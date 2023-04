Lambán llama a Aragón a dar un paso adelante por la gobernanza de España

El Día de Aragón de este 2023 no es una celebración cualquiera. En el Palacio de La Aljafería se aúnan este año varias circunstancias que llevan a seguir con especial interés los discursos políticos, las presencias (o ausencias) en lo institucional y de representantes del tejido social y empresarial. La proximidad de las elecciones de mayo dejará más lecturas que las evidentes y marca una cita en la que muchos de los protagonistas del último mandato pueden cambiar sus responsabilidades de gobierno a la oposición, o cerrar una etapa política.

Este es el último 23 de abril, Día de Aragón, para el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, que deja la política el próximo 28 de mayo y ha querido dejar su impronta personal, además de institucional, en el discurso en el acto institucional de San Jorge con el que prácticamente se cierra la actividad parlamentaria de esta décima legislatura autonómica.

Fuera del protocolo ha dedicado unas palabras a su "buen amigo" Javier Lambán, presidente de Aragón y compañero de filas socialistas desde hace décadas. No han faltado en su discurso menciones a los aragoneses universales e inmortales, como Goya, Ramón y Cajal o Baltasar Gracián. Sada ha tenido palabras de agradecimiento también para los vecinos de La Almozara, que han posibilitado la creación del aparcamiento de las Cortes en el barrio, su antecesora en el cargo Violeta Barba, la jota para reclamar que sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que ha inundado de sonidos el patio de los Naranjos del Palacio de la Alegría.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reivindicado en el Día de Aragón el papel que tiene la comunidad para el futuro y la "causa" de España como proyecto y para su gobernanza. Después de una legislatura marcada por la pandemia y por el primer Gobierno formado por un cuatripartito, Lambán ha reivindicado la política aragonesa en un momento en el que la política en España y en el mundo "no pasa por su mejor momento".

"En Aragón tenemos una oportunidad maravillosa para hacer un gran servicio a las grandes causas, como la causa de España como gran proyecto nacional", ha defendido Lambán, en un discurso que ha reclamado poco o nada al Estado, sin mencionar siquiera la habitual demanda de la mejora del sistema de financiación autonómica.

Tirando de historia y de clásicos como El Quijote, Lambán ha recordado que los aragoneses "hemos recibido herencias importantes, visiones de los fundadores de la autonomía como crear un modelo social y productivo". Además, Lambán ha sacado pecho del clima político de sosiego y acuerdos que ha caracterizado tradicionalmente a la comunidad.

"A diferencia de lo que pasa en muchos ámbitos de la política, con ruido, frentismo y enfrentamiento prevalece, en Aragón hemos conseguido cotas razonables de entendimiento, que la moderación impere y que la transversalidad, el entendimiento entre la izquierda y la derecha no parezca algo imposible", ha celebrado Lambán.

Por eso, ha defendido que "Aragón tiene la oportunidad y la obligación de hacer una aportación a la gobernanza del país".

"No hay razones para que tengamos complejos, tenemos más talento que nadie para organizar la convivencia y para soñar", ha defendido el líder socialista.

El presidente del Gobierno de Aragón ha reiterado uno de los mensajes políticos que más ha utilizado en el mandato. Coincidiendo con el 41 aniversario del Estatuto de Autonomía, Lambán ha incidido en que a la comunidad le ha sentado "muy bien" la autonomía, "el autogobierno y tomar las riendas de nuestro futuro".

"Cuarenta años después podemos decir con orgullo que hemos sido capaces de conformar un modelo económico de éxito, basado en el aprovechamiento inteligente de nuestros recursos naturales, nuestra situación geográfica y la sostenibilidad", ha defendido, acordándose también de la "paz social" fruto de un "diálogo social eficacísimo".

El líder del cuatripartito ha defendido la potente reducción del paro y que Aragón sea la "segunda comunidad en términos de igualdad y calidad de vida en España". "Para quienes creemos que lo principal que debe lograr un gobernante es la felicidad de sus ciudadanos, conseguir igualdad y calidad de vida para sus gobernados es lo máximo a lo que podemos aspirar", ha reconocido.

No han faltado las palabras de agradecimiento y reconocimiento a quienes han sido condecorados en este día de Aragón. "Todos ellos reflejan lo mejor de lo que hemos llegado a ser después de 40 años de autonomía", ha expresado Lambán.

La huella de la guerra y la pandemia en el Parlamento

No ha olvidado Sada que esta décima legislatura ha sido un mandato marcado por la pandemia y por la guerra de Ucrania. El presidente Sada ha agradecido a todos los parlamentarios y trabajadores de la Cámara su esfuerzo por que "no se suspendiera ni un solo pleno" y para lograr ofrecer una "imagen de unidad" cuando la ciudadanía aragonesa hacía frente al dragón del virus del covid encerrada en sus casas.

En este discurso ya de despedida, ha dejado una petición para sus sucesores. Que no se olviden del consenso y de los acuerdos, "seña de identidad de Aragón". Ha demandado a los futuros parlamentarios que afronten "el reto demográfico, la violencia de género, la atención sanitaria, la incidencia de la tecnología y la IA en nuestras vidas, el cambio climático (o como lo queramos llamar) cuyas consecuencias como la sequía o los grandes incendios (como me recuerda lo que veo cada vez que me levanto en Ateca) estamos sufriendo, las necesarias infraestructuras para garantizar nuestro futuro, etcétera".

Pero para hacerlo, ha reclamado Sada, "hagan caso al ilustre aragonés, Baltasar Gracián, que reclamaba lo siguiente: “no te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto”.

El himno de España para cerrar el acto institucional del Día de Aragón

El himno de España ha cerrado un acto del Día de Aragón también marcado por la sequía. Tanto que el presidente Javier Lambán le ha llegado a pedir a San Jorge que interceda para que llueva en Aragón.

"Le pediría a San Jorge que lloviera en abundancia, pero por lo demás, invoco a San Jorge para que nos ilumine en la tarea de ser pieza fundamental de ese proyecto nacional que es España. Y que seamos dignos de quienes trabajaron por Aragón antes que nosotros", ha concluido el presidente aragonés.