Fran Lucas Herrero: "En el Camino descubres la magia y la libertad de desconectar"

El zaragozano Fran Lucas Herrero, uno de los peregrinos más asiduos al Camino de Santiago, acaba de publicar el libro In Itinerae Stellae (puede adquirirse en Amazon y el librerías como la Central y la París de Zaragoza, o la Santos Ochoa en Huesca), con el que combina su pasión por el Camino aragonés e interesantes apuntes históricos, como en su web esmicamino.es.

Tras 15 años de peregrino y varios divulgando el Camino de Santiago desde su web, ¿qué pretende conseguir con este libro?

Económicamente nada, porque me cuesta dinero (ríe). Lo que quiero es que el Camino aragonés sea más conocido, que la gente lo camine y descubra la importancia que tiene.

¿Por qué se lanzó con tanto ímpetu al Camino, fue a raíz del infarto que sufrió?

El Camino lo descubrí hace más de 20 años, aunque a caminarlo empecé hace unos 15. Primero hice el francés, y como me gusta la Historia fui descubriendo la importancia grandiosa que tuvo el aragonés para el reino, y lo he completado unas diez veces, aunque etapas hago con mucha frecuencia. Antes del infarto ya tenía la filosofía de que la vida es corta, y ahora aún más, pero ya era adicto al Camino cuando me dio.

¿Por qué lo ha hecho tantas veces, descubre algo nuevo en cada ocasión?

La primera vez descubres esa magia, esa sensación de libertad, de entrar en otro mundo y desconectar de todo, del trabajo, de las noticias, del fútbol... Tu mundo son tus zapatillas y lo que llevas en la mochila, tus sueños, tu imaginación y la naturaleza. Quien no lo ha caminado o no le ha enganchado no puede imaginarlo, y los que sí no lo sabemos explicar, es como explicar el amor. Pero en mi caso, nada más terminarlo ya estoy deseando repetir.

¿Qué destacaría del Camino aragonés, cuyo desconocimiento lamenta?

Lo recomendaría a cualquiera que tenga una semana libre. Descubrirá en el recorrido una historia, una gastronomía y un paisaje que ni siquiera se había imaginado. Tenemos un Románico, desde Somport, Santa Cristina, Villanúa, Jaca, San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Serós... Es asombroso, muchas veces fuera solo se conoce Jaca y la nieve, incluso hay gente en Aragón que no conoce San Juan de la Peña.

¿Qué le haría falta para ser más conocido?

Un poco más de ilusión e inversión, pero poco, no hacen falta millones. Yo no señalo a nadie, pero las asociaciones jacobeas no pueden hacer más de lo que ya hacen. Además es una oportunidad económica, en Castilla y Galicia ha hecho resurgir poblaciones, el Camino da vida. Pero con lo que hay ahora, que pasamos cuatro, no se pueden mantener negocios.

¿Qué le diría a alguien a quien le dé miedo iniciarse en el Camino, por no estar en forma o no tener el equipamiento adecuado?

Le diría que dé el primer paso, que se olvide de que no está en forma, de que no tiene tiempo o lo que sea. Yo no soy precisamente un atleta, soy normalito, y no pasa nada por andar mal de salud, al final te puedes recuperar, se lo digo yo. Yo he visto a gente hacer el camino con una sola pierna, en silla de ruedas o con varios niños muy pequeños; por poderse, se puede. En definitiva, le diría que se olvide de todo, incluso de lo que yo le estoy diciendo, simplemente que dé el primer paso.

¿Algún consejo para peregrinos que se suela olvidar?

Ninguno en especial, que lo disfruten y que lo vivan, que se les va a quedar dentro una sensación muy bonita.