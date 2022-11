La primera edición de los Premios Clenar a las mejores prácticas en el sector de la energía en Aragón ya tienen ganadores: Inycom, en la categoría ‘Sostenibilidad’; Chemik, galardonada en la categoría ‘Energía’; y Syder Comercializadora Verde, en ‘Comunidades energéticas’. El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) ha entregado esta noche los Premios Clenar 2022 en la primera edición de la Noche de la Energía, celebrada gracias al patrocinio de Ibercaja, Redexis y Laboral Kutxa y la colaboración de Atalaya Generación, Brial Energía, Chemik, Forestalia, Kalfrisa, Kalibo, Repsol y Urbener. Más de 150 profesionales han asistido al acto, que también ha contado con diversas ponencias de expertos del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Los Premios Clenar nacen con el objetivo de reconocer el trabajo y la trayectoria de las empresas y organizaciones del sector de la energía que ayudan a la mejora de la economía de Aragón, bien a través de su apuesta por la I+D+i, su sostenibilidad o por la excelencia empresarial con que desarrollan sus actividades. "Aragón es un referente en energía no solo a nivel de producción, sino también de innovación, eficiencia y sostenibilidad. Las empresas premiadas son el mejor reflejo del camino que está creando y liderando nuestra comunidad autónoma", ha destacado Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón.

Premiados

Inycom ha recibido el Premio Clenar 2022 ‘Sostenibilidad’ por el proyecto 'Soluciones energéticas para la descarbonización de islas energéticas: Parque Tecnológico de Walqa (Proyecto E-LAND)'. Enmarcado en el programa Horizonte 2020 que financia la Comisión Europea, el proyecto E-LAND pretende desarrollar y demostrar herramientas para gestionar redes energéticas superando los retos técnicos, económicos y sociales asociados a un suministro de energía descarbonizado en áreas aisladas, remotas o rurales. El demostrador piloto del proyecto en España está ubicado en el Parque Tecnológico de Walqa (Huesca).

El galardón de la categoría ‘Energía’ ha recaído en Chemik por el proyecto 'Chekness, monitorización Made in Aragón'. Esta solución, para la que la empresa ha destinado más de dos años de investigación, permite monitorizar plantas solares sin necesidad de cortar ningún cable. Su ventaja principal es que la monitorización de la corriente de los cables que salen de los 'strings' no requiere ni cortes ni desconexiones. El sistema se ha diseñado para que pueda instalarse de forma no invasiva, de modo que reciba alimentación de su propio módulo fotovoltaico.

Por su parte, Syder Comercializadora Verde ha recibido el Premio Clenar 2022 ‘Comunidades energéticas’ por el proyecto 'Despliegue de comunidades energéticas en zonas rurales en riesgo de despoblación con patrimonio histórico protegido'. Esta iniciativa busca desarrollar los procedimientos que -junto con el desarrollo de una herramienta tecnológica innovadora- faciliten la creación y gestión de comunidades energéticas en núcleos rurales de forma eficiente, fomentando la creación de beneficios socioeconómicos, culturales y medioambientales en los municipios de aplicación.