Coca - Cola Europacific Partners no pone límites al talento. Todo lo contrario. La empresa está comprometida con la creación de una cultura y un ambiente inclusivo, donde todas las personas puedan sentirse integradas y donde la cultura interna impulse la innovación y el desempeño.

«Sabemos que cualquier resistencia a la diversidad es, hoy en día, un freno para el desarrollo pleno de una organización y de las personas que la forman. Porque nuestra compañía, como la sociedad, es diversa, y está comprobado que, a mayor diversidad, mayor conocimiento. Somos conscientes de que una empresa más diversa obtiene mejores resultados», explica Fernando Anel, gestor de comunicación de la región Noreste de Coca-Cola Europacifics Partners.

Asimismo, Coca-Cola promueve que todas las personas que forman parte del equipo, e incluso aquellas que se relacionan con ellos, independientemente del género, raza o cultura, se sientan parte de la compañía y puedan aportar ideas innovadoras y desafiar la comprensión tradicional del negocio.

En concreto, en diversidad de género, hace tiempo que CCEP se marcó el objetivo de que para 2030 el 45% de los puestos de los equipos directivos -en todos los niveles y todos los mercados- estén ocupados por mujeres. La compañía impulsa mecanismos para detectar posibles casos de brecha salarial, así como objetivos y medidas de acción concretos para prevenir y reducir esta brecha.

La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres sigue siendo una prioridad clave para CCEP, cuyo objetivo es apoyar a las mujeres dentro de la compañía y mejorar el equilibrio de género en nuestras líneas de trabajo a través de diversos programas de formación y otras iniciativas.

Además de interno, el reto también es externo y se materializa a través de programas como Gira Mujeres, que acaba de cerrar su sexta edición y que suma ya 18.690 participantes -más de 1.200 de ellas en Aragón-. Para llevar a cabo esta iniciativa, Coca-Cola trabaja en alianza con entidades comprometidas con la igualdad de género y el impulso al desarrollo económico de los ámbitos urbanos y rural como Alma Natura y Cruz Roja Española. Las mujeres participantes son de 465 pueblos y 155 ciudades diferentes, y se han presentado 1.700 ideas de negocio. Además, todas las mujeres que han formado parte del programa aseguran que recuperaron la confianza en sus capacidades. El 98% de las participantes han afirmado que se sienten con las destrezas suficientes para volver a incorporarse al mundo laboral.

Pilar Hernández

Desarrolladora de Mercado de la Delegación de Aragón Norte

¿Qué supone para usted trabajar en Coca-Cola Europacific Partners ?

Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta empresa. Para mi Coca-Cola Europacific Partners es de las mejores empresas a nivel mundial en muchos aspectos, no solo desde el punto de vista de la inclusión y la diversidad. Me acuerdo de que cuando empecé a trabajar en la empresa hace ya 14 años, era raro ver una mujer comercial y más en el ámbito hostelero.

¿Considera que puede ser inspirador para otras personas que haya mujeres desempeñando un trabajo históricamente atribuido solo a hombres?

Claro que es inspirador, cada vez se ven más mujeres en el sector y eso es importante para el crecimiento laboral de la mujer. Cuando me dieron la oportunidad de entrar en la empresa nunca me dio miedo asumir todo el trabajo que conllevaba el puesto. Sabía que era cuestión de aptitud de la persona y no de su género.

Esta apuesta por el talento sin género ni etiquetas de Coca-Cola Europacific Partners ¿se percibe así entre las personas que formáis parte de la empresa?

Si, ya somos más mujeres dentro de ella y con cargos mucho más relevantes, eso te hace seguir luchando para crecer como persona y como comercial.

Amaia Celaya

Administrativa de Producción en la Planta de Vilas del Turbón

¿Qué supone para usted trabajar en Coca-Cola Europacific Partners ?

Supone trabajar en una empresa que cuida las políticas de personal, donde existen mecanismos para que no exista discriminación ni por género, ni raza ni orientación sexual, y que da la confianza de que estas premisas van a ser cumplidas y cualquier incidente al respecto tratado debidamente.

¿Considera que puede ser inspirador para otras personas que haya mujeres desempeñando un trabajo históricamente atribuido solo a hombres?

Sin duda. En CCEP hoy en día existe una incorporación bastante elevada de las mujeres en puestos de mando, y también en otros puestos que hace años se consideraban masculinos. Esto ayuda a democratizar el mundo de la empresa, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, existen áreas que siguen siendo principalmente masculinas, como las de mantenimiento, ingenieros, informáticos… y otras como las de gestión del personal que son fundamentalmente femeninas. Sería bueno conseguir más igualdad en todas estas áreas, más diversidad.

Esta apuesta por el talento sin género ni etiquetas de Coca-Cola Europacific Partners ¿se percibe así entre las personas que formáis parte de la empresa?

Yo creo que sí. Sin duda aún quedarán personas que sientan prejuicios por sexo, raza, etc, pero es importante que la dirección de la empresa se posicione claramente por la igualdad, ya que ese posicionamiento marca el camino a seguir para todos los trabajadores de la empresa. Aunque se ha avanzado mucho, aún queda camino para trabajar en la igualdad de oportunidades y derechos, y conseguir superar prejuicios, comportamientos aprendidos y micromachismos.

Mª Carmén Lecina

Operaria de Producción del Manantial de Fuenmayor

¿Qué supone para usted trabajar en Coca-Cola Europacific Partners ?

Pues como mujer y también como habitante del medio rural, el hecho de que una multinacional como Coca-Cola Europacific Partners me haya brindado la posibilidad de trabajar, de crecer profesionalmente, de sentirme plenamente integrada en este proyecto, define la idea de empresa. Además han logrado que me sienta parte activa de la plantilla desde el primer día, y creo que eso lo dice todo.

¿Considera que puede ser inspirador para otras personas que haya mujeres desempeñando un trabajo históricamente atribuido solo a hombres?

Puede ser inspirador, pero en realidad no debería serlo porque, afortunadamente, aquí hombres y mujeres no tenemos diferencias en el desempeño de nuestras tareas. Como trabajadores y como compañeros nos ayudamos y trabajamos en igualdad. Y en este punto quiero romper una lanza a favor de mis compañeros hombres porque la relación es entre iguales. Se trata de darnos oportunidades y de hacerlo siempre en igualdad, eso es para mí lo verdaderamente inspirador.

Esta apuesta por el talento sin género ni etiquetas de Coca-Cola Europacific Partners ¿se percibe así entre las personas que formáis parte de la empresa?

Lo cierto es que sí se percibe esa sensación y desde el primer momento. Somos una plantilla que trabajamos en un proyecto de empresa sin etiquetas, ni roles de género desde el minuto cero. Agradecemos la apuesta de Coca-Cola Europacific Partners y sobre todo la oportunidad que para las mujeres y además en el medio rural se nos brinda de trabajar en igualdad.