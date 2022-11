Crisis en el PAR: "Si Aliaga ha decidido no recurrir es porque acepta que es un tramposo"

La corriente crítica que tiene Arturo Aliaga en el PAR está este miércoles de "celebración" porque, al margen del escarnio público al que se está viendo sometido el partido en el que unos y otros siguen, están "satisfechos porque creíamos en la Justicia y esta ha respondido como esperábamos, y porque las pruebas eran muy contundentes".

Así de tajante se ha mostrado, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Elena Allue, la portavoz de quienes hoy salen reforzados en este pulso por el liderazgo del Partido Aragonés. "Porque lo que dice la sentencia es que el presidente del PAR y el vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, está ahí donde está porque ha hecho trampas".

El revés judicial a la dirección del PAR deja tras de sí la cara y la cruz de un fallo que deja al propio partido tambaleando a menos de seis meses de las elecciones autonómicas y municipales de 2023, con un rumbo difícil de adivinar ahora que todos sus cargos a nivel orgánico dejan de tener validez y una dirección que debe mover ficha rápido si quiere aprobar un líder y un candidato a la Presidencia de Aragón cuanto antes. Un liderazgo al que el propio Aliaga quiere volver a optar, según ha manifestado este miércoles él mismo, a la vez que confirmaba que no recurrirán las sentencia condenatoria.

"Si no va a recurrir ya dice mucho, es porque acepta que él es presidente del PAR y vicepresidente de Aragón porque es un tramposo. Alguien que ha cometido irregularidades tendrá que responder ante la ciudadanía", ha replicado Elena Allue a continuación. "Se podía haber ido hace un año por la puerta grande y al final se va a ir por la de atrás por su empeño en no escuchar a la militancia", ha remarcado.

"La ciudadanía y 40 años de historia del partido se merecen un respeto y los responsables de estas tropelías deberán responder ante los aragoneses y ante la militancia", ha añadido Allue, quien no entra a valorar la decisión de no dimitir tomada por el propio Aliaga. "Espero y deseo que los pasos que se den sean por el bien de Aragón y el partido, se actúe con sentido común y racionalidad, y él (por Aliaga) ni es racional ni está a lo que dice la militancia. No sé por qué quiere ser presidente del partido porque no tiene legitimidad para decir lo que ha dicho", ha apostillado la portavoz de la corriente crítica.

"No ha sido fácil". Allue también ha querido agradecer "a los compañeros de todo el territorio que han estado sufriendo, durante y después del congreso" y, en este sentido, también a Xavier de Pedro, que fue quien presentó la denuncia y quien les ha llevado a este punto. Una situación en la que han pasado al contraataque y con una sentencia en la mano que les permite arremeter contra el todavía presidente del PAR: "la gente espera honradez y buenas prácticas y esta sentencia demuestra que el vicepresidente de Aragón ha hecho trampas".