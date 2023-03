Marta Gastón repite de número 2 de Lambán a las Cortes de Aragón

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, la oscense Marta Gastón, repetirá como número 2 de Javier Lambán en la lista del PSOE a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza. En el número tres entra el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, y en el puesto número cuatro, la exrival de Lambán y exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Dueso.

Hasta el puesto número 12 (el número de diputados que lograron los socialistas por Zaragoza en la última legislatura) la candidatura del PSOE registra pocos cambios. Siguen la lista el secretario de Organización del PSOE, Darío Villagrasa; la portavoz adjunta Pilimar Zamora; el histórico socialista y consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón; y los diputados de las Cortes Leticia Soria (candidata también a la alcaldía de Tarazona), Sergio Ortiz (alcalde de Cariñena), Beatriz Sánchez, Óscar Galeano y Ana Arellano.

En estos doce primeros puestos tan solo se registran dos cambios. Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón, pasa del número 3 en 2019 a cerrar la lista por voluntad propia, para finalizar así su carrera en la política autonómica. Sale también de la lista la eurodiputada Isabel García Muñoz, que tendría que dejar el cargo si saliera elegida ahora.

El alcalde de Zuera y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta, aparece en el número 13 de la candidatura. Una lista que completan Juana Teresa Guilleme, José Ángel Calvo, María Mercedes Pérez, Eduardo Arilla, Sandra Marín, José Luis Abenia, Elena Bazos, Ramón Cristóbal, Alicia Clavería, Alejandro Espinosa, Azucena Pascual, José María Rodrigo, María Pilar Pérez, Daniel Sánchez, Cristina Martínez, José Miguel Achón, Rocío Ibarzo, Miguel Serrano, Ana Isabel Ceamanos, Miguel Ángel Simorte, María Pilar Capdevila y el ya mencionado Javier Sada.

No aparecen en la lista consejeros como la de Sanidad, Sira Repollés, o el de Educación, Felipe Faci, que ya no fueron en la candidatura de 2019. Fuentes socialistas recuerdan que aspiran a gobernar, por lo que los consejeros que no van en listas quizá pueden continuar en el proyecto de Lambán.

El secretario general del PSOE de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha explicado que Gastón y Alastuey son los dos candidatos introducidos en la lista por Javier Lambán sin pasar por las votaciones de las agrupaciones. En el caso de Carmen Dueso, ha destacado, ha recibido un apoyo "muy mayoritario" por la militancia del partido. La lista ha sido aprobada por unanimidad, como en el caso de la candidatura al Ayuntamiento de Zaragoza.

El líder provincial socialista ha ensalzado el proceso de elección de candidaturas de los socialistas frente al modelo elegido por el PP, donde "eligen los nombres desde un sillón en Madrid". Sánchez Quero ha asegurado que salen "a ganar" el próximo 28 de mayo y que no solo aspiran a reeditar los resultados obtenidos en 2019 que les permitieron gobernar en Aragón, en la Diputación de Zaragoza y las once comarcas zaragozanas, sino que afrontan el reto de "recuperar los ayuntamientos de Zaragoza, Calatayud, Tarazona o Cuarte".

A fecha de hoy, Sánchez Quero ha anunciado que ya tienen hechas 253 candidaturas, en torno al 85 % del total de la provincia, y la idea es que antes que se convoquen las elecciones, a principios de abril, el PSOE tenga listas en "el 100%" de los municipios de la provincia.