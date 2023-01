Tomás Guitarte: "Queremos ser la tercera fuerza y hacer valer nuestra posición"

Tomás Guitarte será el candidato de Teruel Existe en las elecciones autonómicas. Dejará el acta de diputado nacional por un escaño en las Cortes de Aragón, donde aspira a «reeditar» los buenos resultados de la última cita con las urnas y a "influir" en la formación del Gobierno de Aragón.

¿Cómo decidió cambiar la política nacional por la autonómica?

Es una decisión muy reflexionada que demuestra la importancia que damos a la política autonómica. El 70% o más de las políticas que afectan a la vida diaria de nuestros conciudadanos se deciden en las comunidades: la sanidad, la educación, la dependencia... Cuando hablamos de la igualdad de la calidad en la prestación de servicios nos referimos a esto, y la gestión autonómica es casi exclusiva.

En las generales de 2019 fueron la primera fuerza en Teruel. Aunque la forma de votar en unas autonómicas no es la misma, ¿qué pretensiones tiene?

Es cierto que no son las mismas circunstancias porque habrá una mayor concurrencia que en las generales. Pero nuestro objetivo es el mismo, porque las generales también son las más difíciles. Nuestro objetivo es revalidar nuestra posición como fuerza política mayoritaria de la provincia. Estamos convencidos de que estos años de trabajo han hecho que muchos turolenses que no nos votaron, ahora ven que Teruel Existe es prácticamente la única forma de hacer que Teruel esté en primera línea de la acción política real. Y que apoyar este proyecto es casi imprescindible para que los problemas de la provincia vayan encontrando solución.

¿Cuántos diputados esperan alcanzar?

No tenemos estimación, no tenemos medios para financiar encuestas propias. Pero somos muy realistas: de momento no tenemos nada. Partimos de cero y lo que vamos a hacer es trabajar como en los últimos 22 o 23 años en el movimiento ciudadano. La gente conoce la generosidad con la que se está trabajando por la provincia. Creemos que cada vez más los turolenses y los aragoneses ven que la forma de revertir los desequilibrios territoriales, las consecuencias negativas del modelo de desarrollo en España y en la comunidad se puede corregir. Y la única forma de hacerlo es que nos dotemos de una fuerza política que lo defienda. Cada vez es mayor el número de aragoneses y turolenses que, sin sentir en sus carnes el problema (de la despoblación) comparten el modelo que se deduce de nuestros planteamientos: el equilibrio territorial. Muchas desigualdades sociales tienen su origen en la desigualdad territorial.

"No vamos a elegir entre PP y PSOE por ideología. El partidismo pasa a un segundo plano"

En la presentación plantearon tener grupo parlamentario propio e influir en la formación de Gobierno.

No queremos ser una fuerza política testimonial, que se quede en un rincón del tablero político. Aspiramos a ser una fuerza mayoritaria, que los aragoneses sientan como su propia casa. Una fuerza que no aspira a otra cosa que a ser reflejo de la sociedad a la que quiere defender. En ese sentido, defendemos la transversalidad como un objetivo que nos esforzamos en conseguir. Queremos defender los intereses de Teruel y Aragón con firmeza ante el Estado y hacia dentro, para aplicar las políticas de equilibrio territorial. Como creemos que este es un objetivo compartido de forma mayoritaria por los aragoneses, creemos que podemos aspirar a ser una de las fuerzas mayoritarias de Aragón.

¿Detrás del PSOE y el PP? ¿La tercera fuerza?

Lo que nos confíen los ciudadanos. Pero este es un proyecto que no se va a agotar en esta legislatura, porque el convencimiento de que hace falta una fuerza de este tipo seguirá creciendo. Aspiramos a ser la tercera gran fuerza en discusión para hacer valer esa posición y que la acción de Gobierno vaya hacia nuestros objetivos.

¿Se ve dentro del Gobierno?

No (sonríe). Aspiramos a tener un grupo parlamentario propio, que es bastante asequible porque son tres diputados y creo que estaremos por encima. Pero de momento hay que ganarlos. Y la idea es tener capacidad de influencia en la conformación del Gobierno, que puedan asumir los postulados de nuestro programa.

A priori, hay dos posibles vencedores de las elecciones: el PSOE de Javier Lambán y el PP de Jorge Azcón. Tienen dos modelos de entender Aragón. ¿De cuál está más próximo Teruel Existe?

Por coherencia interna, la cuestión no es quién de ellos va a poder desarrollar sus políticas, sino quién de ellos asume con mayor convicción y garantías de llevar a la práctica nuestras propuestas. No vamos a decidir por uno u otro por cuestiones ideológicas, porque el puro partidismo en nuestro caso pasa a un segundo término. Nuestros planteamientos van encaminados a la solución de los problemas cotidianos de los ciudadanos. En función del grado de asunción de esos objetivos, sería más fácil el pacto con unos o con otros. Seremos estrictos en el cumplimiento: basta ya de asumir la teoría y no llevarla a la práctica.

¿Ha conversado ya con Lambán o Azcón sobre alianzas? ¿Cuál es su relación política con ambos?

Nooo, orientadas a negociaciones obviamente no ha habido ninguna conversación porque estamos en una fase muy previa. Recordamos que tenemos cero diputados. Pero hemos de reconocer que, en los primeros momentos, hubo unas relaciones muy tensas con el PSOE de Lambán, más bien con el Gobierno de Lambán, porque parecía que se negaba a reconocer la realidad que habían dejado las urnas. Siendo la fuerza mayoritaria en la provincia se nos negó participar en algunos foros, como el de reconstrucción tras la pandemia. Ese intento casi de negar nuestra existencia fue algo que enturbió las relaciones, pero a posteriori esa relación se ha intentado restablecer para que no haya ninguna dificultad para hablar ni con unos ni con otros. Pero eso no quiere decir nada (sonríe).

"Somos una fuerza que no aspira a otra cosa que ser reflejo de la sociedad a la que representa"

¿Se ve en una consejería?

Hablar con nosotros no es hablar de sillones ni de poder, sino para cumplir cuestiones trascendentales de nuestro programa y corregir los efectos del modelo de desarrollo que se ha seguido hasta ahora. Esa será la verdadera prueba del algodón. Teruel es prácticamente la única provincia española que sigue perdiendo población y no parece que las previsiones sean mejores. No puede ser que en un país como España, la octava economía del mundo; en una comunidad como Aragón, que también es una potencia económica, no seamos capaces de resolver el problema. No es que sea irresoluble, sino que no se ha puesto la voluntad política. Nosotros queremos que sea prioritario.

Si hay un peso específico de Teruel Existe en el Gobierno, ¿saldrá beneficiada la provincia en detrimento de Zaragoza y Huesca?

No. Precisamente cuando nosotros extendemos el proyecto de Teruel Existe al resto de Aragón con Aragón Existe ponemos en evidencia que la mayor parte de las comarcas aragonesas, salvo la Central, tienen problemas muy parecidos a Teruel. Campo de Daroca, Belchite, Aranda... Obviamente, nuestras políticas no van a ir en detrimento de nadie. A nivel nacional impulsamos la España Vaciada para poner en evidencia que hay muchos problemas comunes y que la solución requería políticas globales. Lo que queremos es lo contrario: sumar voces de las otras provincias para compartir ese modelo de un Aragón con mayor equilibrio territorial, con un desarrollo sostenible. Eso es compartido y necesario para la provincia de Zaragoza, de Huesca y Teruel. Incluso en la capital creemos que la gente comparte que este modelo es mejor para todos.