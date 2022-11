Lambán no estará en el debate del estado de Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha enviado este lunes una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para pedirle consenso para la bilateral que se debe celebrar entre la ciudad y la comunidad, una cita en la que el consistorio quiere tratar bloques "de suma importancia" para la capital aragonesa. Lo podían haber empezado a negociar este martes si el jefe del Ejecutivo autonómico hubiese acudido al ayuntamiento a presenciar el debate del estado de la ciudad, al que fue invitado pero no estará.

Fuentes municipales afirmaron este lunes que Lambán había rechazado la invitación para estar en el discurso inicial del debate. Lo harán en representación del Gobierno de Aragón la consejera de Presidencia y portavoz, Mayte Pérez, y el titular de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.

No obstante, llama la atención que el presidente no acuda a este acto en el que ya ha estado otras veces --con Pedro Santisteve como alcalde, por ejemplo-- cuando la semana pasada centró gran parte de su intervención en el hemiciclo de las Cortes en los proyectos para la capital.

El modelo que Lambán dibujó para Aragón pasa por Zaragoza, donde este martes abre la sesión a las 9.30 horas Jorge Azcón, el alcalde que la pasada semana estuvo en la tribuna de invitados en el debate del estado de la comunidad. El primer día asistió al discurso de Lambán, al que después el también líder del PP en Aragón convidó expresamente "para que contestara todas las preguntas que no ha dado aquí sobre Zaragoza". En la segunda jornada presenció en directo la intervención de Mar Vaquero, portavoz del PP en las Cortes, y su posterior cara a cara con Lambán.

Se refería a unas cuantas cuestiones pendientes Azcón, que especificó: "Necesito saber cuándo el Gobierno de Aragón va a pagar los 25 millones del tranvía que nos debe. Necesito saber si va a haber una mayor colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón que yo he ofrecido tanto para la Agencia de Inteligencia Artificial como para la de Salud, en la que no se han dirigido a nosotros, a diferencia de lo que pasa en Teruel, para que haya un trabajo conjunto. Necesito saber qué va a pasar con el plan de depuración de aguas, donde a Zaragoza viene una mínima parte a pesar de que la mayoría de esos ingresos procede de la ciudad".

Además, no se olvidó de La Romareda, el estadio de nunca acabar. "Me contrasta llamativamente que Lambán vuelva a sentirse concernido por el fútbol y todavía no nos diga cuál va a ser su colaboración el campo de fútbol, que es un proyecto que por desgracia vamos a impulsar en solitario desde el Ayuntamiento de Zaragoza", dijo el alcalde como réplica al presidente aragonés, tras el discurso que abrió el debate del estado de la comunidad.

En el mismo debate de Política General en las Cortes de Aragón, Lambán aseguró no saber todavía si acudiría a Zaragoza, ahora descartado, o al debate del estado de la ciudad de Ejea de los Caballeros, su ciudad natal, donde también fue invitado por la alcaldesa Teresa Ladrero.

Al parecer, Lambán no estará finalmente en ninguno de los dos. De hecho, su agenda pública está vacía para la jornada de este martes, 8 de noviembre, algo que no ocurre a menudo.