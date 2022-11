El PP critica la "mini reforma" fiscal del cuatripartito y el consejero la defiende

La reforma fiscal del IRPF es el principal campo de batalla actualmente entre el Gobierno cuatripartito y los grupos de la oposición. Los ataques que se han dedicado este jueves, en la sesión plenaria, la portavoz del PP en Hacienda, Mamen Susín, y el consejero del ramo, Carlos Pérez Anadón, han dejado patente que no comparten modelo ni intención de acordar esta rebaja fiscal para los aragoneses.

La portavoz conservadora ha pasado de calificar la propuesta del Ejecutivo aragonés de "maquillaje" a "mini reforma". Susín ha insistido en que la propuesta que rebaja en medio punto el tipo impositivo del IRPF hasta las rentas 50.000 euros "no es suficiente" y que los aragoneses "seguirán pagando más que la media española".

"La mini reforma del IRPF que plantean, que solo baja medio punto hasta 50.000 euros, afecta poquito. Aunque menos es nada. Pero para los aragoneses que hoy somos los segundos que más IRPF pagamos, para que nos quedemos en la media nacional tienen que bajar 1 punto. Con su minireforma seremos los que más pagamos después de Cataluña o Asturias", ha recalcado la popular, que ha avanzado que si lo que espera el Gobierno es "el seguidismo del PP", mejor que no les esperen.

El consejero ha asegurado que la suya es una propuesta "alejada de extremismos", "en la media de las presentadas por los grupos parlamentarios", "que da respuesta a las necesidades de las clases bajas y medias en el IRPF". Ha defendido Pérez Anadón que su reforma "garantiza la correcta prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de los preceptos de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad de la Constitución Española".

Además, ha reconocido que la actualización aragonesa es "un ajuste pensando especialmente en clases trabajadoras y medias de Aragón, perfectamente engarzado con la reforma del Gobierno de España". Al mismo tiempo, ha incidido, "pedimos un pequeño esfuerzo asumible y adicional a quienes tienen mayor capacidad económica".

El discurso no ha convencido al PP, que sigue reclamando una bajada mayor para las rentas trabajadoras y medias, con hasta un punto de reducción -frente al 0.5 del Gobierno- hasta las rentas de 34.000 euros. "No vamos a secundar una propuesta que no alivia la carga fiscal sobre los aragoneses. No mientan más que les pillamos una vez detrás de otra", ha lanzado la diputada del PP.

