La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, se ha mostrado especialmente crítica con el discurso de Lambán, señalando que "acaba el año como lo empezó", es decir, "haciendo de los aragoneses los españoles que más impuestos pagan y los que peores servicios públicos reciben". "Lo mejor que puede hacer Lambán en este 2023 es dejar de hacer anuncios engañándonos y no empeorar aún más la situación hasta mayo cuando los aragoneses le digan a Lambán y a Sánchez que sus socios no son de fiar".

Vaquero ha enumerado "las largas listas de espera, las peores carreteras de España, el tiempo que se tarda en la valoración de la dependencia, la falta de ayudas para las familias, empresas y autónomos...". Y así un largo etcétera que, en opinión de los populares del candidato Jorge Azcón, "Lambán vuelve a engañar con promesas que sabe que va a ser incapaz de cumplir". "Lambán ya no engaña. Los aragoneses no se merecen un gobierno que, además de aprovecharse de su trabajo y esfuerzo, sobretodo de las rentas medias y bajas aplicando los impuestos más altos de España, pone en riesgo los servicios públicos", ha añadido Vaquero, quién ha insistido en la situación "crítica" de la sanidad pública aragonesa. Lambán lamenta en su discurso de fin de año que la gobernabilidad dependa de quienes quieren romper España Todo pasa, según en PP, porque a Lambán solo le preocupa el estado del cuatripartito "en vez de dar soluciones a las familias que no llegan a final de mes, al medio rural con cada vez más falta de oportunidades o a los autónomos y empresas que temen echar la persiana, así como los trabajadores que soportan un mayor infierno fiscal". IU asegura que el discurso es "electoralista y con medias verdades" A Izquierda Unida tampoco le gustó nada el discurso de Javier Lambán. Criticó que fue "vacío, electoralista y lleno de medias verdades o mentiras completas tras las que se escuda para aplicar viejas soluciones a nuevos problemas", además de echar de menos "una perspectiva feminista". "La igualdad ha sido la gran ausente en este discurso", agrega. En cuanto a la economía, "habla de la inflación y se niega a exigir a las empresas subvencionadas que negocien salario y mantengan el empleo", y también "habla de bajada de impuestos pero se los bajan por igual a quienes cobran 10.000 que a quienes cobran 90.000 y eso es profundamente injusto". También hubo palabras negativas para la planificación medioambiental, la sanidad ("no ha hecho ningún cambio estructural para mejorar el sistema de salud fortaleciendo la Atención Primaria") y para "el pacto que luego no cumple y reniega de la izquierda para justificar su vocación conservadora, enmendando la plana, de nuevo, al gobierno de la nación".