoja de vid, nació en 2014 y se ha convertido en una de las más originales señas de identidad de la Denominación de Origen y un novedoso atractivo turístico. Con Itziar Miranda y Nacho Rubio, ya son 18 las celebridades que han participado.

Itziar Miranda ha destacado que este momento “ha sido estremecedor por el recibimiento, porque los aragoneses somos muy emotivos y apasionados; me he puesto nerviosa y hasta he apretado de más” y también ha señalado el honor de sumarse a “mucha gente a la que admiras y que ves que ya ha impuesto sus manos antes”.

La lista completa de huellas incluye al director y escritor David Trueba, el actor Gabino Diego, los directores de cine aragoneses Miguel Ángel Lamata y Paula Ortiz, la escritora Elvira Lindo, el actor Eduardo Noriega, la actriz Luisa Gavasa, el periodista José Ramón de la Morena, la cantante y activista contra la violencia de género Cristina del Valle, el actor y director Santiago Segura, el escritor Manuel Vilas, el periodista y escritor Antón Castro, la campeona olímpica de vela Theresa Zabell, el presentador de radio y TV Fernandisco, el actor Antonio Resines y el humorista Leo Harlem. Además, también en el Paseo de las Estrellas, como único acto de la tradicional Fiesta de la Vendimia de 2020, se colocó una placa en homenaje a las víctimas de la covid.