Al son de los pitos, mezclados con alguna pandereta ha convocado la concentración de más de 200 médicos, convocados por los sindicatos médicos Fasamet y CesmAragón a las puertas del edificio Pignatelli. Esta fue la primera de las protestas organizadas, que tendrán continuidad el domingo con una manifestación y ya en enero, con una huelga (23 y 24 de enero) a la que esperan no tener que llegar. La banda sonora fueron los pitos y el guion las pancartas donde se podía leer Feliz Sanidad con una Atención Primaria de Calidad o Si cae la Primaria cae todo.

Los médicos demandan 10 medidas: limitar las agendas, garantizar los descansos, desburocratizar, reorganizar las plantillas, mejorar la seguridad, conciliación, incentivar a los médicos rurales, condiciones laborales y retributivas, docencia MIR y aumentar el presupuesto de la Atención Primaria hasta el 25% ya que ahora está «por debajo del 15%», ha señalado Leandro Catalán, presidente de Fasamet.

«Estamos apurados», ha reconocido Jesús Zumeta, médico en Pina de Ebro y coordinador en Fuentes. ¿El motivo? «Mucha presión asistencial, con guardias de 17 horas y de 24 los fines de semana y los festivos». Además, a este médico que decidió que quería trabajar en su pueblo de niño, le preocupa el relevo profesional, ya que cree que hay «pocas vocaciones para ser médico de Atención Primaria», ha señalado, para afirmar que éste «siempre está cerca de la cabecera del enfermo». Zumeta ha atendido este martes a 52 pacientes y el lunes a 56 y aunque reconoció que «se podía hacer mucho más, no se da a basto».

«En la zona rural no hay problema de falta de manos», ha dicho José Manuel Cucalón, médico en Villamayor, sino que «están mal distribuidas», señaló. Y es que este profesional considera desproporcionado que en un pueblo de cien habitantes haya un profesional y que en otro de 4.000 haya uno o dos. Para él, en «la zona urbana el problema es la masificación, en la rural, el salario».

Carmina Pañán es médico de Atención Continuada en el área sanitaria 2 y ha acudido a la protesta porque están trabajando «bajo mínimos de personal», lo que hace que lo tengan que hacer «durante más horas porque hay menos gentes en cada grupo». La movilidad ha hecho que antes estuviera en Barbastro y Monzón y ahora al trasladarla a la capital aragonesa el problema se haya trasladado a esas zona. Para esta profesional, la presión «es mayor incluso que la de antes de la pandemia pero ahora con menos médicos», ha reconocido Pañán.

En su caso, tiene un horario que cumplir como Atención Continuada y otro por bajas y vacaciones en centro de salud y «siempre sobrepasamos las horas. Trabajamos en condiciones infrahumanas» donde la organización personal es prácticamente imposible. Y pone como ejemplo que esta mañana mismo hubo una baja inesperada que había que cubrir, así que no estás en otro lugar «tampoco puedes hacer nada con tu vida porque estás en vilo por si te toca».

Reuniones continuadas

Los sindicatos médicos presentaron hace un mes a Sanidad ese decálogo de propuestas y, según Leandro Catalán, presidente de Fasamet, en las reuniones «hay buena voluntad» y se está trabajando sobre esas medidas como «base de un futuro acuerdo». Las negociaciones continúan, aunque no hay una fecha prevista para la próxima, «queda mucho por trabajar y no se vislumbra un acuerdo inmediato», ha afirmado.

A pocos metros del a concentración, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, celebraba el 20º aniversario del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, aunque no ha coincidido con los convocantes (sí que lo ha hecho el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, que se llevó una sonora pitada). Repollés ha dicho que estas manifestaciones se celebran a nivel nacional y que «siguen en conversaciones y trabajando con documentos que nos vamos intercambiando». En cuanto a las reivindicaciones, asevera que dotar de más presupuesto a la Atención Primaria es una petición «histórica» y reconocido que crecerá el porcentaje en los próximos presupuestos. También ha dicho que la línea roja marcada es la de, por un lado, «garantizar la atención a los pacientes» y, por otro, que «las condiciones de trabajo de los profesionales sean las adecuadas».