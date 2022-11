Las copiosas nevadas caídas en los últimos días en el Pirineo oscense animan el sector del esquí. Las estaciones invernales de la cordillera lucen un manto blanco gracias a las precipitaciones que ha traído el primer frente de frío polar que se ha registrado este otoño, que hasta ahora ha sido más cálido de lo habitual. Las previsiones meteorológicas apuntan a que van a continuar cayendo copos en los próximos días, lo que propicia que pueda producirse un inicio temprano de la temporada.

Todo dependerá de los designios de tiempo y de que las condiciones de la materia prima de este negocio sean las idóneas. Por lo pronto, el pasado viernes cayeron importantes espesores de nieve en las estaciones de esquí y han seguido precipitaciones en las últimas horas. La cota de nieve ha bajado además de los 1.400 a cerca de 1.000. También puedan ayudar las bajas temperaturas previstas para los próximos días, que facilita la producción de nieve artificial y conservar la caída de forma natural.

La fecha de inicio de la campaña de esquí está prevista para el puente festivo de la Constitución, pero no se descarta incluso que pudiera ser antes en algunos casos. Prueba de ello es que en el grupo Aramón se pueden comprar los forfaits para uso desde el 25 de noviembre en las estaciones de Formigal-Panticosa y Cerler y desde el 2 para los centros turolenses de Valdelinares y Javalambre. No obstante, el holding aragonés de la nieve no ha anunciado todavía oficialmente cuándo prevé abrir sus complejos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Aísa, la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI) y la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI-Spainsnow) inauguraron ayer el primer circuito apto para pruebas internacionales de rollerski (esquí de fondo cuando se practica fuera de la nieva). La inversión, con un presupuesto de 422.940 euros, ha sido financiada por la Diputación de Huesca.