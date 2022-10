Zaragoza duplica los contagios de covid tras el ‘efecto’ de los Pilares

El anunciado y previsible repunte de contagios de covid tras las fiestas del Pilar ya es evidente en Aragón, sobre todo en la ciudad de Zaragoza y en la localidad de Fraga, que también celebró sus días grandes. Según los últimos datos, tanto en la capital aragonesa como en la ciudad del Bajo Cinca la transmisión empezó a subir a partir del 14 de octubre, cuando comenzó a crecer la incidencia acumulada.

En el caso de Zaragoza, se ha pasado de los 44 casos por 100.000 habitantes a siete días a los 81,9 actuales. En Fraga, por su parte, se registraban 39,3 casos aquel 14 de octubre y las últimas cifras son de 183 casos por 100.000 habitantes. Es decir, casi cinco veces más. En estos momentos, es el municipio de más de 10.000 habitantes en Aragón con la tasa más elevada.

A nivel autonómico, el efecto Pilares no se nota tanto porque el incremento no es tan elevado, aunque sí ha subido en 17 puntos. En este sentido, la incidencia acumulada en Aragón el 14 de octubre era de 51 casos por 100.000 habitantes y ahora asciende a 68,4. Hay que tener en cuenta que el sistema de vigilancia del covid, desde hace unos meses, únicamente registra los casos graves y los pertenecientes a grupos de riesgo. Es decir, que el volumen de personas contagiadas en estas fiestas del Pilar será mucho mayor, pero al ser casos leves y de autodiagnóstico no entran en la medición.

A pesar del incremento de los diagnósticos de coronavirus en Aragón, la situación no muestra repercusión, por el momento, en los hospitales. De hecho, los pacientes ingresados han descendido en siete en los últimos cuatro días. Son ahora 125 enfermos de covid, de los que 3 están en la uci. El pasado viernes eran 132, con dos de ellos en intensivos. Si se compara el dato actual de ingresados con el del 14 de octubre, aquel día eran 188 hospitalizados, de los que 5 estaban en la uci. Es decir, la situación en general ha mejorado y el efecto de las fiestas en los hospitales no ha agravado los datos.

Ligera transmisión en Calanda

También en Calanda se celebraron las fiestas del Pilar y, aunque ha sido de forma ligera, también ha habido transmisión de contagios. Al inicio de las fiestas no se detectaban contagios, pero estos subieron a 22 casos por 100.000 habitantes el 18 de octubre y ahora son 43,9 casos por 100.000. Son pocos diagnósticos, pero que reflejan también los efectos de los eventos sociales.

Por edades, partiendo de la base de que únicamente se registran los casos graves, las cohortes que han subido su incidencia desde mediados de octubre han sido los colectivos de entre 25 y 39 años, así como los de 40 a 54 años. En ellos hay una tasa acumulada que ronda entre los 31 y los 42 casos por 100.000 habitantes. Datos bajos, en cualquier caso.

Llama la atención la subida de la transmisión del covid entre los aragoneses de 70 a 74 años. El 17 de octubre, donde ya se podían detectar casos como consecuencia del repunte del Pilar, su incidencia era de 105 casos por 100.000 habitantes, pero esta ya ha subido hasta los 158 casos, según los últimos datos que son del 24 de octubre. Es decir, 103 puntos más. Este colectivo (junto a todos los mayores de 65 años) ya tiene abiertas sus agendas para recibir la dosis recuerdo del covid.

A pesar de que los indicadores plasmen, objetivamente, el repunte del covid en Aragón, la situación no pilla por sorpresa ni al Departamento de Sanidad ni a los profesionales sanitarios, que ya lo aventuraron antes de las fiestas del Pilar fruto de las relaciones sociales y la ausencia de medidas restrictivas.

En cualquier caso y con la inmunización muy generalizada, los casos que se están produciendo ahora no son graves y, de hecho, la cifra de fallecidos semanales no se ha disparado. El dato sigue siendo estable y muy bajo, aunque habrá que espera a ver si las hospitalizaciones tienen otras consecuencias.