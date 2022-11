Lambán no tiene "ni idea" del proyecto de La Romareda

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este viernes que el Gobierno de Aragón no tiene "ni idea" del proyecto de La Romareda que anunció este martes el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, a quien advirtió de que si quiere contar con el PSOE, "tendrá que negociar".

Lambán fue preguntado por las palabras del consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, en las que afirmó que el Ejecutivo ayudaría en el proceso para que fuera "legal" y viable. "Irregularidad no hemos detectado ninguna porque no tenemos ni idea del proyecto", ha asegurado el líder del PSOE de Aragón, quien ha apuntado que el paso que al respecto dio la portavoz del PSOE en el consistorio, Lola Ranera, pasó por pedirle al alcalde una hipotética reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que la ampliación del estadio se produjera de manera "negociada".

Por lo tanto, "en puridad avances sustanciales no se ha producido ninguno", si bien ha insistido en que su partido no pondrá "palos en las ruedas" en el proyecto del que empezó a hablarse hace dos decenios. "Por nosotros no dejará de haber una Romareda nueva", ha afirmado Lambán, que le ha recordado a Azcón que tiene mayoría en el consistorio "para hacer lo que le plazca", pero si quiere contar con el PSOE "tiene que estar dispuesto a negociar".

En ese caso, si los socialistas ven las cosas bien encaminadas, habrá acuerdo, pero si no hay negociación ni pacto, el alcalde "tendrá que transitar el resto del recorrido con sus socios", ha advertido Lambán, que ha leído que el ayuntamiento tiene un acuerdo con el club y este está dispuesto a hacerse cargo del pago de la reforma de La Romareda, aunque al Gobierno de Aragón no se lo dice "tan taxativamente".

Por último, el presidente ha dicho estar dispuesto a ayudar, pero ha recordado que aportaciones económicas "no podremos hacer" desde la DGA.

El ayuntamiento responde

Desde el Gobierno municipal de PP-Cs reaccionaron a las palabras de Lambán señalando que el PSOE "tiene la oportunidad de contribuir a que la ciudad tenga un nuevo campo y confiamos en que cumplan su palabra de colaborar en lugar de poner palos en las ruedas como hasta ahora".

"Nos preocupa que el Gobierno de Aragón esté marcando el paso al PSOE municipal y que pretendan convertir este proyecto en un elemento de confrontación como han hecho con otros", han añadido antes de apelar a la responsabilidad de la portavoz del grupo socialista "para pensar en la ciudad y no en intereses de partido".

Por primera vez hay voluntad del Real Zaragoza de implicarse en la financiación del proyecto sin coste para las arcas municipales, han recordado desde el consistorio, donde consideran que no puede ser "que el PSOE se quede fuera de un acuerdo en el que hay un amplio consenso político y social".