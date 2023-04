El ministro de Turismo advierte de que la unión de estaciones "no está cerrada"

La comisión de seguimiento del proyecto para la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través del paraje natural de Canal Roya se reúne este miércoles al mediodía con todo por decidir.

La contestación social y medioambiental al proyecto, que ha ido in crescendo en los últimos meses; las denuncias interpuestas ante la Unión Europea; la división política en el seno del cuatripartito; y las discrepancias entre la Diputación Provincial de Huesca y el Ejecutivo aragonés en cuanto a la gestión de los tiempos para poder ejecutar el proyecto han llevado a esta iniciativa largamente reivindicada por algunos a una compleja situación que está por ver si acaba en un callejón sin salida o en una vía alternativa.

Los socios de Gobierno que se mantienen en contra de la conexión de ambos valles (CHA y Podemos) insistían este martes en darle carpetazo a un proyecto que ya ven "muerto" y en reasignar los fondos (más de 26 millones de euros) a otras iniciativas de sostenibilidad turística.

Ya por la tarde, el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, respondió a la senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, que le pidió "frenar este despropósito" y obligar a invertir los millones de Europa "en planes de pequeños proyectos que sirvan para repartir riqueza y población tanto en esa zona del Pirineo como en todas las comarcas de Aragón".

El nuevo titular de Turismo tras la salida de Reyes Maroto se estrenó en el Senado y advirtió de que la unión de estaciones "no es un proyecto que esté definitivamente cerrado" y avanzó que se convocará una nueva reunión de la conferencia sectorial de Turismo que analizará su "idoneidad" en aspectos como el impacto ambiental.

"Le reitero y le garantizo con absoluta firmeza que el Gobierno de España, como la Comisión Europea y los Gobiernos de Aragón y de la Diputación de Huesca vamos a velar por el estricto cumplimiento de la normativa, no solo la que establece la gestión de los fondos, sino en materia de impacto ambiental", empezó el ministro.

"Por lo tanto, no debe preocuparse, no es un aspecto que esté definitivamente cerrado, hay una nueva celebración de la conferencia sectorial donde el Gobierno de Aragón, el Gobierno de España y la diputación podemos avanzar en la idoneidad de los proyectos presentados en la segunda convocatoria", respondió el ministro de Turismo a la senadora turolense, con una medida ambigüedad que deja claro que el proyecto está vivo por ahora, pero que no seguirá adelante tal cual de incumplirse cualquiera de los requisitos medioambientales o de gestión de fondos.

La comisión de seguimiento del convenio se celebra en el Pignatelli en una cita en la que participarán el vicepresidente y consejero de Turismo, Arturo Aliaga; el presidente de la DPH, Miguel Gracia; la presidenta de Aramón, Marta Gastón; y el responsable de Astún, Jesús Santacruz. Durante la jornada previa a esta cita clave, solicitada por la DPH en su último pleno, los socios del cuatripartito siguieron marcando posiciones.

Para el titular de Vertebración del Territorio y candidato de CHA, José Luis Soro, el proyecto está "muerto". Para la consejera de Ciencia y candidata de Podemos, Maru Díaz, hay que "recuperar los proyectos sostenibles que se presentaron" para no perder los 26 millones de fondos europeos. Y mientras, el presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, pedía "no echar leña al fuego ni avivar polémicas" en un asunto que ha partido en dos a un Gobierno que durante toda la legislatura ha sido una balsa de aceite. "Es momento de clarificar el proyecto", defendió.

El presidente aragonés no da la unión de estaciones por perdida. "Es un proyecto que el Gobierno de Aragón valoró muy positivamente en su día y que sigue valorando", incidió. Su socio de Gobierno José Luis Soro lo ve, directamente, "muerto". "Ahora (el proyecto) es un zombi y la cuestión es ver cuánto tardamos en enterrarlo", manifestó el aragonesista.

La líder de Podemos y consejera de Ciencia, Maru Díaz volvió a pedir que "se descarte" el proyecto en la comisión de este miércoles, una cita en la que no participarán ni ella ni Soro, al no ostentar la consejería implicada, que dirige Arturo Aliaga. "Lo hacemos a diario, reasignar fondos europeos. No perdamos esos 26 millones cuando lo que tenemos sobre la mesa es que con la ley actual no se puede llevar a cabo este proyecto", insistió Díaz.