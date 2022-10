Comisiones Obreras (CCOO) Aragón ha criticado la amortización de 21 trabajadores en las residencias de mayores gestionadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que depende del Gobierno autonómico.

Desde el sindicato han opinado que la decisión que adopta el IASS es "contraproducente para mantener una óptima calidad del servicio y una buena atención a las personas dependientes de grado II y III, que son las que residen en estos centros".

Estas 21 amortizaciones se han centrado en las residencias públicas de Utrillas, Albarracín, Ciudad de Huesca, Sagrada Familia, Borja, Calatayud y Hogar Doz, ha informado CCOO en una nota de prensa.

El responsable de Acción Sindical de CCOO-DGA en el IASS, José Ramón González, ha asegurado que es necesario crear algunos puestos de coordinación, es decir, de mandos intermedios, y para tener fondos disponibles se ha propuesto amortizar 21 puestos de atención en las residencias, más exactamente personal de cocina y limpieza.

Asimismo, la delegada de CCOO y presidenta del comité de empresa del IASS en Huesca, María Teresa Urriens, ha afirmado que la dirección del IASS "pretende hacer una división de la plantilla fomentando el clasismo", y ha afeado el despido de 21 compañeros de cocina y limpieza para crear mandos intermedios que son categorías más altas y mejor remuneradas.

CCOO ha destacado la necesidad de ofrecer un buen servicio para un sector indispensable y que ha sufrido mucho durante la pandemia. "En la primera ola, hasta el 24 de junio de 2020, el 88,26% de las personas que fallecieron por covid vivían en residencias, lo que se traduce en casi nueve de cada diez", ha informado Ramón González.

Por este motivo, CCOO ha exigido al Gobierno de Aragón un modelo de atención en las residencias de mayores centrado en las personas y creando unidades convivenciales con entornos más reducidos.

Proyecto en las Cortes

En el mes de mayo de 2021, las Cortes de Aragón publicaron el dictamen de la comisión especial de estudio para analizar la viabilidad y la posible reestructuración de las residencias de mayores en Aragón.

Todos los grupos parlamentarios aprobaron, por unanimidad, una serie de criterios de mejora que, entre otras cuestiones, concluían que debían mejorarse las condiciones laborales y salariales de los profesionales de las residencias, tanto públicas, como privadas, garantizar la financiación del sistema de atención a la dependencia e incrementar las plazas en residencias para atender a las personas dependientes de grados II y III.

CCOO-DGA ha criticado las decisiones que está adoptando el IASS, "porque reduce las plazas en las residencias públicas de mayores y la pérdida de puestos de atención a los residentes con el anuncio de la amortización de 21 puestos de trabajo".

Igualmente, la delegada de CCOO en la Junta de Personal del IASS, María Victoria Lasheras, ha reprochado que la Administración engloba al personal en atención directa e indirecta. "Nosotros pensamos que no se tiene que hacer estas distinciones, porque todos estamos trabajando de cara a las personas mayores, somos un equipo de trabajo y todos somos esenciales".

Por último, la delegada de CCOO en el comité de empresa del IASS en Teruel, Nuria Ejarque, ha asegurado que para el sindicato los servicios públicos "tienen que ser un elemento clave en la vertebración del territorio y la apuesta por la calidad de los mismos debe traducirse en hechos por parte de la Administración, más allá de intenciones y declaraciones".

"La destrucción de empleo es un hecho tangible que va en detrimento de la igualdad efectiva en nuestra comunidad autónoma", ha apostillado Ejarque.

Por último, el sindicato CCOO ha reclamado la negociación de un plan de empleo que ponga en práctica las conclusiones obtenidas en la comisión parlamentaria, que tiene que suponer aumentar la plantilla y mejorar las condiciones laborales.

"No es así", ha dicho la consejera

La consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha negado que se vayan a amortizar esas 21 plazas. "Esto no es así", "no tengo conocimiento de que se vayan a amortizar" y "niego la mayor", ha afirmado.

En declaraciones a los medios de comunicación, en un receso de su reunión con sus homólogos de La Rioja y Navarra, Broto ha sostenido que el nuevo modelo de atención a la persona que se va a implantar en Aragón va a significar una modificación de las plantillas, para "incrementarlas en algunos casos".

Ha añadido que su Departamento "nunca" ha hecho unilateralmente ninguna modificación y por eso tienen previsto reuniones con los gestores de las residencias, los sindicatos y los ayuntamientos, "como siempre lo hemos hecho", para tratar, entre otras, la cuestión "de qué modelo queremos" y "qué plantillas necesitamos" para "ponernos de acuerdo todos".

Por lo que se refiere a incrementos salariales de estos trabajadores, ha aclarado que es algo que han de hablar con las empresas. "Nosotros no podemos sustituir la negociación sindical", ha apuntado Broto, que ha planteado que lo que se está diciendo "tiene que ver con el momento en el que estamos", "ya más próximos a las elecciones", pero eso "no justifica que se dé una información que no sea correcta".