Carlos Ortas: "Evidentemente, considero que debería haber habido primarias"

Su designación como nuevo presidente de Ciudadanos ha resultado sorprendente para la mayoría. ¿Cómo ha sido el proceso?

El partido decidió que no se daban las circunstancias para que hubiera primarias, formó una gestora que ha estado trabajando cerca de un mes y emitió unas conclusiones. El lunes recibí una llamada del partido solicitándome que diera un paso adelante y aceptara la responsabilidad. Les pedí un día para hablarlo con mi familia y el martes acepté la confianza que me han dado para tratar de llegar a las próximas elecciones en las mejores condiciones posibles.

¿No tenía conocimiento previo de esta posibilidad?

No.

¿Quién le llamó? ¿Pérez Nievas?

Sí, me llamó el coordinador nacional de Cs. Luego tuve conversaciones con el presidente y con el secretario nacional de Acción Institucional.

¿Cómo encaja el cambio?

Por un lado, yo ya había tenido cargos orgánicos. Además, pensaba que para preparar unas elecciones hace falta tener el partido unido y el tiempo nos apremiaba.

¿Tuvo un debate interno? Fue uno de los firmantes de SomosCs y demandaba también que hubiese elecciones primarias, que en Aragón no se han producido.

Con SomosCs solicitábamos que hubiera una asamblea general extraordinaria para que hubiese cuanto antes una dirección nacional del partido. El tiempo me ha dado la razón porque debería haberse producido antes para preparar bien las elecciones. A partir de ahí, considero que evidentemente debería haber habido primarias. Cs las ha hecho en 11 de 12 comunidades autónomas, pero la dirección nacional del partido considera que no se dan las circunstancias adecuadas en Aragón. La gestora, en sus propias conclusiones, también propuso candidatos, luego asumía también que no debía haber primarias.

¿Qué candidatos propuso?

Los desconozco, pero la dirección nacional del partido consideró que la persona más adecuada para este momento era yo. En mi anterior etapa como secretario de Acción Institucional tuve relación con bastantes municipios y mucha gente me pedía que nos preparáramos para las elecciones. Entiendo que habrá gente que no comparta esta decisión, pero hay muchos otros que me han felicitado y me han animado.

¿Ser designado como presidente le convierte directamente en candidato del partido a las autonómicas?

Sí. El presidente, además, se presenta por la provincia de Zaragoza.

¿Ha hecho alguna petición o reclamación?

Todas las discrepancias que he tenido se las he transmitido siempre al coordinador nacional de Cs. Siempre han conocido mi forma de pensar y es público y notorio que no siempre he coincidido en ciertas cuestiones.

¿Ha percibido algún cambio en la dirección?

Lo que más me ha empujado a dar este paso es la inminencia de unas elecciones y que tengo un montón de compañeros que están esperando que haya una dirección para poder tirar su proyecto municipal hacia delante. Cs aún es muy grande. Hay cuestiones que a lo mejor pueden preocupar en una agrupación de Zaragoza, pero no es la misma política que se pueda realizar en un pequeño municipio de Huesca o de Teruel. Había mucha gente esperando a que alguien diese un paso adelante. Evidentemente, después de que se preparen las elecciones y todo esté asentado, habrá que elegir en unas primarias quién es el más idóneo para dirigir el partido.

¿Quiere decir que abrirá otro proceso tras las elecciones de mayo?

Tenemos un proyecto que siempre he defendido que es ilusionante. Mi primera intención es afianzar y ensanchar lo que se llama el centro político en Aragón. Hay mucha gente que no quiere oír hablar de extremos ni frentismos. Los problemas de la gente son otros como la emancipación o la conciliación. Cs tiene propuestas buenas que mucha gente comparte. Si en Aragón se habla tanto de centro político es porque existe y el que representa Cs a nivel nacional tiene que hacer un esfuerzo y aunar todas las corrientes posibles para que haya una concentración de votos, para que esa opción política permita equilibrar gobiernos.

Su relación con Pérez Calvo, su jefe en Aragón, no ha sido buena. ¿Ha hablado con él ahora que le han propuesto que sea el candidato a la alcaldía de Zaragoza?

Me llamó para felicitarme. No hablamos de ningún tema orgánico, pero conozco la propuesta que le ha hecho la dirección nacional y él es un valor, independientemente de las discrepancias que hayamos podido tener. Estará donde se pueda sentir más a gusto y, además, aportar en el proyecto. Mi obligación es tratar de coser el partido, así que tengo que coger el toro por los cuernos y aprovechar todo el potencial que tengamos en el partido.

De alguna manera tendrán que limar las discrepancias a las que se refería.

Llevo cuatro años trabajando con Daniel (Pérez Calvo)... Ahora mismo hay que aprovechar el valor de los que estamos en Cs y no le quito valor ni a él ni a muchos otros que aportan. Tenemos que empezar a mirar hacia fuera y hablar de los problemas de los aragoneses en estos dos meses que quedan.

¿Ha entendido su decisión el sector crítico del partido, con el que ha estado alineado los últimos meses?

No he podido hablar con todos, pero entiendo que habrá gente que compartirá esa decisión y otra que no. Mi intención, insisto, es coser el partido y remar hacia delante.

Una vez que se ha disuelto la gestora tendrá que formar su equipo de dirección.

Sí, pero de momento no me ha dado tiempo. Estoy meditando quiénes pueden ser las personas que más nos puedan ayudar a llegar con optimismo y garantías a las elecciones.

Tendrá que hacerlo en tiempo récord. ¿Puede ser que la semana que viene ya se conozcan decisiones?

Tendríamos que conocerlas. Mi idea es contar con las personas adecuadas para cada área, independientemente de la afinidad interna que haya.

¿Cómo se edifica lo que han venido a llamar la casa común del centro?

Debemos tener contacto con aquellas formaciones que lo representen y puedan tener interés. Hay que hablar con todos, ver cómo se edifica y si se puede, hacer una radiografía de la situación, trasladarla a Madrid y tomar una decisión.

Hay varias fórmulas para crear alianzas. ¿Ha pensado en alguna?

Soy totalmente sincero y le digo que no he tenido contacto absolutamente con nadie, ni con el PAR ni con Tú Aragón. Mi intención es hablar con ellos y luego ver cuál sería la mejor fórmula para poder concurrir para toda esa gente que quiere un espacio de centro. Ahora mismo no puedo decir cuál sería la mejor fórmula porque primero hay que hablar con ellos, ver la situación y la disposición.