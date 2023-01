Lambán anuncia un decreto-ley para desarrollar en Aragón un sistema energético propio

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este jueves en las Cortes su intención de aprobar un decreto-ley que permita a la comunidad desarrollar una política energética propia, una iniciativa "pionera y con objetivos ambiciosos" que sirva para sacar adelante "una cuestión crucial para nuestro futuro" en cuanto a las energías renovables, "que nos permita crecer más que nadie y atraer más inversiones que nadie".

El Gobierno de Aragón, ha asegurado, aprobará cuanto antes este cambio normativo que remitirá al Parlamento aragonés para dotar a la comunidad de un sistema energético propio sustentado en renovables para que el territorio tenga la energía doméstica "más barata que nadie".

Lambán ha incidido en que la disyuntiva en este momento es que Aragón "tome la iniciativa y se erija en agente activo de la inevitable reforma que se avecina del sistema eléctrico español o tolerar que los recursos generados en la comunidad sean para el crecimiento y el desarrollo de otros territorios".

Para el jefe del Ejecutivo, "es un desafío formidable" lograr dotarse de un sistema energético propio "superando el colonialismo energético del pasado", ha subrayado Lambán, quien ha explicado que los cambios normativos "a fondo" que plantea con ese decreto ley, que combinará la "prudencia competencial", precisarían también de una modificación de la normativa estatal en materia energética.

Se trata, en definitiva, de desarrollar una política energética propia que permita "formas de consumo que abaraten la factura y la sostenibilidad económica del sistema" en un sector en el que "somos líderes y no podemos ser solo un mero espectador".

Lambán ha planteado que el Parlamento aragonés apruebe una proposición de ley para modificar la normativa básica estatal, que de aprobarse se tramitaría finalmente en las Cortes Generales.

Esta iniciativa legislativa incluiría medidas para actualizar la extensión de la red; revisar los peajes y las cargas del sistema energético, especialmente en relación al autoconsumo; regular los coeficientes dinámicos de autoconsumo colectivo y modificar el régimen de concursos generales de acceso al sistema energético y de transición justa.

El decreto-ley, ha relatado el presidente, incluirá medidas como regular el consumo eléctrico de proximidad, distinguiéndolo del autoconsumo; revisar la normativa territorial urbanística y de inversiones para las instalaciones de producción energética; desarrollar el régimen de autoconsumo sin excedentes y el de autoconsumo colectivo para grandes autoconsumidores; desarrollar las comunidades energéticas íntegramente ubicadas en Aragón; regular la aprobación de informes autonómicos preceptivos y no vinculantes previos a la resolución de los concursos de acceso y transición justa; y la creación de un fondo aragonés de solidaridad energética.

Lambán ha mostrado tres caminos para mantener una economía "diversificada, sostenible y muy competitiva". Se trata de "reforzar las políticas de FP y ordenación del talento, culminar todo lo relacionado con el fortalecimiento de la logística y el aprovechamiento de la excelente oportunidad que da la abundancia de energías renovables" porque "la naturaleza nos ha sido propicia".

"El mitin de Lambán"

Mar Vaquero, portavoz del PP, ha señalado la importancia de que Aragón sea una comunidad líder en la generación y consumo de renovables, para “reducir emisiones y ganar independencia energética. Para llevar las renovables a la industria, pero también a la movilidad y a los hogares aragoneses”.

Para la portavoz popular el problema está, una vez más, "en la forma de hacer las cosas de Lambán, porque "han actuado ocho años sin planificación y hoy viene el señor Lambán aquí a darnos un mitin, porque cuando la realidad le aprieta, cuando tiene que disimular un fracaso, es la única estrategia que aplica", le ha reprochado Vaquero, que ha considerado "un ejercicio de propaganda" la comparecencia del presidente: "Hoy ha cerrado la legislatura y nos ha venido a contar su programa electoral", ha cerrado antes de que Lambán le contestase: "Aburre usted mucho, señora Vaquero. Esa falta de idea que tienen las podrían enmascarar de otra manera. Tienen sus tres o cuatro obsesiones y nada más. Es penosa su oposición".

Álvaro Sanz le ha reprochado al presidente que sus medidas llegan tarde ya que "eran conscientes de esta realidad mucho antes", ha afirmado el portavoz de Izquierda Unida, que le ha preguntado a Lambán si se plantea una empresa pública de energía, a lo que el jefe del Ejecutivo ha respondido: "No, gracias", tras lo que ha explicado que no quiere mezclar la gestión pública con la economía y que, si llegan tarde, "será solo en términos absolutos pero no en relativos" ya que es el primer gobierno que se está planteando "legislar el statu quo actual de la energía".

Desde el PAR, Jesús Guerrero ha recordado que en esta legislatura se ha pasado de 50 a 211 millones en Industria, de los cuales "más del 50% son para la energía"-

Santiago Morón, de Vox, ha afirmado que Lambán quiere que Aragón "se convierta en un parque temático de placas eólicas y fotovoltaicas.

El modelo de gestión

CHA ha condenado las líneas de muy alta tensión, ha pedido tener en cuenta los paisajes y ha criticado que se está tramitando "de forma fragmentada", lo que dificulta la organización. Lambán se ha mostrado en desacuerdo al afirmar que el modo de gestión es "modélico porque queremos evitar justo el colonialismo energético".

"Si desplegásemos todos los molinos y placas posibles, apenas ocuparíamos el 0,6% del territorio", ha recalcado el presidente, que le ha dicho a Podemos que nadie lo está haciendo "mejor y más razonablemente que nosotros" después de que Marta de Santos remarcara "la importancia de tener la propiedad de lo que se genera y no seguir el modelo de Azcón.

Por último, Daniel Pérez Calvo ha afirmado que "ya va siendo hora de que Aragón se despoje de sus complejos seculares a la hora de mirar a su vecinos. Esta es una buena ocasión para decir basta ya de colonización energética y para dejar de ser la eterna nodriza, ni agradecida, ni pagada”, ha recalcado al tiempo que ha recordado que “la implantación de la fotovoltaica, y con ella la autoproducción de energía, tiene que servir para que los aragoneses puedan ejercer su derecho a generar, almacenar, vender y consumir su electricidad de manera conjunta”, ha concluido el portavoz de Ciudadanos.