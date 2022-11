Aragón Existe asegura que su voz estará en las Cortes

Entrar con fuerza en las Cortes de Aragón y ser capaz de condicionar el futuro Ejecutivo. Así se ha vuelto a presentar Aragón Existe en Zaragoza este domingo, tras la primera toma de contacto del pasado mes de mayo. Un acto de encuentro con afiliados y simpatizantes que ha servido para dar a conocer las primeras pautas del proyecto que aspira a casi todo en las elecciones autonómicas del próximo año y que ha presentado a la formación como "La casa de todos los aragoneses".

"El objetivo es llevar la voz de todos los aragoneses hasta las Cortes", ha resumido Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe en el Congreso. El propio Guitarte ha asegurado que esa "voz" es un "sentir de los aragoneses que se puede ver en las calles". Con el cambio que supondría la incorporación de Aragón Existe al juego político de la autonomía, el coordinador de Teruel Existe ha señalado que se intentará "corregir el modelo de crecimiento en busca de un mayor equilibro territorial". "Nuestra presencia es necesaria en las Cortes", ha subrayado Guitarte.

Más allá de la intención de estar presente en la Diputación General de Aragón, Guitarte ha incidido en que el proyecto político nace fundamentado en "la transversalidad, tal y como es la propia sociedad aragonesa". "Hacemos un llamamiento a los aragoneses para conseguir que la comunidad tenga un gran proyecto político propio". De confirmarse esa fuerte entrada en las Cortes, Guitarte ha dado por segura la constitución de un grupo parlamentario propio y la posibilidad de "condicionar la construcción y las acciones del Gobierno de Aragón".

Críticas a la gestión del Gobierno autonómico

Un Ejecutivo aragonés en el que también se ha puesto el foco, y no de forma amable. "La política de la avestruz del Gobierno nos hace vivir en el autoengaño, pensando que todo va bien en la comunidad", ha señalado un Guitarte que considera que las formaciones "deben reconocer los problemas que existen".

Un problema ha sobrevolado el acto por encima de todos: la vertebración del territorio aragonés y el peligro de la despoblación. "¿Cómo va a intervenir el presupuesto de la comunidad para mejorar la vertebración de Aragón?", ha preguntado el diputado por Teruel Existe, que ha solicitado conocer si habrá "una acción real" para combatir el problema. Unas políticas de equilibrio que para el líder de la formación también debe cambiar la relación de la capital aragonesa con el resto de la comunidad: "Zaragoza no puede absorber todo, sino que debe ser el motor que arrastre el avance de Aragón".

Sobre la despoblación, Guitarte ha sacado pecho, pues considera que la formación que coordina "ha puesto esta problemática encima de la mesa del Gobierno Central". Un proceso instalado en un "círculo vicioso" de complicado final: "No hay empleo, por lo que no hay gente, por lo que no hay servicios... y así hasta el infinito". "Creemos que debe ser la administración pública la que rompa este proceso negativo y empiece a solucionar el problema", ha terminado Guitarte.

Los candidatos, para 2023

El avance de las posibles acciones de Aragón Existe tras las elecciones autonómicas no ha desvelado quiénes serán los encargados de llevarlas a cabo. La formación celebrará el próximo 26 de noviembre, en Murillo de Gállego, su congreso, en el que elegirá "la composición de los organismos que van a liderar la agrupación en los próximos años".

De los nombres y de las listas a las autonómicas aún no se sabe nada. "Habrá que esperar a enero o febrero de 2023 para confirmar las listas", ha señalado Guitarte.