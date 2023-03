Guitarte pedirá sacar consejerías de Zaragoza si Teruel Existe entra en el Gobierno

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón por la coalición Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha sido el invitado hoy al foro de ADEA, que ha reiniciado su ciclo político, que proseguirá en miércoles consecutivos con los ocho grupos que conforman el arco parlamentario aragonés. El turolense ha hablado de ideología y renovables, dejando algunas certezas en el aire pero también puntos en el aire. Su objetivo, queda claro, es entrar en la formación del próximo Gobierno como socio, en cuyo caso exigiría que algunas consejerías fuesen trasladadas fuera de Zaragoza, en lo que ha definido como "hacer un esfuerzo por la desconcentración" también en este apartado.

Guitarte ha recordado que su partido nació hace ya dos decenios a partir de una plataforma protransporte sanitario y ha crecido socialmente hasta llegar a formar Aragón Existe, con la que Teruel Existe concurrirá conjuntamente en las próximas elecciones. Lo ha hecho insistiendo en que "nosotros no nos queremos mover en el eje ideológico derecha-izquierda, sin en el trabajo por la consecución de objetivos" y en la intención de alcanzar "gobiernos estables".

Teruel Existe sigue alejado de mostrar un cariz ideológico, "buscando siempre el modo de solucionar los problemas" y seguros de que si dentro de dos décadas han desaparecido los problemas de desequilibrio, "nos iremos a casa". Mientras tanto, asegura, "dejamos de un lado la ideología".

La idea de la descentración de las sedes administrativa busca generar oportunidades de trabajo "en buena parte del territorio", lo que no considera "un esfuerzo complejo", aun reconociendo que ese equilibrio provincial costaría implantarlo más de una legislatura. "Pero sí nos parece imprescindibles es sentar las bases y será necesario compartir esa voluntad".

Guitarte ha subrayado que esta cuestión es la "esencia" de Teruel Existe y entiende que es compartida por la mayoría de los aragoneses. No obstante, ha afirmado que la cuestión del traslado de sedes administrativas habrá que evaluarla "caso a caso" y deberá primar que no se pierda funcionalidad con la desconcentración.

"La mayoría de los ciudadanos y la totalidad de las fuerzas políticas han asumido que la despoblación es un problema grave o muy grave", insiste Guitarte, que no está conforme en que desde el Gobierno de Pedro Sánchez "se nos haya ninguneado", basado en que todas las infraestructuras por las que se ha peleado (A-68, A-24, corredor Cantábrico-Mediterráneo) "estaban enterradas o se habían dejado caducar y hemos conseguido que vuelvan a estar sobre la mesa de trabajo". ¿Qué grado de satisfacción tiene del 1 al 10?, le han preguntado desde el público. "El 50%", ha resuelto. Pues eso, ni fu ni fa.

Líneas rojas

El líder de la formación no ha querido hacer demasiadas conjeturas en cuanto a su posible incorporación a la vida parlamentaria aragonesa. "A día de hoy tenemos cero, así que no debemos dar nada por supuesto", ha afirmado antes de reconocer que en Vox tienen puesta una línea roja en las posibles negociaciones para formar gobierno. "Quien está fuera de nuestro marco (Declaración de Derechos Humanos, Constitución Española y Estatuto de Autonomía) no podemos hablar con él, que no ha querido analizar un paso más allá, que supondría por ejemplo un hipotético pacto con el PP en el que Vox apoyara desde fuera la formación de Gobierno.

Eso sí, Guitarte ha reconocido que le "interesa" estar "dentro del Gobierno" y no solo apoyarlo desde fuera. Lo ha hecho en presencia de un amplio abanico de políticos de diferentes partidos. Por parte socialista estaba la consejera de Presidencia, Mayte Pérez; el secretario general del PSOE, Darío Villagrasa; el diputado Vicente Guillén; o los presidentes de la DPH y la DPZ, Miguel Gracia y Sánchez Quero, respectivamente. Por el PP estaban Luis María Beamonte y Octavio López; por el PAR Eva Fortea y Alberto Izquierdo, además de representante de diferentes estamentos económicos y empresariales.

"Agradezco que hayan venido. Entre todos podemos hacer un modelo de comunidad que nos satisfaga en general, con pactos que nos beneficien a todos y no solo a unos pocos", ha concluido antes de recordar que Teruel Existe está a favor de las energías renovables "pero con una reordenación previa, sin perjudicar a territorios que nos puedan aportar en cuanto a riqueza paisajística o biodiversidad". Por último, en este sentido ha propuesto la imposición de un canon como sucedió en los años 80, para que las macrorrenovables, por ejemplo, "contribuyan así al desarrollo del territorio".