"Volver a vivir, volver a ser yo". Este es uno de los principales deseos de los pacientes de covid persistente en Aragón. Convocados por la asociación Long Covid, esta mañana se han concentrado en la plaza de España de Zaragoza para dar visibilidad a su enfermedad, para pedir no ser olvidados y también para reivindicar.

El covid apareció hace ya tres años y los enfermos de covid persistente todavía sufren sus consecuencias, , sus síntomas: fatiga, niebla mental, cansancio... En Aragón, según datos oficiales, lo padecen unas 1.600 personas, pero creen que son muchos más, porque los que se contagiaron en la primera ola y actualmente, al no realizarse PCR no hay diagnóstico y aunque persistan los síntomas no hay enfermedad. Para ellos, para sus familiares y para su entorno, la hay.

Los pacientes urgen la creación de unidades de referencia para abordar de forma coordinada los síntomas, la revisión del Protocolo para q implique no sólo a Atención Primaria sino también a la especializada, la derivación a rehabilitación, la formación de profesionales, tener bajas laborales ajustadas a la enfermedad y no solo a un síntoma y sobre todo, investigación para "poder recuperar la salud y nuestra vida". Además de la lectura del manifiesto también se leyeron testimonios y se ha dejado el micrófono abierto para quien ha querido contar su vivencia, convirtiendo la concentración en un acto lleno de emotividad.

"Esta enfermedad ha truncado mi vida, me ha convertido en una discapacitada que va perdiendo facultades", ha dicho una afectada.

"Mi vida ha dado un giro de 180 grados" porque "he tenido q abandonar mis sueños", ha explicado otra, porque "cuando me levanto no sé si mi cuerpo es el de una mujer de 50 o de 90 años".

Cada uno tiene su vivencia, sus síntomas y su realidad, pero todos piden que la sociedad deje de mirar hacia otro lado porque el covid persistente afecta a miles de personas a quién la enfermedad solo les permite gritar a través de su testimonio.