La feria de la ‘Tercera juventud’ en Zaragoza: “Me interesa todo y aún tengo mucho que aportar”

A los 65 años todavía queda mucho por hacer, por viajar, por jugar, por cuidarse y personas por conocer. En estos momentos, en Aragón conviven 262.000 personas de más de esa edad. Y para ellos, pero también para el resto de la población, se ha inaugurado Jubilalia, la primera feria del mayor, que puede visitarse hasta el próximo sábado, 4 de febrero. En los diferentes estands situados en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza están representadas las principales entidades dedicadas al bienestar de este colectivo; desde el ámbito residencial a la salud, pasando por el asociacionismo, los viajes y las instituciones. Pero además, la programación incluye campeonatos de guiñote, juegos de mesa, petanca, actuaciones musicales, teatro, gimnasia y mucho más.

El primer día de Jubilalia centenares de personas esperaban a la apertura de puertas para disfrutar de alguna de las actividades; de hecho, hasta el sábado, estaba previsto que desfilen por el Auditorio entre 10.000 y 15.000 personas.

En una de las mesas situadas en el centro un grupo de personas realizaba puzles y “otras actividades de memoria”, aseguraba Javier Conte, quien se mostraba encantado con la iniciativa. En su caso, había llegado con ganas de conocer la oferta ya que “solo llevo dos años jubilado”. Cerca de él, Andrés Martín creaba pajaritas de papel. Habitualmente da clase a un grupo de mayores que “antes no sabían ni doblarlo y ahora hacen todo esto” decía mostrando zapatitos, balones de fútbol y otros objetos nacidos solo de la papiroflexia y el arte de Martín. En su grupo del Hogar del Jubilado de Las Fuentes le llaman Papiroterapeuta, ya que además de dar clases, es una forma de fomentar la comunicación y de conocer personas con la misma afición. Elisa Domínguez miraba anonadada cómo Andrés doblaba el papel y de hecho se llevó un regalito. “Me interesa todo”, decía con una sonrisa en la cara: “la pairoflexia, la poesía, la canción, la petanca”, etc. Asegura que es “muy activa” y hace gimnasia, natación pero “me canso” y de ahí que busque nuevas actividades ya que “mi marido solo quiere quedarse en casa y yo tengo mucha vitalidad”.

La petanca es una de los deportes que contaba con mayor expectación. Unos jugaban otros veían. María Rosa Fernández participa en el torneo vespertino. “Seremos tres mujeres contra tres leones”, aseguraba refiriéndose a que algunos de los participantes masculinos “son campeones”.

No muy lejos, un grupo de usuarios y profesionales de los hogares de mayores y de centros de día compartían experiencias. "A mí me costó mucho ir", decía una; pero ahora "no lo dejo por nada del mundo". Realizan actividades pero también "hemos hecho amigas", decían.

Pero Jubilalia también está destinado a profesionales y a todo aquel que quiera aprender un poco más sobre los mayores. Eva Caballero es fisioterapeuta aunque esta mañana durante un rato se ha sentido como una persona de mucha más edad y todo gracias a los trajes simuladores que le han hecho tener dolor en el cuello, en la pierna, en la espalda, casi sin poder moverse y por eso iba en silla de ruedas; no veía porque tenía cataratas y no oía. “Me he sentido muy dependiente y muy poco autónoma”, reconocía tras vivir la experiencia gracias a Vitalia de sentirse con una pluripatología. Eso le ayuda en su trabajo porque “te das cuenta de que no tienes que hablar por detrás, por ejemplo”, decía, antes de asegurar que se ha sentido “desvalida por sentir muchas dolencias todas a la vez”. De hecho, cuando la han dejado en el suelo ha tenido que pedir ayuda para levantarse porque ella sola no podía.

A la inauguración de Jubilalia (esta ha sido la primera edición pero nace con vocación de continuar) han asistido Paloma Espinosa, concejala de mayores del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha animado a los asistentes a participar en los talleres y a conocer servicios del consistorio; como el de comida a domicilio; Teodoro Corchero, presidente del Consejo Aragonés de las Personas Mayores; Sara Fernández, Vicealcaldesa del consistorio; la concejala de Movilidad, Natalia Chueca; y la consejera de Ciudadanía del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, quien ha señalado las bondades del Plan del mayor, que cuenta con un presupuesto de 450 millones para los años 2022 y 2023.